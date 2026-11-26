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Kash Cotton, quindicenne californiano, ha creato BridgeAAC per la sorella e l’ha resa gratuita per aiutare chi non può sostenere i costi delle app AAC.

L’app compone frasi con simboli e voce sintetica offline, offre vocabolari personalizzabili e funziona su diversi dispositivi, anche senza connessione.

Open source e disponibile in italiano, BridgeAAC tutela la privacy con un’unica eccezione per alcune voci online e va affiancata al supporto di logopedisti e terapisti.

Per chi fatica a parlare, chiedere un bicchiere d’acqua, dire che qualcosa fa male o raccontare com’è andata la giornata può dipendere da uno schermo, da una fila di immagini e da una voce sintetica che dà suono ai pensieri.

Sono strumenti che restituiscono un pezzo di libertà a chi li usa, ma che spesso pesano parecchio sul bilancio di una famiglia. Un ragazzo di quindici anni ha visto tutto questo da vicino, ogni giorno, dentro casa sua, accanto a una sorella che ha bisogno di quelle immagini per farsi capire. E ha deciso di fare qualcosa con quello che sapeva fare meglio: scrivere codice.

La storia di Kash e di sua sorella: tecnologia e solidarietà

Kash Cotton ha quindici anni e frequenta il secondo anno alla Bakersfield High School, in California. Sua sorella ne ha sedici e ha un linguaggio verbale limitato: per farsi capire usa un iPad con un’app di comunicazione. Kash è cresciuto accanto a lei e a quello schermo, finché ha deciso di costruirle uno strumento tutto suo.

Così è nata BridgeAAC, pensata per la sorella e resa gratuita per tutti. Alla base c’è un’idea semplice, che il ragazzo ha spiegato a una tv locale:

Ho pensato che tutti dovrebbero avere una voce senza doverla pagare.

Da un gesto nato in famiglia è venuto fuori un regalo per chiunque viva la stessa situazione e non possa permettersi le soluzioni a pagamento.

Quanto costa poter comunicare?

Ma andiamo, più o meno, ai prezzi. Lo strumento che usa la sorella di Kash rientra nella comunicazione aumentativa e alternativa, conosciuta con la sigla AAC. Con questo nome si indicano gli strumenti che affiancano o sostituiscono la parola per chi fatica a parlare: tabelle di simboli, immagini, dispositivi con voce sintetica.

Le app AAC fanno questo lavoro su un tablet: ogni immagine toccata diventa una parola pronunciata ad alta voce. I costi però, come dicevamo, non sono sostenibili per tutti: per usarle serve un tablet adatto (spesso un iPad), che costa qualche centinaio di euro, e va considerato proprio il costo dell’applicazione che spesso costa altrettanto.

Se poi si volessero usare dispositivi dedicati, progettati solo per la comunicazione, si arriverebbe a diverse migliaia di euro. Per Kash i conti non tornavano: farsi capire dalle persone che si amano non poteva diventare una questione di budget. La sua risposta è stata un’app che gira sui dispositivi che una famiglia ha già in casa: tablet, telefoni, Chromebook e computer.

Come funziona BridgeAAC?

E quindi eccola qui, BridgeAAC. La sua interfaccia segue la logica delle applicazioni corrispondenti a pagamento: sullo schermo ci sono dei pulsanti con un’immagine e una parola; toccandoli in sequenza si compone la frase, che l’app legge ad alta voce. Per non partire da una pagina bianca, BridgeAAC propone tavole già pronte con il cosiddetto vocabolario di base, cioè le parole che si usano più spesso, in versioni da 42 a 108 pulsanti.

@LiberoTecnologia/Caterina Damiano

I simboli sono disegnati appositamente per l’app. Ci sono poi dieci vocabolari iniziali di undici pagine ciascuno, divisi per temi quotidiani: casa, chat veloce, cibo e bevande, luoghi, persone, azioni, sentimenti, descrizioni, oggetti, tempo e colori. La parte più curata è quella della voce, perché chi comunica con l’AAC dipende dall’app anche quando a scuola o in macchina manca il Wi-Fi.

