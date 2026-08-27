Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple

Apple ha confermato la data del prossimo keynote che segnerà il debutto dei nuovi iPhone. Il giorno da cerchiare sul calendario è quello del prossimo 9 settembre. L’evento inizierà alle 19 (ora italiana). Ecco quali iPhone debutteranno e quali, invece, non saranno presenti al keynote.

Gli iPhone al debutto

Apple dovrebbe presentare tre nuovi iPhone in occasione dell’evento del prossimo 9 settembre. Al debutto, infatti, ci saranno gli iPhone 18 Pro e Pro Max, eredi diretti degli attuali iPhone 17 Pro e Pro Max.

Le indiscrezioni anticipano poche novità, con un aggiornamento del SoC, che porterà al debutto del chip A20 Pro a 2 nm, e nuove colorazioni. Novità anche per il comparto fotografico che vedrà il debutto del sensore ad apertura variabile per la fotocamera principale.

Il terzo smartphone sarà anche il più atteso: si tratta di iPhone Ultra, primo smartphone pieghevole dell’azienda di Cupertino. Il modello adotterà un design simile al recente Galaxy Z 8 Fold, che si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato.

A frenare iPhone Ultra potrebbe essere il prezzo: il pieghevole, infatti, dovrebbe costare più di 2 mila dollari e, di conseguenza, potrebbe arrivare sul mercato italiano con un prezzo vicino ai 3 mila euro. Ne sapremo di più tra poco più di una settimana.

Gli iPhone che non ci saranno

Apple punterà sulla fascia alta e, quindi, non presenterà iPhone 18. Lo smartphone, infatti, è stato posticipato all’inizio del prossimo anno. Per il momento, anche a causa della crisi delle memorie, l’azienda si concentrerà sui modelli di top di gamma.

Di conseguenza, iPhone 17 resterà sul mercato. Tra gli assenti troviamo anche iPhone Air 2. Il modello, erede dell’Air presentato lo scorso anno, rientrerà tra le novità che l’azienda di Cupertino lancerà nei primi mesi del prossimo anno, insieme ad iPhone 18e.

In sostanza, nel corso del primo trimestre del prossimo anno dovrebbero arrivare ben tre nuovi iPhone, di fascia più bassa rispetto ai modelli che debutteranno a settembre.

Le altre novità del 9 settembre

Apple dovrebbe presentare anche altri prodotti nel corso dell’evento del 9 settembre. Tra le novità in arrivo troviamo:

Apple Watch Series 12, nuovo aggiornamento della linea principale di smartwatch dell’azienda; possibile, ma non confermato, l’arrivo di un nuovo Ultra

nuovo aggiornamento della linea principale di smartwatch dell’azienda; possibile, ma non confermato, l’arrivo di un nuovo Ultra AirPods 5, nuova generazione delle cuffie true wireless di Apple con possibilità di scegliere tra due varianti, una con cancellazione attiva del rumore e una senza questa funzionalità

Nel corso del prossimo autunno, inoltre, l’azienda di Cupertino presenterà anche nuovi Mac, dopo i Mac Mini appena svelati, e nuovi iPad, completando il programma di aggiornamento della sua gamma. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.