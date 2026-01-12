Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, Apple sarebbe al lavoro su una serie di novità destinate all’app Salute. Le ricostruzioni parlano di un intervento strutturale che dovrebbe arrivare con iOS 26.4, un aggiornamento pensato per rendere la piattaforma meno frammentata e più efficace nella lettura dei dati sanitari quotidiani. L’orientamento sarebbe quello di introdurre nuove funzioni e, soprattutto, di spostare il baricentro dell’esperienza dall’attività fisica alla comprensione complessiva dello stato di salute.

L’app Salute: la nuova struttura

Il primo fronte di intervento riguarda l’architettura dell’applicazione. Secondo quanto riportato da diverse fonti, Apple starebbe lavorando a una riorganizzazione delle categorie e a una semplificazione dei flussi di inserimento delle metriche. Nel tempo, Salute ha accumulato una quantità crescente di dati provenienti da iPhone, Apple Watch e dispositivi compatibili, trasformandosi per molti utenti in uno strumento difficile da consultare. Il redesign avrebbe dunque una funzione principalmente pratica: rendere più leggibili informazioni che oggi rischiano di perdersi tra schermate e sotto-sezioni.

Il monitoraggio dell’alimentazione

Accanto al lavoro sull’interfaccia, emergerebbe una novità finora solo marginalmente esplorata da Apple: il tracciamento strutturato dei pasti. Il monitoraggio dell’alimentazione dovrebbe diventare uno dei pilastri della nuova versione di Salute. Attualmente l’app consente l’inserimento manuale di alcuni parametri nutrizionali, come caffeina e carboidrati, ma non propone un sistema organico per la registrazione dei pasti e delle calorie. Con iOS 26.4, Apple entrerebbe così in un ambito finora presidiato da servizi esterni, provando a integrare alimentazione e dati biometrici all’interno di un unico ambiente.

I contenuti video su Apple Salute

Un altro tassello riguarda l’introduzione di contenuti video. Le fonti parlano di un servizio ispirato al modello di Apple Fitness+, ma orientato all’informazione e al supporto sanitario. Medici, nutrizionisti, esperti del sonno, specialisti della salute mentale e fisioterapisti registrerebbero video pensati per aiutare gli utenti a interpretare i propri parametri. L’elemento distintivo risiederebbe nell’integrazione con i dati: in presenza di andamenti critici, l’app potrebbe suggerire contenuti mirati, mettendo in relazione numeri e spiegazioni in modo diretto.

App Salute e intelligenza artificiale

Il quadro si completerebbe con l’introduzione di un agente basato sull’intelligenza artificiale. Anche in questo caso, le ricostruzioni indicano un sistema capace di analizzare le informazioni raccolte dall’ecosistema Salute e di restituire indicazioni personalizzate. Tra le funzioni allo studio figurerebbe anche l’uso della fotocamera posteriore dell’iPhone per osservare l’esecuzione di un esercizio e fornire suggerimenti sulla postura o sulla tecnica. Un’ipotesi che, se confermata, estenderebbe il raggio d’azione dell’app dal semplice monitoraggio passivo a una forma di assistenza più attiva.

Quando arriverà la nuova App Salute?

Le tempistiche restano legate alla tabella di marcia di iOS 26.4, con una fase beta attesa nelle prossime settimane e un rilascio pubblico indicato per la primavera. Al di là delle date, il segnale appare chiaro: Apple sta tentando di trasformare Salute da archivio di dati e strumento orientato al fitness in una piattaforma capace di accompagnare l’utente nella lettura e nella gestione del proprio benessere quotidiano. Un passaggio delicato, che chiamerà in causa anche la capacità di trattare informazioni sensibili in modo comprensibile e responsabile.