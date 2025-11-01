Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

JHVEPhoto / Shutterstock.com

In sintesi

Collaborazioni nel settore AI: Apple punta a rafforzare la propria presenza nell’intelligenza artificiale collaborando con aziende come Google, Anthropic e Perplexity. L’obiettivo è integrare diversi modelli AI nell’ecosistema Apple, ampliando le capacità di Siri, già connessa a ChatGPT di OpenAI.

Apple punta a rafforzare la propria presenza nell’intelligenza artificiale collaborando con aziende come Google, Anthropic e Perplexity. L’obiettivo è integrare diversi modelli AI nell’ecosistema Apple, ampliando le capacità di Siri, già connessa a ChatGPT di OpenAI. Nuova Siri in arrivo nel 2026: la versione potenziata dell’assistente vocale introdurrà una nuova architettura AI con funzioni di ragionamento avanzato e maggiore personalizzazione. Il lancio è previsto per la prima metà del 2026 e rappresenterà un passo chiave nell’evoluzione di Apple Intelligence.

Apple è in ritardo nello sviluppo di soluzioni legate all’intelligenza artificiale: la versione potenziata di Siri debutterà solo il prossimo anno e tutta la suite di Apple Intelligence, anche se ricca di funzioni, non riesce a tenere il passo di altri servizi AI. Per migliorare le sue soluzioni, l’azienda di Cupertino è pronta a collaborare con aziende esterne. La conferma è arrivata da Tim Cook nel corso di un’intervista concessa a CNBC. Andiamo a scoprire cosa farà Apple e quali sono le novità che potrebbero arrivare a breve.

I piani di Apple

Per il futuro, Apple ha le idee chiare. L’obiettivo è collaborare con più realtà già attive e affermate nel settore dell’intelligenza artificiale, in modo da poter creare una piattaforma “intelligente” e “interconnessa” in grado di consentire agli utenti di scegliere tra modelli AI differenti. In questo momento, ricordiamo, Siri già può contare sull’integrazione con ChatGPT di OpenAI.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Apple sta lavorando con Google per poter utilizzare una versione personalizzata di Gemini e si parla anche di trattative in corso con Anthropic e Perplexity, due delle realtà più importanti del settore dell’AI.

All’orizzonte ci sono tante novità con Apple che non intende restare indietro nel settore dell’intelligenza artificiale. Staremo a vedere quali saranno le partnership che l’azienda di Cupertino annuncerà per il suo futuro nel mondo dell’AI e in che modo servizi di terze parti saranno integrati nell’ecosistema di Cupertino.

Si attende una nuova Siri

Il primo appuntamento in calendario per il futuro di Apple nel settore dell’intelligenza artificiale è legato alla versione potenziata di Siri, pronta a utilizzare un’architettura AI per ottenere notevoli miglioramenti, la capacità di ragionamento e una maggiore personalizzazione.

L’obiettivo di Apple è lanciare la nuova versione del suo assistente AI nel corso della prima parte del 2026, probabilmente in primavera. Si tratta di una novità molto importante e destinata a trasformare l’intero ecosistema di servizi di Apple, sempre più focalizzata sullo sviluppo di soluzioni AI avanzate.

Per maggiori dettagli in merito basterà attendere i prossimi mesi. Le novità in arrivo per l’azienda sono tante e molte di queste sono collegate allo sviluppo di nuovi servizi legati al mondo dell’intelligenza artificiale.