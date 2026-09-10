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Gli AirPods 5 portano l’ANC nel modello da 149 euro. Ecco cosa cambia rispetto agli AirPods 4 e quando vale davvero la pena fare il salto.

Gli AirPods 5 portano la cancellazione attiva del rumore nel modello da 149 euro, lo stesso prezzo di lancio degli AirPods 4 base, che ne erano privi. Con la precedente generazione, per avere questa funzione bisognava scegliere la versione ANC da 199 euro. È un cambiamento che pesa nella scelta di nuovi auricolari, mentre chi possiede già gli AirPods 4 deve valutare quanto sfrutterebbe le novità.

Cancellazione del rumore: cosa cambia con gli AirPods 5

Apple promette di ridurre i rumori esterni fino al 50% in più rispetto agli AirPods 4 con ANC. Il miglioramento riguarda entrambe le versioni degli AirPods 5, presentate durante l’evento del 9 settembre 2026, ed è legato a un’architettura acustica riprogettata e a nuovi algoritmi.

Anche l’equalizzazione adattiva è stata aggiornata: secondo Apple, il suono risulta più dettagliato. La modalità Trasparenza, che permette di sentire l’ambiente circostante, dovrebbe invece restituire voci più naturali. Per valutare questi progressi nell’uso quotidiano serviranno confronti approfonditi.

AirPods 4 e AirPods 5: design e funzioni a confronto

Resta il design aperto, senza gommini in silicone. Gli auricolari mantengono le dimensioni degli AirPods 4: chi cerca una forma diversa non la troverà in questa generazione. Il grado di protezione degli auricolari e della custodia passa però da IP54 a IP57. La maggiore resistenza all’acqua non li rende adatti al nuoto e può diminuire con l’usura.

Entrambe le generazioni usano il chip H2. La traduzione in tempo reale è disponibile anche sugli AirPods 4 con ANC: da sola, quindi, non basta a giustificare il passaggio al nuovo modello. Per usarla serve un iPhone compatibile con Apple Intelligence, con software e firmware aggiornati. Il supporto dipende inoltre dalla lingua e dal Paese.

Autonomia degli AirPods 5 e controlli del volume

Con l’ANC attiva, gli AirPods 5 base offrono fino a 4 ore di ascolto e fino a 20 ore complessive con le ricariche della custodia. Sono gli stessi valori degli AirPods 4 con cancellazione del rumore.

Gli AirPods 5 con custodia wireless da 169 euro arrivano invece fino a 5 ore di ascolto, per un totale massimo di 22 ore con la custodia. Consentono inoltre di regolare il volume scorrendo un dito sullo stelo: sul modello base bisogna ancora usare Siri o il dispositivo collegato.

AirPods 4 o AirPods 5: quali acquistare?

Per chi compra oggi, gli AirPods 5 sono preferibili a parità di prezzo: la versione da 149 euro include già l’ANC. I 20 euro aggiuntivi possono valere la spesa per chi desidera il controllo diretto del volume e sessioni d’ascolto più lunghe.

Gli AirPods 4 restano un acquisto sensato con uno sconto significativo. Il modello base può bastare a chi ascolta soprattutto in ambienti tranquilli, mentre quello con ANC offre già la ricarica wireless. Chi possiede quest’ultimo e ne è soddisfatto può evitare la sostituzione: passando agli AirPods 5 base perderebbe la ricarica senza fili.

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Il cambio è più interessante per chi usa gli AirPods 4 senza ANC e vorrebbe attenuare i rumori mantenendo lo stesso tipo di auricolare. I nuovi modelli sono già in preordine nel sito ufficiale, con disponibilità in Italia dal 18 settembre.