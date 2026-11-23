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L’app IO trasforma Documenti su IO in IT-Wallet, un portafoglio digitale destinato a ospitare attestati verificabili rilasciati dalle amministrazioni.

Per attivarlo servono CIE e PIN, oltre a uno smartphone compatibile; l’abilitazione procede gradualmente e richiede di trasferire manualmente i documenti già presenti.

Il portafoglio è ancora incompleto, resta facoltativo e non sostituisce i documenti fisici, mentre enti e aziende hanno tempo fino ad agosto 2027 per adeguarsi.

Il portafoglio digitale dello Stato fa un passo avanti dentro l’app IO: da quasi due anni milioni di italiani tengono lì patente e tessera sanitaria e le mostrano dallo smartphone durante un controllo o allo sportello. Con l’ultimo aggiornamento quella sezione cambia natura e diventa IT-Wallet, pronta ad accogliere certificati e titoli rilasciati direttamente dalle amministrazioni.

È il passaggio che il progetto promette da tempo, quello che dovrebbe ridurre fotocopie, autocertificazioni e file agli uffici. Le regole per entrare nel nuovo portafoglio sono però più severe di quelle che bastavano finora. E una fetta consistente di cittadini rischia di restarne esclusa prima ancora di vederlo comparire sul telefono.

Cos’è IT-Wallet e cosa cambia nell’app IO?

Come abbiamo spesso detto, IT-Wallet nasce dall’articolo 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, che ha istituito un sistema nazionale di portafogli digitali pensato per dialogare con quello europeo. Il funzionamento è stabilito dalle Linee guida del Sistema IT-Wallet, approvate dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Alla parte tecnica partecipa anche l’Agenzia per l’Italia Digitale, che cura la registrazione dei soggetti che aderiscono al sistema. Il portafoglio pubblico è quello dell’app IO, sviluppata da PagoPA. Dal dicembre 2024 ne offriva un’anteprima con la funzione Documenti su IO, che conteneva patente, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità in versione digitale.

Con la versione 3.42.3 dell’app, distribuita su iPhone dal 19 novembre 2026 e su Android con qualche giorno di scarto, quella funzione lascia il posto al portafoglio vero e proprio, come spiega la pagina ufficiale di IO.

La novità sono gli attestati elettronici verificabili: l’app conserva singoli dati certificati e firmati dall’ente che li rilascia, e chi li richiede può controllarli alla fonte, dopo il consenso dell’utente. Il primo gruppo comprende l’attestato di residenza, i titoli di studio scolastici, i certificati di frequenza e i titoli universitari. Li accompagna l’IT-Wallet ID, l’identità digitale emessa dal Poligrafico dello Stato.

Il primo “limite”: la CIE

Avevamo però parlato di regole severe. Ma quali sono? Il primo filtro riguarda il modo in cui ci si identifica. Per attivare IT-Wallet l’app chiede un’autenticazione di livello 3, il gradino più alto previsto per l’identità digitale, e l’unico modo per ottenerla è la CIE.

Si avvicina la carta allo smartphone, che ne legge il chip tramite NFC, e si inserisce il PIN: così il sistema verifica che a operare sia il titolare del documento. Lo SPID resta valido per entrare in IO, mentre per il nuovo portafoglio serve la carta anche a chi usa lo SPID tutti i giorni.

La CIE è anche il punto debole del lancio: secondo i dati del Poligrafico e dell’Anagrafe nazionale aggiornati a luglio 2026, in Italia circolavano ancora circa 2 milioni di carte d’identità cartacee. Un decreto legge ne ha poi prorogato la validità sul territorio nazionale, e chi le possiede non ha più fretta di passare al formato elettronico.

A loro si aggiunge chi la CIE ce l’ha ma ha perso il PIN, il codice di otto cifre consegnato in due metà (la prima allo sportello del Comune, la seconda insieme alla carta). Senza quel codice il livello 3 resta fuori portata.

Le altre limitazioni

Superato lo scoglio del documento, tocca allo smartphone: il telefono deve avere l’NFC attivo e l’app ufficiale scaricata dagli store, e non deve essere stato sbloccato con jailbreak o root per aggirare le protezioni del sistema operativo. IO ripete questi controlli anche dopo l’attivazione e, se rileva anomalie, disattiva il portafoglio in automatico.

Anche chi è in regola con tutti i requisiti deve aspettare il proprio turno. L’abilitazione avviene lato server e procede per gradi, con utenti scelti a caso e senza un calendario pubblico. Quando arriva il momento compare una notifica nell’app, e fino ad allora continua a funzionare Documenti su IO.

Altra cosa: chi ha già caricato patente e tessera sanitaria dovrà rifare il passaggio a mano, perché la migrazione non è automatica. Secondo il sito di IO, c’è tempo fino a luglio 2027, quando la vecchia sezione andrà in pensione.

Un portafoglio ancora a metà

Anche il contenuto del portafoglio risente della fase di avvio. Mancano la tessera elettorale e la carta d’identità in versione digitale. L’ISEE rilasciato dall’INPS è previsto dalle Linee guida e non è ancora arrivato. La patente digitale, infine, vale come documento di riconoscimento solo in Italia.

Poi c’è chi i documenti deve leggerli. La comunicazione ufficiale mette le mani avanti e attribuisce eventuali difficoltà di verifica ai tempi di adeguamento di enti e aziende. Le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 3 agosto 2027 per entrare in IT-Wallet come fonti dei dati. Nel frattempo il portafoglio resta facoltativo e i documenti fisici restano validi.