Anthropic

In sintesi

Claude Haiku 4.5 segna un importante passo avanti per Anthropic, offrendo un modello leggero, veloce ed economico che garantisce prestazioni simili a Claude Sonnet 4.5, ma con una velocità più che doppia e un costo ridotto di un terzo.

Il nuovo modello supporta la modalità di Ragionamento Esteso, ideale per analisi approfondite e attività in tempo reale a bassa latenza; è già disponibile tramite Claude Code, le app Anthropic e le API di Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI.

Le aziende attive nel settore dell’intelligenza artificiale continuano a innovare, proponendo soluzioni sempre più complete e avanzate. L’ultima novità per il settore arriva da Anthropic che ha presentato questa settimana il nuovo Claude Haiku 4.5 che punta a diventare un nuovo punto di riferimento nel settore dei modelli leggeri.

Il nuovo LLM si avvicina, in termini di prestazioni, al più grande Claude Sonnet 4.5 risultando però molto più veloce (con una rapidità di esecuzione più che doppia) e molto più economico (con un costo ridotto di un terzo). Andiamo a fare il punto su tutte le novità annunciate dall’azienda in merito a questo nuovo LLM che va ad arricchire la famiglia di modelli Claude.

Claude Haiku 4.5: un salto in avanti importante

Il nuovo Claude Haiku 4.5 segna un importante passo in avanti per Anthropic che ha realizzato un modello leggero e veloce, più economico ma ugualmente in grado di offrire prestazioni elevate, in vari contesti di utilizzo.

Da segnalare anche che, per la prima volta, un modello Haiku ora è in grado di sfruttare la modalità di Ragionamento Esteso (Extended Thinking) per un’analisi più dettagliata e un ragionamento accurato, con tanti vantaggi per gli utenti.

Per contesti di utilizzo che richiedono un’AI in grado di svolgere attività in tempo reale e con bassa latenza, come gli assistenti di chat, gli addetti al servizio clienti o varie attività di programmazione, Claude Haiku 4.5 può rappresentare la soluzione giusta. Inoltre la combinazione tra le elevate capacità di elaborazione e la velocità di esecuzione, senza dimenticare l’economicità nell’utilizzo, sono un vero e proprio punto di forza del nuovo modello di Anthropic che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Come usare Claude Haiku 4.5

Il nuovo Claude Haiku 4.5 è già disponibile sia in Claude Code che tramite le varie app messe a disposizione dall’azienda per l’accesso ai suoi servizi AI, che nel recente passato sono stati utilizzati anche da hacker. Il modello può essere utilizzato dagli sviluppatori tramite le API di Anthropic, Amazon Bedrock e Vertex AI di Google Cloud, in sostituzione di Haiku 3.5 e di Sonnet 4. Già nel corso delle prossime settimane, considerando la piena disponibilità del modello, avremo modo di verificare, grazie ai primi test indipendenti, le reali capacità di Haiku 4.5.