Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Il nuovo State of Play di febbraio si preannuncia ricco e corposo: in 60 minuti vedremo giochi di terze parti, titoli indie e i nuovi progetti dei team di PlayStation Studios

iStock

Sony ha annunciato ufficialmente il nuovo State of Play, confermando alcune voci che avevano iniziato a circolare nei giorni precedenti. L’evento si terrà giovedì 12 febbraio alle 23 (ora italiana) e si preannuncia essere molto interessante, con titoli in arrivo su PS5.

State of Play di febbraio, durata e come vederlo

Giovedì 12 febbraio 2026 alle 23 lo showcase sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch, in lingua inglese, con la possibilità di attivare i sottotitoli in giapponese. La durata, come specificato sul PlayStation Blog, sarà di circa 60 minuti.

Un tempo decisamente generoso per uno State of Play, che lascia intuire una line-up particolarmente ricca: nel corso dell’evento troveranno spazio giochi di terze parti, produzioni indipendenti in arrivo su PS5 e aggiornamenti sui progetti dei team di PlayStation Studios.

Qui sotto trovate embeddato il player della diretta, dal canale YouTube di PlayStation:

Cosa aspettarsi dal nuovo evento PlayStation

Appena dopo qualche giorno dall’ultimo Nintendo Direct, arriva a tamburo battente anche uno State of Play. La durata dell’evento alimenta le aspettative: è lecito attendersi numerosi trailer e nuovi dettagli su titoli già annunciati, ma anche sorprese e ritorni di giochi che non si vedevano da tempo. È inoltre probabile che una parte consistente dei titoli mostrati sarà multipiattaforma, con uscite previste anche su PC o su console non Sony, una strategia ormai consolidata per ampliare il pubblico potenziale.

Tra i giochi più chiacchierati e che ci aspettiamo di rivedere figurano senza dubbio Saros di Housemarque, attualmente previsto — salvo ulteriori rinvii — per il 30 aprile. Non è da escludere anche un nuovo aggiornamento su Marvel’s Wolverine di Insomniac Games, che secondo il PlayStation Store latinoamericano dovrebbe arrivare nel terzo trimestre del 2026, ma del quale non si vedono immagini ufficiali da settembre 2025. Se così fosse, andrebbe ad anticipare di qualche mese GTA 6, la cui uscita è prevista per novembre 2026.

È inoltre naturale prevedere uno spazio dedicato a Horizon Hunters Gathering, il nuovo progetto multiplayer di Guerrilla Games ambientato nell’universo di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, annunciato solo pochi giorni fa con un primo trailer. Lo State of Play potrebbe essere l’occasione ideale per approfondirne struttura, modalità di gioco e finestra di lancio.

Rivedremo Intergalactic: The Heretic Prophet?

Un altro titolo che i fan sperano di rivedere è Intergalactic: The Heretic Prophet, la prossima esclusiva PS5 firmata Naughty Dog, annunciata ai Game Awards 2024 e poi scomparsa dai radar. Considerata l’importanza dello studio e il tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento, un nuovo trailer o un approfondimento non sarebbero fuori luogo.

Come sempre, resta da capire se Sony deciderà di riservare qualche annuncio a sorpresa o se lo State of Play sarà focalizzato soprattutto su progetti già noti. La risposta arriverà nella notte di giovedì 12 febbraio, con uno showcase che si preannuncia tra i più interessanti e corposi degli ultimi mesi.