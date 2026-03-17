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Apple ha svelato le nuove AirPods Max 2: la nuvoa generazione di cuffie over ear è pronta a conquistare il mercato, ecco tutti i dettagli

Apple

Dopo le tante novità svelate a inizio marzo, con anche il debutto del MacBook Neo, Apple aggiunge un ulteriore prodotto alla sua gamma con la presentazione ufficiale delle AirPods Max 2.

La nuova generazione delle cuffie over ear di Apple era da tempo al centro di rumor e indiscrezioni, ma, per motivi non noti, non ha trovato spazio nel corso dei tre giorni di annunci di inizio mese.

Apple, invece, ha scelto di svelare le nuove AirPods Max 2 con un semplice comunicato ufficiale, arrivato in queste ore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Le caratteristiche delle nuove cuffie

Le AirPods Max 2 riprendono il design della prima generazione con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, nel segmento delle cuffie over ear utilizzabili in modalità wireless, tramite il collegamento via Bluetooth.

Le cuffie integrano il chip H2, già visto sulle ultime novità della gamma AirPods. Con questo chip è possibile sfruttare diverse nuove funzionalità, a partire dalla cancellazione attiva del rumore che diventa fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla generazione precedente.

Da segnalare la possibilità di sfruttare anche l’Audio adattivo oltre alla Modalità Trasparenza, ora in grado di garantire un audio più naturale, e la funzione di Isolamento vocale, che elimina il rumore di fondo durante le chiamate, garantendo un audio sempre ottimale.

Per un ascolto ottimale, invece, è possibile sfruttare ora anche l’audio lossless a 24 bit e 48 kHz, quando le cuffie vengono collegate al dispositivo sorgente con il cavo USB‑C in dotazione. C’è anche un miglioramento dell’audio spaziale, con una localizzazione più precisa degli strumenti e una resa più naturale.

Ci sono anche funzionalità legate ad Apple Intelligence, come la possibilità di utilizzare la Traduzione in tempo reale, già disponibile su altri prodotti come le AirPods Pro 3. Da segnalare anche il Volume personalizzato, con le cuffie che regolano in automatico l’audio “imparando" nel corso del tempo le abitudini degli utenti.

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Quando arrivano e quanto costano

Le AirPods Max 2 non sono disponibili da subito. Le cuffie, infatti, saranno ordinabili a partire dal prossimo 25 marzo con una disponibilità effettiva prevista per i primi giorni del mese di aprile, anche per quanto riguarda l’Italia.

Il prezzo di listino è fissato in 579 euro, in linea con il listino delle AirPods Max di prima generazione, oggi disponibili con un prezzo leggermente più basso (le trovate in offerta su Amazon, ad esempio). Per chi effettuerà l’acquisto ci sono anche 3 mesi gratis di Apple Music.

A disposizione degli utenti interessati alle nuove cuffie di Apple ci saranno ben cinque colorazioni tra cui scegliere quella desiderata (mezzanotte, galassia, arancione, viola e blu).

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