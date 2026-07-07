Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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L’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una straordinaria opportunità per le Big Tech che stanno investendo miliardi nel suo sviluppo, ma anche un problema soprattutto sul lato cybersecurity.

Lo dimostra l’ultima decisione di Apple, che ha scelto di anticipare il rilascio di alcuni aggiornamenti di sicurezza di iOS per ridurre il tempo di esposizione degli utenti alle vulnerabilità.

Una scelta senza precedenti, maturata in risposta al crescente utilizzo dell’IA da parte degli hacker.

Apple cambia strategia per ridurre i rischi

Come raccontato dalla stessa Apple a Reuters, l’azienda di Cupertino ha dovuto prendere atto di una nuova realtà: l’intelligenza artificiale sta accelerando lo sviluppo di strumenti di hacking, riducendo drasticamente il tempo disponibile per proteggere utenti e dispositivi dopo la scoperta di una vulnerabilità.

Per questo motivo la Big Tech ha deciso di accorciare l’intervallo tra la pubblicazione delle correzioni di sicurezza e la loro distribuzione ai clienti, già con l’ultima release.

Di recente ha infatti rilasciato un ciclo di aggiornamenti di sicurezza separato, distribuito a tutti gli utenti prima dell’arrivo della più ampia versione iOS 26.6. Anche se non vi erano prove di alcuna vulnerabilità già sfruttata.

L’intelligenza artificiale rende più pericolose anche le falle già note

La stessa Apple lo ha riferito a Reuters: “non ci sono prove che alcuna delle vulnerabilità appena corrette fosse stata sfruttata“. Ma bisognava comunque intervenire il prima possibile: l’IA permette agli hacker di analizzare e sfruttare le vulnerabilità con una velocità senza precedenti (tra l’altro, lo abbiamo visto mesi fa con Claude Mythos).

Di conseguenza, anche le falle già corrette dal produttore possono trasformarsi rapidamente in un serio problema se gli aggiornamenti non vengono installati tempestivamente.

E occorre per questo ridurre il periodo durante il quale gli utenti rimangono esposti, perché le vulnerabilità n-day possono diventare un serio rischio per la loro sicurezza.

Si tratta di falle già individuate e corrette dal produttore, ma che rimangono sfruttabili finché la patch non viene installata sul dispositivo. Non è quindi necessario trovarsi di fronte a uno zero-day per assistere ad attacchi efficaci: basta che una parte degli utenti ritardi l’aggiornamento per essere fregati.

Una svolta rispetto al tradizionale ciclo di aggiornamenti (e un messaggio per aziende e utenti)

Fino a oggi Apple seguiva una procedura piuttosto consolidata. Salvo casi eccezionali, come la scoperta di una campagna di attacchi legata a una vulnerabilità sconosciuta, gli aggiornamenti di sicurezza venivano distribuiti insieme alle nuove versioni di iOS.

Stavolta invece non è andata così, ed è importante che tutti ne siano consapevoli, aziende e utenti compresi. Se gli hacker possono sfruttare l’intelligenza artificiale per accelerare l’individuazione delle vulnerabilità, anche aziende e utenti devono adattarsi quanto prima.

Nelle imprese, infatti, iPhone, iPad e Mac rappresentano strumenti di lavoro essenziali: consentono l’accesso alla posta elettronica, alle identità digitali, alle applicazioni cloud, ai sistemi di firma elettronica, ai documenti riservati e persino alle console amministrative. A sua volta, per gli utenti l’ecosistema digitale di Apple è ormai un valido supporto nella vita quotidiana, con le sue applicazioni e tutti i vari strumenti progettati proprio per semplificare le task di ogni giorno.

In pratica da oggi cambia tutto per quanto riguarda la sicurezza dei dispositivi, che ora dipenderà sempre di più dalla capacità di distribuire e installare rapidamente le correzioni. Una specie di corsa a ostacoli è dunque iniziata tra Apple e gli hacker: chi vincerà?