In sintesi

Poste Italiane unifica i suoi servizi digitali in un’unica app, dismettendo ufficialmente Postepay e BancoPosta. Tutti i servizi (conti, carte, risparmio, energia, telefonia, spedizioni, prenotazioni, ecc.) sono ora accessibili da un’unica piattaforma.

La nuova app unificata è scaricabile da App Store e Google Play, consente l’accesso con le vecchie credenziali e include funzioni come bonifici istantanei, pagamenti PagoPA, ricariche, gestione assicurazioni e prenotazione del turno in ufficio postale.

A partire da oggi, 9 ottobre 2025, Poste Italiane completa un importante programma di aggiornamento iniziato nei mesi scorsi con il rilascio della nuova app unificata. L’azienda ha confermato la dismissione ufficiale dell’app Postepay che segue la chiusura dell’app BancoPosta, avvenuta alcuni mesi fa.

Per i clienti di Poste Italiane, quindi, c’è ora un’unica app da utilizzare per l’accesso a tutti i servizi proposti dal Gruppo Poste come conti, carte, prodotti di risparmio, offerte luce e gas e offerte di telefonia ma anche servizi postali, pacchi e molto altro ancora.

Come usare la nuova app di Poste

La nuova applicazione unificata di Poste Italiane è facile da utilizzare e accessibile a tutti. Per scaricarla basta raggiungere lo store del proprio smartphone o tablet (Google Play Store su Android e AppStore su iPhone/iPad) e completare il download.

Successivamente bisognerà effettuare il login con il proprio account Poste Italiane, lo stesso utilizzato sulle app precedenti (Postepay e BancoPosta). Per i già clienti, quindi, non è necessario creare un nuovo account. Ricordiamo che Poste potrebbe, a breve, rendere a pagamento il proprio SPID, con un canone annuale.

I servizi inclusi nella nuova app

Dalla schermata principale dell’app è possibile accedere a tutte le sezioni e, quindi, ai vari servizi proposti come i conti BancoPosta e le carte prepagate Postepay o anche i servizi di pagamento (bollettini, bollo auto e pagamenti PagoPA).

C’è anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei per i titolari di un conto corrente, come previsto dalla nuova normativa europea. Si possono fare anche ricariche Postepay e ricariche telefoniche e, dalle sezioni dedicate, è possibile accedere ai servizi di telefonia di PosteMobile e PosteCasa e anche ai servizi di fornitura di luce e gas di Poste Energia.

L’applicazione permette anchel a gestione dei prodotti assicurativi proposti dal Gruppo oltre che dei libretti di risparmio. I clienti hanno anche la possibilità di sfruttare la sezione Pwallet in cui salvare carte fedeltà, carte di pagamento e documenti personali, come il codice fiscale e altro ancora.

Con l’app di Poste Italiane è possibile anche prenotare il proprio turno in Ufficio Postale, scegliendo la sede desiderata. È anche possibile richiedere il passaporto, avviando la pratica direttamente via app.

Dalla sezione Poste e pacchi è possibile spedire pacchi e lettere, anche con ritiro a domicilio, e accedere a una sezione dedicata al tracciamento delle spedizioni. In sostanza, quindi, la nuova app Poste Italiane racchiude tutti i servizi precedentemente suddivisi tra più app per un’esperienza utente migliore e un accesso più semplice ai vari servizi.