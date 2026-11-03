Questa non è un'esercitazione: Anthropic parla chiaro a Wall Street su quello che l'IA potrebbe fare
Nel prospetto per l'IPO presentato alla SEC, Anthropic svela i rischi estremi dell'IA. Ma anche i potenziali vantaggi per l'umanità.
Si sarà sentito a proprio agio il funzionario della Securities and Exchange Commission (SEC, l’omologo USA della nostra Consob) quando avrà letto, nel documento depositato ai fini dell’offerta pubblica iniziale (IPO) dalla società Anthropic, la parte riguardante i risk factors, cioè i fattori di rischio.
Perché oltre a questioni finanziarie, la società guidata da Dario Amodei non tralascia dettagli sul fatto che i suoi modelli di intelligenza artificiale possono rappresentare un “rischio catastrofico o esistenziale per l’umanità”.
- Anthropic rivela tutti i rischi dell'IA a Wall Street
- Non mancano le opportunità: i quattro vantaggi dell'IA
- Anthropic punta sulla paura per ottenere finanziamenti?
Anthropic rivela tutti i rischi dell’IA a Wall Street
Di solito, le aziende che si preparano a un’IPO presentano un prospetto alla SEC evidenziando i classici fattori di svantaggio per gli investitori, come la concorrenza agguerrita, l’andamento della domanda e le difficoltà nel trattenere i talenti.
Qui, invece, su oltre trecento pagine di dossier, circa novanta sono dedicate a tutta una serie di scenari che “potrebbero influenzare negativamente la nostra reputazione e il nostro marchio” (pag. 45).
Come il fatto che i sistemi avanzati di intelligenza artificiale “potrebbero, se non sviluppati, implementati e gestiti con adeguate garanzie, supervisione e misure di sicurezza, comportare rischi catastrofici o esistenziali per l’umanità” (pag. 47).
Rischi come ad esempio “resistere allo spegnimento, nascondere o manipolare informazioni” (pag. 46), oppure fingere o cambiare il proprio comportamento durante le valutazioni preventive, tanto per rendere ancora più difficile per l’azienda misurare i rischi reali.
Oppure diventare autonomi prima del previsto: la stessa Anthropic ha sottolineato nel prospetto come i sistemi stanno già diventando più capaci di “intraprendere azioni consequenziali con meno supervisione umana” (pag. 52).
E come ciliegina sulla torta, la tech company ammette che in futuro questi sistemi potrebbero diventare alleati preziosi “per attori malintenzionati che cercano di sviluppare armi chimiche, biologiche o di altro tipo pericolose” (pag. 44).
Non mancano le opportunità: i quattro vantaggi dell’IA
Ma dove ci sono rischi, ci sono anche opportunità. Sempre la società guidata da Dario Amodei rimarca con forza nel prospetto iniziale del dossier le enormi potenzialità della tecnologia.
Grazie alla sua capacità di elaborare grandi moli di dati, l’IA può “accelerare il tasso di progresso nella biologia e nella medicina” (punto 1), facilitando processi complessi come lo sviluppo di nuovi farmaci.
A sua volta, l’intelligenza artificiale ha il potenziale di aumentare la produttività su vasta scala, agendo così come una “potente leva per la crescita economica” (punto 2).
Sul piano invece geopolitico, la tecnologia può giocare un ruolo fondamentale nel colmare i divari globali, facilitando una distribuzione più capillare e democratica delle risorse, garantendo, ad esempio, di “portare i trattamenti dove sono più necessari” (punto 3).
Infine, l’intelligenza artificiale può trasformare il modo in cui le istituzioni operano, migliorando la qualità della vita attraverso servizi pubblici più reattivi. Integrando queste tecnologie, è possibile “modernizzare i servizi pubblici” e “costruire capacità statali tecnologiche” (punto 4).
Anthropic punta sulla paura per ottenere finanziamenti?
Riassumendo, l’IA può diventare sia un’arma esiziale che una tecnologia essenziale per l’umanità. Non sembra nulla di nuovo rispetto a quanto già ripetuto più volte negli ultimi mesi sia dai dirigenti di Anthropic che di altre società, specie con gli ultimi episodi a tema cybersecurity.
E qui uno potrebbe domandarsi: ma perché inserire dichiarazioni del genere in un documento come l’S-1/A del SEC? Solo per ribadire il fatto che “investire nelle nostre azioni ordinarie di Classe A comporta un elevato grado di rischio“, come ribadito dalla società?
Oppure per attrarre quanti più finanziamenti possibili, asserendo che l’IA potrebbe diventare la prossima rovina del pianeta se non gestita accuratamente?
Questo in effetti giustificherebbe la necessità di ingenti capitali da destinare non solo allo sviluppo del software, ma soprattutto alle misure di sicurezza e salvaguardia. Misure che la stessa società precisa siano tuttora incomplete, e che “potrebbero essere obsolete alla luce dell’evoluzione dei modelli di minaccia“.
Il punto però è un altro: gli investitori se la sentiranno di finanziare una società per avere in cambio non dei ritorni economici (dividendi), bensì una specie di assicurazione contro la distruzione dell’umanità?
FAQ
Nel prospetto per l’IPO, Anthropic cita il rischio che i sistemi resistano allo spegnimento, manipolino informazioni, agiscano con poca supervisione o aiutino a sviluppare armi pericolose.
Significa che potrebbe intraprendere azioni rilevanti con meno supervisione umana di quanto previsto, rendendo più difficile controllarne il comportamento e valutarne i rischi.
Nel prospetto la società riconosce che le misure di sicurezza sono ancora incomplete e potrebbero diventare obsolete con l’evoluzione dei modelli di minaccia.
Sì: può accelerare la ricerca in biologia e medicina, favorire lo sviluppo di farmaci, aumentare la produttività e contribuire a migliorare i servizi pubblici.
Il documento serve a informare gli investitori sui rischi legati all’azienda e alle sue attività. Anthropic segnala anche che servono risorse per sviluppare misure di sicurezza.