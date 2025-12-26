Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L’App IO è l’applicazione ufficiale dei servizi pubblici digitali in Italia e include una lunga serie di servizi oltre alla possibilità di salvare sullo smartphone i documenti in versione digitale

In sintesi

L’App IO è l’applicazione ufficiale dei servizi pubblici digitali in Italia, sviluppata da PagoPA S.p.A. per consentire ai cittadini di interagire in modo semplice, gratuito e sicuro con la Pubblica Amministrazione tramite smartphone, sfruttando appieno le potenzialità dei canali digitali.

L’app può essere utilizzata sia su dispositivi Android che su iPhone (basta scaricarla dallo store dello smartphone), senza alcun costo e con la possibilità di accedere a tantissimi servizi. Tutti i cittadini italiani oggi possono accedere a quest’applicazione.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’App IO e come fare a utilizzarla nel modo giusto.

A cosa serve l’App IO e quali sono i principali vantaggi

L’App IO è, a tutti gli effetti, un vero e proprio hub di servizi. Tramite una singola applicazione, infatti, è possibile accedere a svariati servizi, anche molto diversi tra loro, e gestire le comunicazioni con enti di vario tipo, dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, passando per gli enti locali.

Per accedere all’applicazione è possibile utilizzare lo SPID oppure la CIE. L’intera procedura di autenticazione segue standard di sicurezza molto elevati, permettendo agli utenti di poter sfruttare senza rischi di alcun tipo i servizi disponibili tramite l’App IO.

Tramite l’applicazione, inoltre, è anche possibile effettuare pagamenti digitali per saldare multe, pagare tributi di vario tipo, come il bollo auto, e qualsiasi altro versamento da effettuare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tutto può essere gestito tramite un’apposita sezione dell’app in cui è possibile salvare una carta di pagamento oppure il proprio account PayPal, in modo da poter effettuare i pagamenti velocemente e senza dover inserire ogni volta i propri dati.

Grazie all’applicazione, inoltre, è possibile accedere a vari servizi aggiuntivi come SEND, per ricevere le comunicazioni di valore legale (multe e comunicazioni importanti di vario tipo) in versione digitale, la Carta Giovani Nazionale o ancora i servizi della Motorizzazione Civile.

Da segnalare anche la possibilità di salvare documenti all’interno del Portafoglio dell’App IO e di accedere a bonus pubblici per cui è possibile fare domanda direttamente dall’app, dopo aver completato una veloce procedura di autenticazione.

Quali documenti possono essere inseriti sull’App IO

Il Portafoglio dell’App IO consente di salvare in versione digitale diversi documenti. Al momento, l’applicazione supporta la patente di guida, la Carta Europea della Disabilità e anche la Tessera Sanitaria. In futuro, però, sarà possibile aggiungere anche altri documenti.

Da segnalare, inoltre, che i documenti in versione digitale vanno aggiornati ogni anno, ripetendo la procedura di autenticazione all’interno dell’applicazione. Un messaggio avviserà l’utente in merito alla necessità di riscaricare un determinato documento.

Bastano pochi passaggi per autenticarsi e recuperare i propri documenti direttamente dall’applicazione. Si tratta di un sistema semplice e alla portata di tutti che consente di digitalizzare, nel modo corretto e in sicurezza, alcuni documenti.

L’App IO è pericolosa? Come vengono gestiti i dati sensibili dell’utente

L’App IO è un’applicazione sicura e, per questo motivo, il suo utilizzo non comporta particolari rischi. L’accesso viene gestito tramite una procedura di autenticazione che prevede l’uso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), servizi che garantiscono l’identità dell’utente e riducono il rischio di accessi non autorizzati.

Per quanto riguarda la gestione dei dati sensibili, invece, è previsto un sistema di crittografia per proteggere le informazioni dell’utente e l’applicazione rispetta le normative europee sulla privacy, compreso il GDPR.

