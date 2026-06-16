Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L'App IO si prepara a registrare diverse novità e, in particolare, il debutto delle cartelle esattoriali che saranno inviate direttamente tramite l'applicazione

ANSA

L’App IO è destinata a diventare sempre più ricca di servizi, permettendo ai cittadini italiani l’accesso a diversi servizi legati alla pubblica amministrazione. Oltre all’accesso ai documenti digitali, infatti, l’applicazione, disponibile sia su smartphone Android che su iPhone, offre una vasta gamma di servizi.

Per il prossimo futuro, l’app crescerà ancora. Sono in arrivo, infatti, le cartelle esattoriali e le comunicazioni fiscali, una novità che andrà a riguardare milioni di italiani che già oggi hanno la possibilità di accedere all’app IO per tante funzionalità e per poter utilizzare i servizi pubblici in modo ancora più semplice.

Andiamo a riepilogare tutte le novità in arrivo e cosa sarà possibile fare con l’applicazione in futuro.

Le comunicazioni tributarie già ci sono

Gli utenti dell’App IO possono già ricevere le comunicazioni legate ai procedimenti tributari, direttamente dall’applicazione. Con una semplice notifica, infatti, l’App IO informerà l’utente in merito al deposito di sentenze e ordinanze, data delle udienze e anche eventuali richieste di integrazioni di documenti. L’app informa in merito a ricorsi e controversie fiscali con semplici aggiornamenti che permettono di minimizzare i tempi, agevolando di molto l’attività delle persone e la risoluzione di eventuali controversie.

Altre novità in arrivo

L’App IO riceverà ulteriori novità in futuro. In particolare, tramite l’app sarà possibile ricevere le cartelle di pagamento inviate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tali comunicazioni, per ora, vengono inviate tramite raccomandata oppure tramite PEC.

Con questa novità, invece, l’App IO diventerà protagonista assoluta e rappresenterà il nuovo sistema di centralizzazione delle comunicazioni. In questo modo, infatti, tutte le cartelle passeranno dall’applicazione e gli utenti potranno ricevere una semplice notifica per essere avvisati. In questo modo, le comunicazioni diventeranno molto più veloci.

Questa soluzione garantirà ai cittadini la possibilità di ricevere comunicazioni in modo tempestivo e consentirà di ricordare con maggiore precisione i termini di scadenza (dei pagamenti, dei ricorsi etc.). Le notifiche a valore legale saranno inviate tramite il sistema SEND.

Si tratta di un’aggiunta fondamentale per il completamento dell’ecosistema dell’App IO che, mese dopo mese, sta diventando sempre più ricca e completa, garantendo ai cittadini italiani la possibilità di sfruttare una piattaforma unica per l’accesso a tantissimi servizi.

Ricordiamo che per utilizzare l’applicazione è sufficiente installarla dallo store del proprio smartphone (Play Store su Android e AppStore su iPhone), andando poi a effettuare il login con SPID oppure con CIE. L’applicazione è subito pronta all’uso e permette l’accesso immediato a tutte le funzionalità, con la possibilità di scaricare i documenti digitali (in futuro arriverà anche la carta di identità) e molto altro ancora.

Grazie a IT Wallet, le comunicazioni fiscali e l’integrazione con altri servizi, come quelli della Motorizzazione, l’applicazione continua a crescere ed è sempre di più un punto di riferimento per tutti i cittadini italiani che possono oggi sfruttare dei canali digitali rapidi e accessibili per l’accesso ai servizi della PA.