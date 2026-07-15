Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L'app IO registra l'arrivo di diverse novità ma, nel frattempo, alcuni cittadini hanno un problema con la patente ed è colpa del cognome

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L'app IO amplia il suo portafoglio digitale includendo ISEE, titoli di studio, certificati di iscrizione, informazioni sulla residenza e diritti politici.

La sperimentazione punta a collegare i database del Ministero dell'Istruzione e dell'Interno per rendere disponibili più documenti sullo smartphone.

Un bug impedisce il download della patente quando il cognome contiene vocali con due puntini: la responsabilità sembra risiedere nel database della Motorizzazione.

L’app IO torna a far parlare di sé. Questa volta, i temi sono due. Il primo è, senza dubbio, una buona notizia. L’applicazione si sta espandendo e si prepara a registrare l’arrivo di diversi nuovi documenti e funzionalità, diventando sempre più completa, ricca di opzioni e utile da avere sempre pronta all’uso sullo smartphone.

Nello stesso tempo, però, l’app deve fare i conti con un problema tecnico, che rende impossibile il download della patente di guida a causa di un carattere non riconosciuto.

Tante novità per l’app IO

Il portafoglio dell’app IO diventa sempre più ricco, con diversi nuovi documenti a disposizione degli utenti. Attualmente, infatti, è iniziata la fase di sperimentazione che punta a testare i nuovi collegamenti con i database pubblici.

Gli utenti, al termine del periodo di test, potranno usare l’app per accedere all’ISEE ma anche per scaricare i titoli di studio, i titoli accademici e i certificati di iscrizione scolastica e universitaria, grazie a un collegamento con i database del Ministero dell’Istruzione.

Sarà possibile, inoltre, ottenere una documentazione relativa alla residenza, ai diritti politici e alle iscrizioni alle liste elettorali, sfruttando le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno, tramite ANPR.

Queste novità si aggiungono alla tessera sanitaria e TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), alla patente di guida, valida anche come documento di riconoscimento in tutta Italia, e alla carta europea della disabilità. Ricordiamo che l’app permette di ricevere anche cartelle esattoriali.

Un problema con la patente

In questi giorni è emerso anche un problema con il download della patente di guida. Per i cittadini che hanno un cognome che include vocali con due puntini (come ä, ö, ü) non c’è la possibilità di avere il documento all’interno di IO.

Si tratta, quindi, di un problema molto diffuso, soprattutto in Alto Adige, dove i cognomi che includono lettere con queste caratteristiche sono molto diffusi. PagoPA, l’azienda che si occupa dello sviluppo dell’applicazione, ha chiarito che il problema sarebbe in realtà legato all’anagrafe della motorizzazione.

Il database in questione, infatti, potrebbe contenere degli errori nel modo in cui sono state trascritte le lettere con i due puntini, segno che indica l’umlaut ovvero la modifica del suono di una vocale.

L’assenza di una corrispondenza perfetta tra i dati del richiedente e i dati forniti dalla Motorizzazione Civile non consente all’app IO di effettuare il download del documento di guida che, quindi, non può essere messo a disposizione degli utenti.

Il problema andrà affrontato dalla Motorizzazione che dovrà effettuare le necessarie verifiche per capire l’origine della questione, in modo da risolvere il bug e consentire a tutti i cittadini italiani l’accesso alla patente di guida.