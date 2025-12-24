Apple AirTag, promo da prendere al volo sul tracker per i tuoi oggetti

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Caccia agli smarrimenti finita: il Apple AirTag in confezione da 4 è protagonista di un’ottima promo su Amazon con sconto del 39%. È la soluzione ideale per chi vuole ritrovare rapidamente oggetti come chiavi, portafogli, zaini e bagagli, con una configurazione istantanea e un’integrazione totale nell’app Dov’è. Preciso nella localizzazione, affidabile nell’uso quotidiano e comodo nel formato multipack, l’AirTag brilla per semplicità e praticità. Per approfittare dell’offerta, ecco il link diretto.

Nell’esperienza d’uso spiccano la guida puntuale verso l’oggetto smarrito grazie alla Posizione precisa (supportata dagli iPhone 11 e successivi con tecnologia Ultra Wideband), la possibilità di far suonare il tag o chiedere aiuto a Siri e la forza della rete "Dov’è", composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple. La batteria sostituibile offre lunga autonomia, la privacy è tutelata con comunicazioni anonime e criptate, e la resistenza a polvere e acqua è certificata IP67.

Apple AirTag: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il pack da 4 di Apple AirTag è proposto a 79,00€ con sconto del 39%. Considerando la riduzione percentuale e il prezzo attuale, il risparmio è di circa 51 euro, un’occasione interessante per chi desidera proteggere più oggetti con un’unica spesa. Se ti muovi spesso o vuoi coprire più mazzi di chiavi e bagagli, questa soluzione multipla è particolarmente conveniente.

L’offerta è già attiva e il link all’acquisto è qui: scopri l’AirTag in promozione. Trattandosi di un prodotto molto richiesto, ti suggeriamo di non attendere per evitare che l’opportunità sfumi.

Apple AirTag: le caratteristiche tecniche

Configurare Apple AirTag è questione di un tap: si collega a iPhone o iPad e compare nell’app Dov’è, da cui puoi controllare e ritrovare gli oggetti. Per la ricerca ravvicinata, sugli iPhone compatibili entra in gioco la Posizione precisa con tecnologia Ultra Wideband, mentre a distanza la rete globale di dispositivi Apple aiuta a localizzarlo. Puoi anche far suonare l’altoparlante integrato o chiedere a Siri di individuarlo.

Con la Modalità Smarrito riceverai una notifica quando l’AirTag viene rilevato dalla rete. La privacy è curata: le comunicazioni sono anonime e criptate, e né dati né cronologia vengono memorizzati sul tag. La batteria dura più di un anno ed è sostituibile; la protezione contro acqua e polvere è di grado IP67.

Tra i dispositivi compatibili figurano iPhone SE, iPhone 6s e successivi, iPod touch (7ª gen) con iOS 14.5 o successivo, e iPad Pro, iPad (5ª gen e successive), iPad Air 2 e successivi, iPad mini 4 e successivi con iPadOS 14.5 o successivo. Il pack da 4 è perfetto per coprire chiavi, borse, zaini e bagagli in un colpo solo.