Dopo aver effettuato l’accesso, basta andare in Impostazioni > I tuoi dati per verificare le proprie informazioni oppure in Impostazioni > Privacy e Condizioni d’uso per verificare il modo in cui l’applicazione gestisce la privacy dell’utente.

Durante il funzionamento, l’App IO minimizza l’uso dei dati dell’utente. Le informazioni raccolte, infatti, sono solo quelle strettamente necessarie all’utilizzo dei servizi richiesti e la loro gestione avviene nel rispetto delle normative vigenti.

Per massimizzare la sicurezza dell’App IO è sufficiente attivare servizi di autenticazione più sicura, con accesso tramite PIN e sistemi di riconoscimento biometrico, e aggiornare sempre l’app all’ultima versione disponibile, tramite lo store del proprio smartphone.

In aggiunta, l’app non andrebbe utilizzata quando si è connessi a una rete Wi-Fi non privata (a meno di non utilizzare una VPN per criptare i dati) e quando si teme che il proprio smartphone possa essere stato compromesso, ad esempio a causa di un attacco informatico.

In linea generale, quindi, l’App IO può essere considerata come una piattaforma sicura e ricca di funzionalità, a cui poter accedere senza rischi e timori. L’accesso ai documenti e a tutti gli altri servizi disponibili tramite l’app avviene senza alcun problema e con standard di sicurezza elevati.

Come aggiungere la patente digitale sull’App IO

Per aggiungere la patente all’App IO, in modo da poter contare sulla versione digitale del documento sempre a propria disposizione, è sufficiente seguire una procedura molto semplice. Come prima cosa, è necessario aprire l’app ed effettuare il login, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione sicura disponibili.

A questo punto bisogna andare in Portafoglio e poi selezionare il tasto + presente nella parte alta della schermata. Nella nuova pagina è necessario individuare la voce Patente di guida e selezionarla. Completati questi passaggi, sarà possibile avviare la procedura per scaricare il documento all’interno dell’app.

Successivamente, la patente di guida digitale potrà essere recuperata in qualsiasi momento, semplicemente effettuando l’accesso all’App IO e andando nella sezione Portafoglio. Il documento dovrà essere scaricato ogni anno (effettuando nuovamente l’autenticazione tramite il sistema utilizzato per l’accesso all’app).

Quando arriverà la carta d’identità sull’App IO

La carta d’identità, per il momento, non fa parte dei documenti che possono essere scaricati all’interno dell’App IO. Si tratta di una mancanza destinata a essere eliminata nel corso del prossimo futuro.

Tra i progetti in via di sviluppo per il futuro dell’applicazione, infatti, c’è proprio l’aggiunta della carta d’identità come documento utilizzabile tramite IO. Per il momento, però, non c’è ancora una data definitiva per l’arrivo di questo nuovo servizio.

A cosa serve l’IT Wallet sull’App IO

L’IT Wallet sull’App IO è il portafoglio digitale pubblico italiano integrato nell’app dei servizi della Pubblica Amministrazione. Tramite questa sezione, chiamata semplicemente Portafoglio, è possibile ottenere le versioni digitali ufficiali dei documenti personali che potranno poi essere salvate all’interno dello smartphone, grazie alla funzione Documenti su IO.

Al momento, l’app consente di salvare la Patente di guida, la Tessera Sanitaria / Tessera Europea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità. I documenti hanno valore legale equivalente a quelli fisici nei beni contesti d’uso in Italia e sono accessibili in sicurezza tramite autenticazione con SPID o CIE.

Grazie all’IT Wallet, quindi, è possibile accedere ai documenti personali direttamente dallo smartphone, senza dover avere con sé il supporto fisico. In questo modo sarà sufficiente avere il proprio smartphone per poter utilizzare uno dei documenti citati. In futuro, il Portafoglio sarà aggiornato con la possibilità di integrare ulteriori documenti.

Le potenzialità di un servizio di questo tipo sono davvero enormi. Si tratta di un sistema centrale per completare il programma di digitalizzazione dell’Italia andando a trasformare i documenti da supporti cartacei a digitali, in modo semplice e senza rischi.