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Anthropic integra una filigrana digitale nei testi e nei file elaborati da Claude per adeguarsi alla normativa europea sulla trasparenza dei contenuti creati con l'intelligenza artificiale.

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Anthropic inserisce una filigrana digitale nei testi e nei file generati da Claude per rispondere alle regole europee sulla trasparenza dei contenuti AI.

Il sistema, basato sullo standard C2PA, punta a restare riconoscibile anche dopo copia, incolla e modifiche, rendendo più difficile cancellarne la traccia.

La misura riflette una svolta più ampia del settore tecnologico, spinto da norme e controlli verso una tracciabilità verificabile dell’automazione digitale.

Anthropic integra una filigrana digitale nei testi e nei file elaborati da Claude per adeguarsi alla normativa europea sulla trasparenza dei contenuti creati con l’intelligenza artificiale.

Una svolta necessaria per la trasparenza dei contenuti

La corsa alla trasparenza nelle tecnologie emergenti segna un punto di svolta fondamentale per l’intero panorama digitale europeo.

Anthropic ha recentemente aggiornato la propria documentazione ufficiale proponendo una risposta concreta alle nuove esigenze di tracciabilità: l’azienda ha confermato che applicherà un sistema strutturato di watermarking AI a tutti i testi e i documenti elaborati dai propri modelli di intelligenza artificiale.

L’intervento riguarda in modo diretto e capillare l’intera famiglia di soluzioni sviluppate dal gruppo, compreso il noto assistente conversazionale Anthropic Claude.

Questa importante decisione strategica non nasce da un’iniziativa isolata, bensì dalla rigorosa necessità di conformarsi al codice di trasparenza introdotto dal recente EU AI Act, il quadro normativo dell’Unione Europea entrato ufficialmente in vigore lo scorso 2 agosto.

L’obiettivo primario stabilito dalle autorità comunitarie consiste nell’esigere che ogni testo, immagine o file modificato tramite sistemi intelligenti sia provvisto di un segnale distintivo, facilmente identificabile e decodificabile da altre piattaforme informatiche.

Per garantire un’applicazione uniforme e priva di inghippi operativi sui file complessi, l’azienda ha scelto di adottare lo standard aperto C2PA, gettando le basi per una tracciabilità inter-operabile e trasparente all’interno dell’intero ecosistema digitale.

Il meccanismo di funzionamento tra copia, incolla e modifiche

La vera particolarità tecnica di questa novità risiede nella sua capacità di persistenza all’interno delle righe di testo.

A differenza dei tradizionali sistemi di marcatura superficiale o dei metadati facilmente rimovibili con una semplice conversione di formato, il meccanismo di marcatura studiato dai ricercatori viene inserito direttamente a livello di modello matematico.

Questo significa concretamente che la filigrana digitale rimarrà visibile all’interno del flusso di parole anche quando un utente sceglierà di copiare e incollare il testo in un’altra finestra di navigazione, in un editor di documenti esterno o in una conversazione privata.

La firma invisibile sarà presente su qualsiasi ambiente dell’ecosistema operativo aziendale, partendo dalle API dedicate agli sviluppatori fino ad arrivare alle varie interfacce destinate alla collaborazione professionale, inclusi gli strumenti avanzati per la gestione del codice e della scrittura condivisa.

Gli ingegneri della società stanno lavorando per estendere gradualmente la misura anche alle architetture meno recenti rilasciate in precedenza.

L’unico interrogativo ancora privo di una risposta numerica riguarda il livello effettivo di rielaborazione manuale necessario per cancellare la traccia: al momento non è chiaro quanto intervento umano serva per alterare la struttura matematica della frase e rimuovere del tutto il marcatore, un aspetto rilevante su cui si attendono ulteriori precisazioni tecniche ufficiali.

La reazione del settore e il nuovo panorama normativo

L’adeguamento tempestivo di Anthropic non rappresenta un caso isolato o un semplice esperimento, bensì un passaggio obbligato che sta inevitabilmente coinvolgendo tutti i principali attori del mercato globale delle tecnologie.

Le crescenti polemiche sul materiale generato in modo automatizzato, unitamente al timore di incorrere in onerose sanzioni da parte dei regolatori internazionali, stanno spingendo l’intero settore verso una tracciabilità totale e verificabile.

Gli esempi virtuosi e le recenti integrazioni si moltiplicano in diversi ambiti: dalle piattaforme per la creazione musicale con algoritmi fino ai popolari servizi per la distribuzione di newsletter e contenuti editoriali, l’identificazione trasparente dell’automazione risponde alla crescente esigenza di tutelare l’originalità e la paternità delle opere umane.

I vertici delle maggiori aziende del settore tech hanno già sottoscritto un impegno formale per uniformarsi alle linee guida dell’Unione Europea.

L’adozione diffusa della filigrana nei contenuti digitali è destinata a trasformare radicalmente la fruizione delle informazioni quotidiane, offrendo ai lettori strumenti decisamente più chiari e oggettivi per distinguere l’ingegno umano dall’elaborazione artificiale dei dati.