L'applicazione di Gemini si aggiorna con diverse novità che vanno ad arricchire l'esperienza utente e con nuove colorazioni per l'interfaccia

In sintesi

L’app di Gemini riceve un restyling grafico: l’aggiornamento alla versione 16.45.62 introduce colori più scuri per il tema nero e tonalità più grigie per il tema chiaro, senza modificare layout o forma degli elementi.

L’update aggiunge anche la nuova sezione “I miei contenuti”, un saluto iniziale rinnovato e una disposizione verticale dei chip di suggerimento, migliorando la gestione dei file e l’esperienza d’uso; per ora è disponibile solo su Android.

Google continua ad arricchire le sue app che consentono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Al centro dell’ecosistema c’è, senza dubbio, l’app di Gemini, vera e propria porta d’accesso all’assistente AI con cui l’azienda americana sta rivoluzionando l’esperienza d’uso dei suoi servizi.

L’ultima novità in ordine di tempo, come svelato da 9to5Google, non riguarda le funzionalità dell’app dell’assistente ma il suo design. Google, infatti, ha aggiornato l’app con un restyling che punta a modificare i colori utilizzati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Il nuovo look dell’app di Gemini

L’ultimo aggiornamento dell’app di Gemini introduce un nuovo look. La disposizione e la forma degli elementi non cambia mentre i colori scelti sono ora diversi. Come possibile verificare dopo aver installato l’aggiornamento, il nero nella homepage dell’app è molto più scuro nella versione rivista, mentre scegliendo il tema chiaro ora viene visualizzato un colore molto più “grigio”.

Per poter sfruttare le nuove colorazioni è necessario aver installato la versione 16.45.62 dell’app di Gemini. Si tratta di una piccola ottimizzazione che punta a offrire un’esperienza utente migliore, sia a chi opta per il tema chiaro che per chi preferisce il tema scuro.

Le altre novità di Google

Da segnalare che il nuovo aggiornamento dell’app di Gemini ha introdotto anche una sezione I miei contenuti che permette di recuperare velocemente le immagini, i video e i file creati tramite l’applicazione. Si tratta di un vero e proprio archivio che consente all’utente di poter gestire meglio l’uso dell’AI generativa, andando a recuperare i file senza dover navigare tra le varie conversazioni effettuate con Gemini.

L’aggiornamento ha rinnovato anche il saluto iniziale all’apertura di una nuova chat con Gemini che ora mostra il messaggio “Ciao X. Da dove iniziamo?“. I chip di suggerimento (Crea immagine, Scrivi qualsiasi cosa, Sviluppa un’idea, Deep Research) sono ora disposti in verticale, con l’obiettivo di sfruttare al meglio lo spazio disponibile all’interno della schermata della chat con l’assistente.

Queste novità vanno ad arricchire l’applicazione che continua il suo programma di crescita e sviluppo per poter offrire agli utenti un servizio sempre più completo. Per il momento, l’aggiornamento è disponibile per la versione Android dell’app.