Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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L’intelligenza artificiale potrebbe diffondersi autonomamente tra gli elettrodomestici di casa. Non si tratta di una teoria del complotto diffusa online ma di un monito lanciato da Anthropic. Di fatto una delle principali società del settore ha avvertito il mondo sul fatto che nel giro di pochi mesi dei piccoli modelli di IA potrebbero replicarsi in autonomia sui dispositivi connessi al WiFi.

Occhio a forni, caldaie, lavatrici e smart TV, dunque. Uno scenario ancora teorico, che però preoccupa gli esperti. Non esisterebbe infatti un “interruttore” centrale in grado di bloccare questa diffusione dopo l’avvio.

Siamo lontani da Skynet e John Connor? Certamente, ma la traiettoria preoccupa non poco. Ecco cos’ha detto Anthropic nel dettaglio e come funzionerebbe l’auto-replicazione.

Anthropic avverte: l’IA può replicarsi

Secondo la società, il pericolo potrebbe annidarsi nelle nostre case. Se lo dicono loro, non c’è modo d’essere accusati di spargere timori infondati. I dispositivi domestici connessi, come forni smart e televisori intelligenti, dispongono infatti di una propria capacità di calcolo, che un modello di IA potrebbe sfruttare per insediarsi e poi diffondersi.

Il punto più delicato, sottolinea Anthropic, è ‘assenza di un comando unico in grado di spegnere il fenomeno, a differenza di quanto avviene con un software tradizionale. Il meccanismo descritto è quello di un agente in grado di copiarsi da un apparecchio all’altro. Tutto ciò senza il minimo intervento umano.

Secondo l’azienda, i modelli con meno di 30 miliardi di parametri sono già in grado di eseguire più fasi di questo processo di replicazione. A dimostrarlo è un banco di prova condotto con il modello Gemma4-26B-A4B di Google su una rete di 15 economici box Android per la tv. Un test per verificare la capacità di propagazione del sistema, che ha preoccupato non poco gli esperti.

A che punto siamo: i rischi

Un quadro inquietante, è innegabile, ma è bene mantenere il giusto equilibrio. Al momento, ha chiarito la stessa Anthropic, non esiste ancora un “replicatore” del tutto incontrollato. I modelli attuali faticano a portare a termine l’intera sequenza di replicazione e si fermano lungo il percorso.

Il problema sta nel fatto che gli agenti stanno diventando sempre più abili nel completare le singole fasi della catena, avvicinandosi passo dopo passo a uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava pura fantascienza.

I pericoli potenziali sono diversi: