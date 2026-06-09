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AirPods Pro 3 e Pixel Buds Pro 2 hanno prezzi simili, ma l'esperienza cambia molto in base allo smartphone utilizzato. Scopri quale scegliere.

Apple AirPods Pro 3 e Google Pixel Buds Pro 2 si collocano nella stessa fascia di mercato, ma non si rivolgono esattamente allo stesso pubblico. Il prezzo è simile e le funzionalità offerte sono avanzate in entrambi i casi, ma la scelta dipende soprattutto dallo smartphone utilizzato e dal tipo di esperienza che si desidera ottenere.

Le specifiche tecniche di Apple AirPods Pro 3: audio, design e microfoni

Con AirPods Pro 3, Apple ha puntato su cancellazione del rumore, comfort, qualità del suono e funzioni legate alla salute. Secondo l’azienda, la cancellazione attiva del rumore è fino a due volte più efficace rispetto ad AirPods Pro 2 e fino a quattro volte rispetto ai primi AirPods Pro.

Il nuovo design adotta gommini in materiale foam disponibili in cinque misure, inclusa la XXS. Apple ha lavorato anche per garantire una maggiore stabilità nell’orecchio, un aspetto pensato per attività come la corsa, lo yoga, il lavoro e gli allenamenti ad alta intensità. La resistenza è certificata IP57.

Sul fronte audio, gli auricolari AirPods Pro 3 introducono una nuova architettura acustica multiporta e una versione aggiornata di Adaptive EQ. L’autonomia dichiarata raggiunge le 8 ore con la cancellazione attiva del rumore attivata. Tra le novità più interessanti figurano il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciamento di oltre 50 tipologie di allenamento tramite l’app Fitness e la traduzione live basata su Apple Intelligence.

Apple AirPods Pro 3

Le specifiche tecniche di Google Buds Pro 2: audio, design e microfoni

Google Pixel Buds Pro 2 puntano soprattutto su comfort e integrazione con l’universo Android. Rispetto alla generazione precedente sono più piccoli del 27% e più leggeri del 24%. Google ha introdotto anche uno stabilizzatore "twist-to-adjust" e quattro misure di gommini per migliorare la vestibilità.

Il cuore del sistema è il chip Tensor A1, incaricato di gestire la cancellazione del rumore e le funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Google dichiara una cancellazione attiva del rumore due volte più efficace rispetto ai precedenti Pixel Buds Pro. L’autonomia arriva fino a 8 ore con ANC attiva e fino a 30 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica.

Pixel Buds Pro 2 integrano Gemini, Gemini Live, Conversation Detection, Clear Calling, l’audio spaziale con head tracking, la connettività multipoint e il supporto alla rete Trova il mio dispositivo. La custodia include inoltre uno speaker dedicato, utile per facilitarne il ritrovamento.

Google Buds Pro 2

Ha senso acquistare gli AirPods se si usano solo sistemi Samsung e Android?

Gli AirPods possono essere utilizzati anche con dispositivi Android come normali auricolari Bluetooth. Chi apprezza il design Apple, la qualità costruttiva, la resa sonora o semplicemente la colorazione proposta dall’azienda può comunque prenderli in considerazione.

Il limite riguarda però molte delle funzioni più avanzate, che restano strettamente legate all’ecosistema Apple. La traduzione live, ad esempio, richiede un iPhone 15 Pro o successivo con iOS 26 o versioni più recenti. Anche l’integrazione con Siri, Apple Intelligence, Fitness e diverse funzioni automatiche esprime il proprio potenziale soprattutto in abbinamento a un iPhone. Su Android, di conseguenza, AirPods Pro 3 rischiano di trasformarsi in auricolari premium con un’esperienza d’uso solo parziale rispetto a quella prevista da Apple.

Chi dovrebbe acquistare Google Buds Pro 2?

Pixel Buds Pro 2 rappresentano la scelta migliore per chi utilizza Android, non soltanto su smartphone Pixel. Molte delle loro funzionalità sono infatti disponibili anche su dispositivi Samsung, OnePlus e altri modelli compatibili. La traduzione live risulta inoltre più accessibile sul piano dei requisiti, poiché richiede uno smartphone con Android 6 o versioni successive e le app Google e Google Traduttore aggiornate.

Sono particolarmente indicate per chi cerca una buona autonomia, un comfort elevato anche durante sessioni prolungate, l’integrazione con Gemini e una serie di funzioni smart meno dipendenti da un singolo ecosistema.

Google Buds Pro 2

Chi dovrebbe acquistare Apple AirPods Pro 3?

AirPods Pro 3 hanno più senso per chi utilizza un iPhone e desidera sfruttare appieno l’ecosistema Apple. La cancellazione del rumore migliorata, i nuovi gommini, il sensore cardiaco e l’integrazione con Fitness contribuiscono a rendere questi auricolari più completi rispetto al passato.

Si tratta di una soluzione consigliabile soprattutto a chi possiede già un iPhone recente, utilizza con regolarità i servizi Apple, ama la musica e cerca auricolari capaci di integrarsi in modo immediato con i propri dispositivi. Per chi usa Android, invece, il prezzo potrebbe risultare elevato in rapporto alle funzioni effettivamente accessibili.

Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro 3 vs Google Pixel Buds Pro 2: due prodotti diversi per esigenze diverse

Mettere AirPods Pro 3 e Google Pixel Buds Pro 2 uno di fronte all’altro non significa necessariamente individuare un vincitore assoluto. Entrambi i modelli appartengono alla fascia premium del mercato e condividono caratteristiche ormai considerate imprescindibili, come la cancellazione attiva del rumore, le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, la traduzione in tempo reale e un design studiato per garantire comfort durante l’utilizzo.

La differenza più significativa riguarda il contesto in cui vengono impiegati. AirPods Pro 3 sono pensate per integrarsi in modo profondo con l’ecosistema Apple, sfruttandone appieno servizi e funzionalità. Google Pixel Buds Pro 2, invece, puntano maggiormente sulla flessibilità e sull’integrazione all’interno dell’universo Android.

Un altro elemento da considerare riguarda la maturità di alcune funzionalità. Google propone la traduzione in tempo reale sui propri auricolari da diversi anni, mentre Apple introduce questa possibilità per la prima volta su AirPods. Allo stesso tempo, AirPods Pro 3 ampliano il proprio raggio d’azione con funzioni dedicate al benessere e all’attività fisica che, almeno per il momento, non trovano un equivalente diretto su Pixel Buds Pro 2. Anche aspetti come comfort e vestibilità restano fortemente soggettivi. Entrambi i produttori hanno investito nel redesign degli auricolari, ma la percezione finale dipende inevitabilmente dalla conformazione dell’orecchio e dalle preferenze personali dell’utente.

La scelta finale, quindi, non dipende esclusivamente dalle specifiche tecniche o dall’eventuale differenza di prezzo tra i due prodotti. Chi è già immerso nell’ecosistema Apple potrebbe trovare negli AirPods Pro 3 una naturale estensione del proprio iPhone. Al contrario, chi utilizza Android e desidera auricolari premium capaci di valorizzare al meglio i servizi Google potrebbe orientarsi con maggiore convinzione verso Pixel Buds Pro 2. Più che il confronto tra un vincitore e uno sconfitto, quello tra questi due modelli racconta due approcci differenti a ciò che oggi un paio di auricolari wireless di fascia alta può offrire.