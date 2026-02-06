Libero
Usi le app di dating? Come proteggere i tuoi dati e tutelarti dalle truffe

Dalla condivisione dei dati alle richieste di denaro: come usare le app di dating in sicurezza e riconoscere i segnali di una possibile truffa.

Le app di dating fanno ormai parte della quotidianità digitale di milioni di persone, utilizzate per ampliare la propria cerchia sociale e conoscere nuovi contatti. Accanto alle opportunità di incontro, però, cresce anche il numero di tentativi di raggiro e di utilizzi impropri delle informazioni personali. Conoscere i meccanismi più comuni delle truffe e adottare alcune cautele di base può fare la differenza tra un’esperienza serena e una situazione spiacevole.

App di dating, attenzione alle informazioni personali

Il primo livello di tutela riguarda ciò che si decide di condividere. Foto private, dettagli sul lavoro, abitudini quotidiane o riferimenti troppo precisi alla propria routine non dovrebbero essere esposti pubblicamente su queste piattaforme. Anche informazioni che sembrano innocue, se considerate nel loro insieme, possono permettere a un estraneo di ricostruire un quadro molto più dettagliato di quanto si immagini.

Diffida dalle richieste di denaro, anche indirette

Uno dei segnali più ricorrenti nelle truffe legate al dating è la comparsa, prima o poi, di una richiesta economica. Non sempre si presenta in modo esplicito. Può assumere la forma di un’emergenza improvvisa, di un investimento definito imperdibile o di una difficoltà temporanea che richiederebbe un aiuto. La dinamica, in questi casi, è spesso la stessa: creare un legame emotivo per abbassare le difese e spingere la vittima a fidarsi. È fondamentale evitare in modo assoluto l’invio di denaro, anche attraverso piattaforme considerate affidabili come PayPal.

Non cliccare link sospetti

Dietro a un link apparentemente innocuo può nascondersi una trappola. Come già accaduto in altre truffe online, molti criminali informatici realizzano pagine web studiate per sottrarre dati personali o credenziali di accesso. Un semplice click può essere sufficiente per compromettere informazioni sensibili.

Occhio ai profili “perfetti” sulle app di dating

Profili estremamente curati, con immagini professionali e racconti di vita “da film”, meritano sempre un’attenzione maggiore. La perfezione assoluta, soprattutto se accompagnata da risposte vaghe o da una marcata riluttanza a mostrarsi in contesti reali, può rappresentare un campanello d’allarme.

Non è una prova in sé, ma un elemento da valutare con prudenza. Anche quando l’identità sembra confermata e si decide di fissare un incontro, il primo appuntamento dovrebbe avvenire sempre in luoghi frequentati, come un centro commerciale, una piazza, un parco o un ristorante.

Non uscire subito dall’app

Spostare la conversazione su canali esterni (come Instagram, WhatsApp, Facebook) è una richiesta frequente e non sempre sospetta. Farlo troppo presto, però, riduce le tutele offerte dalle piattaforme, che spesso dispongono di sistemi di controllo e di segnalazione. Restare all’interno dell’app nelle fasi iniziali consente di mantenere un margine di sicurezza maggiore e di interrompere più facilmente il contatto in presenza di comportamenti anomali.

Segnala e blocca senza esitazioni

Quando qualcosa non convince, è importante agire tempestivamente. Bloccare un profilo o inviare una segnalazione non è un gesto eccessivo, ma uno strumento di tutela personale e collettiva. Le piattaforme basano parte dei loro controlli anche sui feedback degli utenti: ogni segnalazione contribuisce a rendere l’ambiente più sicuro.

I rischi delle app di dating

Le app di dating non sono, di per sé, luoghi pericolosi. Come in ogni spazio digitale, richiedono però attenzione e consapevolezza. Proteggere i propri dati, riconoscere i segnali di rischio e utilizzare gli strumenti di sicurezza disponibili resta il modo più efficace per vivere queste esperienze senza esporsi inutilmente a problemi evitabili.

