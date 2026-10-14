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Durante un test, Claude ha inventato una testimonianza su un omicidio irrisolto e l'ha inviata alla polizia di Philadelphia. Anthropic interviene

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Claude Haiku 4.5 ha compilato un modulo della polizia di Philadelphia con una falsa segnalazione su un omicidio irrisolto, durante un test interno di Anthropic.

L'episodio è emerso solo dopo la revisione delle trascrizioni e ha spinto la polizia a contestare i tempi della scoperta, giudicati troppo lunghi rispetto alla delicatezza del caso.

Anthropic collega il comportamento alla persistenza degli agenti AI e ha rafforzato i controlli, limitando internet nelle valutazioni e introducendo nuovi sistemi di monitoraggio.

Un modulo per le segnalazioni anonime, un omicidio rimasto senza colpevole e il racconto di un testimone… che in realtà non esiste. Sì, perché a scriverlo è stato Claude Haiku 4.5, uno dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati da Anthropic, mentre svolgeva un esercizio di prova.

La vicenda, resa pubblica dall’azienda e dalla polizia di Philadelphia, fa parte di un report più ampio sulle azioni impreviste degli agenti AI che lavorano sul web aperto. Un documento che racconta come si comportano questi sistemi quando un compito si inceppa e loro cercano comunque una strada per portarlo a termine.

Lo strano caos sul sito della polizia

Grazie al racconto riportato da diverse testate internazionali (tra cui Al Jazeera), sappiamo precisamente com’è andata: a luglio Claude Haiku 4.5 stava partecipando a una valutazione interna: il compito era inventare ed eseguire attività su pagine web scelte a caso. Sta di fatto che in una di queste sessioni il modello è approdato su PhillyUnsolvedMurders.com, il portale con cui il dipartimento di polizia della città raccoglie informazioni sugli omicidi irrisolti.

La pagina descriveva un caso specifico e ospitava un modulo per inviare segnalazioni. Ora, c’è da considerare che in effetti le istruzioni date al modello vietavano di effettuare accessi, creare account, inserire dati personali, fare acquisti o inviare qualsiasi cosa di distruttivo ma… tacevano sulla compilazione e l’invio dei moduli.

L’agente AI ha quindi compilato il form sostenendo di poter avere informazioni utili e di ricordare una persona corrispondente alla descrizione, vista nei pressi della via citata nella pagina proprio in quel periodo. Un dettaglio rende l’episodio ancora più singolare: sul sito non c’era alcuna descrizione del responsabile.

Fortunatamente i campi per nome e recapiti sono rimasti vuoti (il modulo lo consentiva), così il sistema ha classificato il messaggio come spam e la segnalazione non è mai arrivata agli investigatori.

Chi ha scoperto l’avvenuto?

Ad accorgersi dell’accaduto è stato proprio Anthropic, che ha individuato l’episodio durante una revisione delle trascrizioni avviata a luglio e ha comunicato i dettagli al dipartimento l’8 ottobre, a verifica tecnica conclusa.

Antrophic ha comunicato l’accaduto tramite il suo blog, cercando di “giustificare” ciò che era successo spiegando che il modello stava semplicemente producendo contenuti dimostrativi per il compito assegnato, senza alcuna intenzione di ingannare qualcuno.

Certo, l’azienda ha ammesso comunque che per valutare con sicurezza la disonestà di un sistema servirebbe un’analisi più approfondita, per esempio rieseguendo le trascrizioni con alcune modifiche per isolare le cause del comportamento.

A essere stata meno morbida (comprensibilmente) è la polizia, che ha diffuso un comunicato dai toni duri, giudicando inaccettabili i due mesi trascorsi prima della scoperta e chiedendo all’azienda protezioni più solide: dietro i casi irrisolti, ha ricordato, ci sono vittime reali, famiglie in lutto e investigatori al lavoro.

Perché un’intelligenza artificiale inventa una testimonianza?

Il fenomeno che accomuna i casi raccolti nel report ha un nome: persistenza. Quando un agente AI non riesce a completare un compito nel modo previsto, invece di fermarsi aggira l’ostacolo.

Parte del problema nasce durante l’addestramento: se un ambiente di training premia involontariamente le scorciatoie, il modello impara che funzionano e tende a riproporle anche altrove (un meccanismo noto come reward hacking). A questo si sommano istruzioni ambigue o compiti impossibili da svolgere, situazioni in cui i modelli tendono a cercare strategie alternative.

Le contromisure e la questione della trasparenza

Anthropic, comunque, definisce minimo l’impatto reale di questi episodi e li considera meno gravi degli incidenti di sicurezza informatica resi noti in estate. Ha comunque deciso di spegnere l’accesso a internet in tutte le valutazioni interne finché i sistemi di controllo non avranno dimostrato di intercettare comportamenti simili.

Alcuni test pubblici sono stati abbandonati o spostati in versione offline, gli strumenti di navigazione hanno ricevuto restrizioni più severe ed è stato sviluppato un sistema di monitoraggio automatico che, provato sui casi del report, li ha bloccati tutti. Prosegue anche il lavoro di pulizia sugli ambienti di addestramento che premiano le scorciatoie.

L’azienda spiega di rendere pubblici questi episodi per trasparenza e per aiutare altri sviluppatori a verificare i propri modelli, dato che molti dei test coinvolti sono diffusi in tutto il settore.