Apple AirPods 4 a prezzo stracciato: sconto da capogiro

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Vuoi passare al livello successivo per i tuoi ascolti quotidiani senza rinunciare alla comodità del design open-ear? L’opportunità perfetta è appena apparsa su Amazon: le nuove Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono protagoniste di una super offerta che le porta a un prezzo davvero straordinario. Gli auricolari della Mela Morsicata hanno tutto per regalarti un’esperienza d’ascolto avvolgente e immersiva: il chip H2 alza il livello di qualità audio e chiamate, mentre la nuova custodia di ricarica, la più compatta mai realizzata da Apple in questa categoria, si ricarica anche in modalità wireless. Un’occasione da cogliere al volo per acquistare uno dei prodotti audio più desiderati del momento con la garanzia della spedizione rapida inclusa.

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Apple AirPods 4 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per gli auricolari senza fili di Apple. Le AirPods 4 con cancellazione del rumore attiva sono disponibili con uno sconto del 25%: comprandole adesso le paghi 149,00 euro anziché 199,00 euro come da listino. Un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, le AirPods 4 costano 29,80 euro al mese per cinque mesi.

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Apple AirPods 4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Le Apple AirPods 4 con ANC ridefiniscono la categoria degli auricolari senza gommini, introducendo per la prima volta la Cancellazione Attiva del Rumore su un design di questo tipo. Grazie alla potenza del chip Apple H2 e a microfoni ad altissima precisione, gli auricolari riescono a ridurre drasticamente i rumori ambientali fastidiosi, come il traffico cittadino o il brusio dei mezzi pubblici, lasciandoti totalmente immerso nella tua musica.

Il comparto audio beneficia della Modalità Trasparenza, che permette di percepire nitidamente i suoni dell’ambiente circostante quando necessario, e dell’Audio Spaziale Personalizzato con tracciamento dinamico della testa, ideale per trasformare la visione di film e serie TV in un’esperienza tridimensionale da cinema. Non manca la funzione Rilevamento Conversazione, che abbassa automaticamente il volume dell’audio quando inizi a parlare con qualcuno accanto a te.

Riprogettate nell’ergonomia per garantire la massima stabilità e il massimo comfort durante tutta la giornata, le AirPods 4 vantano un’autonomia complessiva che copre ampiamente l’uso quotidiano. La nuova custodia di ricarica è ancora più compatta, è dotata di altoparlante integrato per la funzione "Dov’è" e supporta la ricarica tramite cavo USB-C, caricatore Apple Watch o alimentatori wireless certificati Qi. Il dispositivo garantisce inoltre la resistenza ad acqua, sudore e polvere con certificazione IP54, risultando perfette anche per l’attività sportiva.

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