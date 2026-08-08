Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Ci sono momenti in cui una telefonata di lavoro diventa una battaglia persa in partenza: treno affollato, altoparlante che annuncia la stazione, qualcuno che ride troppo forte due file più in là. Chiedere scusa e ripetere ogni frase due volte è diventato quasi normale, ma non dovrebbe esserlo.

Gli Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max nascono proprio per risolvere questo problema, e lo fanno con un’arma che pochi concorrenti hanno: un chip dedicato all’intelligenza artificiale.

Gli Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max sono auricolari true wireless di fascia alta, disponibili in Italia dal 22 maggio 2026 al prezzo di listino di 249,99 euro, nelle colorazioni Oro Titanio e Nero. Sono pensati per chi vive di call di lavoro e trasferte e non vuole rinunciare a un ascolto musicale su misura.