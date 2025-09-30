Sull'app IO arriva anche l'ISEE: il programma di digitalizzazione continua

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Sull'app IO sarà possibile recuperare anche l'ISEE e sono in arrivo anche diversi altri documenti che confermano il ruolo centrale dell'applicazione

P_galasso2289 / Shutterstock.com

In sintesi

ISEE su IO: presto i cittadini potranno recuperare direttamente dall’app il proprio ISEE, senza passare dal sito INPS, con documento archiviato nell’IT Wallet insieme a patente e altri certificati.

Prossime integrazioni: in arrivo titoli di studio, certificati di residenza, iscrizione alle liste elettorali e, in futuro, la Carta di Identità Elettronica, per rendere l’app sempre più centrale.

L’app IO è destinata a diventare sempre più centrale per i cittadini italiani, grazie alla possibilità di poter sfruttare tante funzioni per l’accesso agevolato ai servizi della pubblica amministrazione e non solo. La prossima novità per l’applicazione riguarda la possibilità di recuperare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) direttamente dall’app. Ecco tutti i dettagli in merito.

L’app IO sarà sempre più completa

Sfruttando il database INPS, i cittadini italiani avranno la possibilità di accedere all’ISEE dal proprio portafoglio digitale. In questo modo, quindi, sarà possibile recuperare il documento senza dover accedere al sito INPS e avviare una lunga procedura di ricerca.

Basteranno un paio di passaggi dall’app, disponibile su Android e iOS, per completare l’operazione. La certificazione ISEE sarà inclusa nella sezione dove già oggi l’app IO consente di recuperare vari documenti archiviati, come la patente di guida e tutti gli altri documenti che compongono IT Wallet.

L’applicazione introdurrà una serie di sistemi mirati a massimizzare la sicurezza dei dati degli utenti che, quindi, potranno sfruttare in tutta tranquillità IT Wallet e tutte le informazioni salvate al suo interno. L’aggiunta dell’ISEE rappresenta un’evoluzione naturale di un programma avviato già da diverso tempo e che oggi ha reso l’app un punto di riferimento per gli utenti.

Altre novità in arrivo

Nel corso del prossimo futuro, l’app IO è destinata a diventare sempre più importante, con la possibilità di accogliere l’arrivo di altri documenti. Dopo la patente di guida e le altre novità arrivate in questi mesi, infatti, l’applicazione potrà accedere al database del Ministero dell’Istruzione, permettendo agli utenti di recuperare i titoli di studio in modo semplice.

Da segnalare anche l’arrivo di certificati di residenza e di altri documenti gestiti dal Ministero dell’Interno, come l’iscrizione alle liste elettorali. All’orizzonte c’è anche l’integrazione con la Carta di Identità Elettronica (CIE) che potrebbe ritagliarsi il suo spazio all’interno del portafoglio digitale del nostro smartphone.

In questo caso, non ci sono ancora dettagli precisi ma non è escluso che il debutto del documento in versione digitale possa arrivare già nel corso dei prossimi anni. Di certo, il programma di crescita di IO non si fermerà e l’applicazione è destinata a diventare sempre più ricca e importante. Ulteriori novità in merito saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.