Per questo la sintesi vocale funziona sempre offline. Appena installata, l’app usa un sintetizzatore integrato che non richiede download. Chi vuole un suono più naturale può scaricare delle voci neurali che girano direttamente sul dispositivo. In alternativa si possono usare le voci di sistema, e se una di queste manca o resta muta l’app torna da sola al sintetizzatore interno.

C’è poi un dettaglio molto utile per le famiglie che usano già un’altra app. BridgeAAC importa ed esporta le tavole nel formato aperto Open Board e legge i backup di TouchChat, una delle app AAC a pagamento più usate.

Chi ha passato mesi a costruire il vocabolario di un figlio, parola dopo parola, può portarselo dietro senza ricominciare. Completano il quadro i temi ad alto contrasto, la scansione tramite sensori esterni per chi ha difficoltà a usare il touch screen, un diario delle emozioni e un’agenda della giornata.

Gratis, open source e attenta alla privacy

BridgeAAC è un progetto open source: il codice è pubblico su GitHub con licenza MIT, quindi chiunque può leggerlo, modificarlo e contribuire. Non chiede di creare un account, non mostra pubblicità e non ha acquisti in-app. Kash ha cominciato anche a farla conoscere: a metà novembre ha chiesto di inserirla in una delle raccolte di strumenti per l’accessibilità più seguite su GitHub, accanto a nomi noti del settore come Boardmaker e Cboard.

Tecnicamente è una web app. Su iPhone e iPad si apre il sito con Safari e la si aggiunge alla schermata Home, così si avvia a tutto schermo e funziona anche senza connessione. Gli stessi passaggi valgono, con il browser del sistema, su Android, Chromebook, Windows, Mac e Linux.

Sulla privacy c’è solo un’eccezione da tenere presente: fra le opzioni vocali ci sono le voci chiamate “Online Natural", che per funzionare inviano il testo a un servizio di Google. Sono disattivate di default, e chi le attiva deve sapere che in quel caso le frasi escono dal dispositivo.

La sorella come prima tester

Lo sviluppo di BridgeAAC passa ogni giorno dalle mani della ragazza per cui è nata. La sorella la usa quotidianamente e, a forza di usarla, ha scovato alcuni errori che a Kash erano sfuggiti:

Ha trovato dei bug che avevo lasciato nell’app, e sono riuscito a sistemarli proprio grazie a lei

ha raccontato il ragazzo. In questo lavoro a quattro mani lei non è solo la persona da aiutare: è anche quella che aiuta lui a fare meglio. Il progetto è ancora agli inizi e Kash vuole continuare a lavorarci, perché possa servire ad altre famiglie. Quando gli chiedono il perché, però, la risposta è la più dolce che ci sia: “Voglio un mondo di bene a mia sorella, per me farla esprimere è una delle cose più belle del mondo".

BridgeAAC? Si può usare anche in Italia

Nel caso ve lo steste chiedendo, sì: BridgeAAC è disponibile in dieci lingue, e fra queste c’è l’italiano. La traduzione riguarda l’interfaccia, le tastiere e la previsione delle parole, che funziona anche offline. Le altre lingue sono inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, arabo (con la scrittura da destra a sinistra), cinese mandarino, hindi e tagalog.

Resta uno strumento da affiancare al percorso con logopedisti e terapisti, che di solito aiutano a scegliere l’AAC più adatta e a costruire il vocabolario intorno alla persona. Per chi vuole provare, o per chi non può permettersi le app a pagamento, è un punto di partenza gratuito.

A Bakersfield, intanto, il lavoro va avanti come è cominciato: lei usa l’app, lui la aggiusta. E in ogni correzione c’è un po’ di quel bene che Kash non si stanca di raccontare.