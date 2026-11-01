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La Regione Veneto usa InvasiVe per autorizzare e registrare gli interventi dei selecontrollori contro le nutrie, anche tramite silenzio-assenso.

Argini danneggiati, raccolti compromessi e obblighi europei sostengono gli abbattimenti, mentre associazioni animaliste propongono sterilizzazione e protezioni.

L’efficacia e la sostenibilità della strategia restano discusse, tra dubbi sui controlli dei dati e limiti di metodi alternativi e abbattimenti.

Sullo schermo dello smartphone compare una mappa: si tocca il punto in cui intervenire e si invia la richiesta. Se entro un giorno nessuno risponde, la pratica risulta approvata e l’operazione può partire, con la stessa logica del rider che conferma la consegna della cena.

La differenza sta in quello che succede dopo, perché in fondo al percorso c’è una nutria da catturare o da abbattere: un’app nata per alleggerire le pratiche finisce così per riaprire un dibattito che dura da anni, e che la tecnologia rende più difficile da tenere in secondo piano.

Un’app per eliminare le nutrie

InvasiVe è la piattaforma digitale adottata dalla Regione Veneto per gestire il contenimento delle nutrie, sviluppata da un consorzio di bonifica del territorio. La usano i selecontrollori, gli operatori abilitati a catturare o abbattere questi roditori, che vi accedono con SPID o carta d’identità elettronica.

Chi vuole intervenire segnala sull’app la zona e attende il via libera delle autorità provinciali, che hanno un giorno di tempo per esprimersi. Trascorso il termine, l’autorizzazione arriva in automatico. A intervento concluso l’operatore indica quanti animali ha eliminato e se ha usato una trappola o il fucile, mentre il telefono registra la posizione e permette di allegare fotografie.

Il sistema manda in pensione i registri di carta e sul piano amministrativo ha una sua logica. Applicato all’uccisione di un animale, però, pone una domanda da affrontare prima di tutte le altre: è etico che una scelta simile passi per un’interfaccia costruita sulla velocità, con il silenzio-assenso di un ufficio a fare da via libera?

Le ragioni di chi difende gli abbattimenti

La nutria è un roditore sudamericano arrivato in Italia nel 1928 per gli allevamenti da pelliccia. Fughe e rilasci l’hanno diffusa in natura, soprattutto nella Pianura Padana, e l’Unione Europea la inserisce fra le specie esotiche invasive da contenere o eradicare.

Il danno che preoccupa di più riguarda gli argini: le nutrie scavano tane lunghe anche diversi metri nelle sponde di fiumi e canali, indebolendole fino al rischio di cedimenti e allagamenti. Pesano poi i raccolti rovinati e i nidi degli uccelli acquatici, che questi animali usano come piattaforme di riposo fino ad affondarli.

In Veneto la popolazione è stimata tra 800mila e un milione di esemplari, e in un anno gli interventi ne hanno eliminati tra 60 e 65mila. Per il triennio 2025-2027 la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro, e secondo chi gestisce il piano un modello basato solo sui cacciatori arriva a costare tra 15 e 20 euro a capo. L’app punta anche a riportare nel sistema i volontari, che rendicontano gli interventi senza compenso.

Esistono altri metodi?

La legge italiana sulla fauna prevede, in linea generale, che prima degli abbattimenti si tentino metodi incruenti. Per l’ISPRA, l’istituto che fornisce i pareri tecnici in materia, questa regola vale poco per le specie invasive come la nutria, considerata da eliminare per obblighi europei.

Le associazioni animaliste contestano questa impostazione e propongono alternative. La più citata è la sterilizzazione: in alcuni parchi lombardi le nutrie vengono catturate, operate in laparoscopia e liberate poco dopo. La Lega Abolizione Caccia aggiunge reti protettive lungo le sponde e nidi artificiali per gli uccelli, e giudica l’app un’operazione d’immagine.

Queste esperienze riguardano però colonie piccole, e portarle su centinaia di migliaia di animali sparsi lungo migliaia di chilometri di canali richiederebbe risorse fuori scala. Anche la strada dei fucili mostra i suoi limiti: decenni di catture non hanno fermato l’espansione della specie, e fra chi coordina gli abbattimenti in Emilia c’è chi ammette apertamente che eradicarla è irrealistico.

La LAC sposta infine il discorso sul territorio. Secondo l’associazione il consumo di suolo e la cattiva manutenzione incidono sulla fragilità degli argini più delle tane, con la nutria trasformata in capro espiatorio.

I dati e le domande aperte

Ogni intervento registrato sull’app finisce in una mappa georeferenziata, foto comprese. Chi l’ha progettata vorrebbe usarla per misurare i danni evitati invece dei capi abbattuti, un cambio di metro che permetterebbe di valutare se la strategia funziona.

Mancano ancora risposte su chi verificherà quei dati e su quanto possa reggere un servizio pubblico affidato in buona parte a volontari. Dal mondo agricolo, intanto, arriva la richiesta di usare lo stesso strumento per altre specie invasive, senza che sia stato indicato quali.