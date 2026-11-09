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Un bug in un sistema di messaggistica sviluppato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale ha inviato l’annuncio di nozze a 250 invitati.

Alexi Cortez, che aveva già avviato i preparativi, temeva che l’errore potesse rovinare la proposta di Luke durante un viaggio in Italia.

Due settimane dopo, Luke le ha chiesto di sposarlo sul Lago di Como; Cortez ha poi rafforzato la sicurezza del software.

Aveva già organizzato buona parte del matrimonio, ma il fidanzato non le aveva ancora fatto la proposta ufficiale. Alexi Cortez, una donna texana di 30 anni, ha annunciato per errore le proprie nozze a 250 invitati a causa di un problema con un sistema di messaggistica sviluppato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Durante un test, il software ha inviato a tutti gli invitati un annuncio che avrebbe dovuto ricevere soltanto la coppia, anticipando così la notizia del matrimonio.

La vicenda, raccontata dalla protagonista alla rivista americana People, è avvenuta durante i preparativi delle nozze, previste per la primavera del 2027 in Messico.

Come l’intelligenza artificiale ha fatto partire 250 inviti di matrimonio

Alexi Cortez e il compagno Luke Little, un ingegnere di 33 anni, avevano già deciso di sposarsi. La proposta ufficiale era prevista durante un viaggio in Italia programmato per agosto, ma la donna aveva preferito iniziare a organizzare il matrimonio con largo anticipo.

Per gestire le comunicazioni con gli invitati, Cortez aveva sviluppato un sistema di messaggistica personalizzato con l’aiuto di un assistente di programmazione basato sull’IA. Il software consentiva di inviare messaggi attraverso un numero dedicato, personalizzandoli automaticamente per ciascun destinatario.

I messaggi potevano includere il nome dell’invitato ed essere scritti in inglese o spagnolo, a seconda della lingua preferita. In questo modo, Cortez avrebbe evitato di dover preparare manualmente centinaia di comunicazioni.

Il problema si è verificato durante il test di una nuova funzione. A causa di un bug, il software ha inviato l’immagine del “save the date” a tutti i 250 invitati, anziché recapitarla soltanto alla coppia. L’annuncio, peraltro, è arrivato senza alcun messaggio di accompagnamento.

I primi a congratularsi sono stati alcuni cugini di Cortez. Subito dopo, i telefoni della coppia hanno iniziato a riempirsi di notifiche.

La donna ha raccontato a People di essere stata presa dal panico, tanto da lanciare il telefono dall’altra parte della stanza. A preoccuparla era soprattutto la possibilità di aver rovinato la sorpresa che Luke stava organizzando per il viaggio in Italia.

Il fidanzato, invece, ha reagito con calma e le ha consigliato di avvisare i genitori. Anche loro hanno preso piuttosto bene la notizia, facendo notare che gli invitati avrebbero potuto iniziare a prenotare gli alberghi.

La proposta di matrimonio in Italia dopo l’errore dell’IA

Due settimane dopo l’invio accidentale degli annunci, Luke ha fatto la proposta ufficiale sul Lago di Como. Inizialmente aveva pensato di chiedere la mano della compagna durante un’escursione sulle Dolomiti, ma ha poi cambiato programma per riuscire comunque a sorprenderla.

Ha organizzato una cena al tramonto su un pontile privato, decorato con fiori. Il momento è stato particolarmente emozionante, come ha raccontato Cortez, anche se c’è stato un piccolo imprevisto: Luke ha aperto la scatola dell’anello al contrario, facendo scoppiare entrambi a ridere.

La coppia, del resto, aveva già completato buona parte dei preparativi all’inizio del 2026. La location era stata prenotata ed era pronto anche il sito web dedicato al matrimonio.

Dopo quanto accaduto, Cortez ha deciso di aggiungere nuove misure di sicurezza al software per evitare che un errore simile possa ripetersi. La donna sta inoltre lavorando a una nuova piattaforma per la gestione dei matrimoni.

L’invio accidentale degli annunci è stato dunque provocato da un bug nel programma sviluppato con l’assistenza dell’intelligenza artificiale. Non risulta che l’IA abbia deciso autonomamente di comunicare la notizia agli invitati.