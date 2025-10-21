Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L'applicazione di Intesa Sanpaolo non sarà più disponibile su alcuni smartphone Android e iPhone: la banca ridurrà il supporto alle vecchie versioni degli OS

Koshiro K / Shutterstock.com

In sintesi

Stop ai vecchi sistemi: da dicembre 2025 l’app Intesa Sanpaolo Mobile non funzionerà più su Android 8, e da marzo 2026 nemmeno su Android 9-10 e iOS 13-14. Serviranno Android 11+/iOS 15+ e almeno 6 GB di RAM.

Cosa fare: chi ha un dispositivo non compatibile dovrà aggiornare smartphone o usare Okey SMS (10 €/anno) per continuare ad accedere ai servizi banca

Nell’ottica di un programma di rinnovamento dei suoi sistemi, Intesa Sanpaolo ha confermato che la sua app ufficiale, Intesa Sanpaolo Mobile, non sarà più disponibile per alcuni utenti. Non ci sarà una selezione, come fatto per il passaggio “forzato” a isyBank.

Tutto dipende dalla versione del sistema operativo del proprio smartphone. L’app, infatti, ridurrà il supporto alle vecchie versioni di Android e iOS, per ovvi motivi legati alla sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Cosa cambia per l’app Intesa Sanpaolo Mobile

L’applicazione di Intesa Sanpaolo supporta ancora versioni di Android e iOS molto “vecchie”. Le cose, però, stanno per cambiare. Dal prossimo mese di dicembre 2025, infatti, è previsto lo stop al supporto ad Android 8. L’app non sarà più installabile e non potrà più essere utilizzata sui dispositivi dotati di questa versione del sistema operativo. Successivamente, il programma di dismissione delle vecchie versioni di Android e iOS vedrà un nuovo aggiornamento nel corso del mese di marzo 2025.

A partire da questo mese, infatti, non sarà più possibile installare e utilizzare l’app su dispositivi con Android 9 e Android 10 e sugli iPhone dotati di iOS 13 e iOS 14. Di conseguenza, l’applicazione della banca sarà compatibile esclusivamente con smartphone con Android 11 e versioni successive e con iOS 15 e versioni successive. Da segnalare anche che per i dispositivi Android è richiesta anche la presenza di almeno 6 GB di memoria RAM per poter sfruttare l’applicazione.

Ulteriori aggiornamenti in merito allo stop al supporto alle vecchie versioni di Android e iOS arriveranno nei prossimi giorni.

Cosa bisogna fare

I clienti Intesa Sanpaolo che hanno un vecchio smartphone Android oppure un vecchio iPhone, con una versione del sistema operativo non più supportata, dovranno cambiare smartphone, passando a un modello più recente.

In alternativa, è possibile utilizzare il servizio Okey SMS per accedere alle funzioni bancarie a distanza con un canone di 10 euro all’anno. Per un’esperienza completa e sicura, però, la scelta giusta è quella di puntare su un dispositivo Android 16 oppure su un iPhone con iOS 26.

In questo modo, infatti, sarà possibile sfruttare appieno tutte le funzionalità messe a disposizione da Intesa Sanpaolo per i suoi clienti e accedere a una piattaforma di Internet Banking completa e senza limitazioni.