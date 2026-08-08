Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max: i primi auricolari con chip AI a bordo
Il chip AI THUS gestisce chiamate, trascrizioni e traduzioni in tempo reale. Peccato che il controllo vocale, per ora, parli tutte le lingue tranne l'italiano.
Ci sono momenti in cui una telefonata di lavoro diventa una battaglia persa in partenza: treno affollato, altoparlante che annuncia la stazione, qualcuno che ride troppo forte due file più in là. Chiedere scusa e ripetere ogni frase due volte è diventato quasi normale, ma non dovrebbe esserlo.
Gli Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max nascono proprio per risolvere questo problema, e lo fanno con un’arma che pochi concorrenti hanno: un chip dedicato all’intelligenza artificiale.
Gli Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max sono auricolari true wireless di fascia alta, disponibili in Italia dal 22 maggio 2026 al prezzo di listino di 249,99 euro, nelle colorazioni Oro Titanio e Nero. Sono pensati per chi vive di call di lavoro e trasferte e non vuole rinunciare a un ascolto musicale su misura.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max
Il protagonista assoluto è il chip AI THUS, la novità che distingue questi auricolari da qualunque altro paio true wireless in commercio. Non si limita a filtrare il rumore: separa le voci, riconosce i bisbigli, trascrive le riunioni.
Dopo settimane di uso reale, tra allenamenti, viaggi e chiamate in ogni condizione acustica immaginabile, la sensazione è quella di un prodotto maturo. C'è però un limite che pesa, e lo anticipiamo subito: il controllo vocale rapido, uno dei talenti migliori del chip AI, non parla ancora italiano.
- Chiamate nitide anche nel caos totale
- HearID 5.0 crea un profilo sonoro davvero personale
- Schermo AMOLED in custodia
- Cancellazione del rumore raddoppiata
- Controllo vocale disponibile solo in inglese
- Prezzo di 249,99 euro
- Custodia più grande e pesante della media
- Autonomia dei soli auricolari nella media
Chi si aspettava una capsula completamente nuova rimarrà deluso, ma è una scelta sensata. Gli auricolari dei Liberty 5 Pro Max condividono forma, vestibilità e certificazione IP55 contro polvere e schizzi con il modello Liberty 5 Pro.
La vera novità si nasconde nella custodia: al posto del piccolo touchscreen TFT del modello base, qui trova posto un display AMOLED da 1,78 pollici, che trasforma l'oggetto in un piccolo hub di controllo.
Nell'uso quotidiano gli auricolari restano comodi anche dopo ore consecutive, senza quella sensazione di pressione fastidiosa che affligge tanti in-ear premium. Indossarli e toglierli non richiede mai un secondo tentativo, un dettaglio che conta più di quanto sembri.
È qui che Anker ha deciso di giocarsi la partita più importante. I Liberty 5 Pro Max montano una matrice di dieci sensori: otto microfoni per il rumore ambientale e due a conduzione ossea che leggono le vibrazioni del cranio.
Il chip AI THUS elabora questi dati con una rete neurale addestrata a isolare la voce dal rumore di fondo, in tempo reale. Nei test sulla banchina della metro e in un bar affollato, chi ci ascoltava dall'altra parte ha continuato a capire ogni parola, senza il classico effetto "voce dentro un barattolo".
La sorpresa più grande arriva al contrario: sussurrando. I sensori a conduzione ossea leggono la vibrazione fisica della voce indipendentemente dal volume, quindi anche una frase bisbigliata arriva chiara, comoda in open space o in treno quando non si vuole condividere la telefonata con tutta la carrozza.
Non è marketing: le unità auricolari, identiche a quelle dei Liberty 5 Pro, hanno ottenuto un primato Guinness World Records per il punteggio più alto di qualità vocale (G-MOS) tra i true wireless testati in modo oggettivo.
HearID 5.0 è la funzione che rende ogni paio di auricolari diverso dal successivo. Con un breve test dell'udito, il sistema costruisce un profilo EQ personale e lo applica automaticamente a ogni brano, correggendo le frequenze percepite meno bene dall'ascoltatore.
Il risultato non è un vago "suono più bilanciato": è un profilo coerente ascolto dopo ascolto, senza dover intervenire manualmente ogni volta che cambia il genere musicale. Si aggiunge l'AI Sound Enhancement, che ricostruisce i dettagli persi nella compressione Bluetooth recuperando fino al 65% della qualità normalmente sacrificata nell'audio wireless.
Con Dolby Atmos e head tracking più supporto LDAC, la resa tiene testa a concorrenti più blasonati come le Apple AirPods Pro 3, pur senza superarle in spazialità del suono.
Gli otto microfoni non lavorano solo per le chiamate: alimentano anche l'Adaptive ANC 4.0, che elabora l'audio fino a 384.000 volte al secondo per adattare in tempo reale la curva di cancellazione.
Secondo i test di laboratorio Soundcore, l'efficacia della cancellazione del rumore è il 100% superiore rispetto ai Liberty 4 Pro, la generazione precedente. Nell'uso quotidiano il salto si sente soprattutto sulle basse frequenze, come il rombo di un motore o il ronzio di un condizionatore, azzerate con una naturalezza superiore al passato.
Ecco l'unica vera ragione concreta per scegliere il Max al posto del Liberty 5 Pro standard. Premendo due volte il tasto sul retro della custodia si attiva l'AI Note-Taker: registrazione, trascrizione automatica, riconoscimento degli interlocutori e riassunto delle attività da svolgere, senza toccare il telefono.
In una riunione con più persone che parlano insieme, la trascrizione ha distinto correttamente gli speaker nella maggior parte dei casi, con qualche incertezza solo quando due voci si sovrapponevano per più di un secondo.
Presente anche la traduzione AI in tempo reale, gestibile direttamente dallo schermo della custodia: utile soprattutto quando serve davvero, di fronte a chi parla una lingua che non conosciamo.
Lo schermo permette anche di regolare equalizzazione, modalità ANC e sveglie senza aprire l'app sullo smartphone, un dettaglio che sembra piccolo finché non ci si ritrova a gestire l'audio dal tavolo, custodia in mano, telefono ancora in tasca.
Numeri onesti, non gonfiati. Con ANC attivo, gli auricolari da soli si fermano a 6,5 ore, che diventano 28 ore complessive contando la custodia: nella media alta della categoria, penalizzata leggermente dai consumi extra dello schermo AMOLED e delle funzioni AI sempre attive.
La ricarica rapida compensa bene il limite: 5 minuti di carica restituiscono 4 ore di ascolto, un dato confermato pressoché fedelmente nei test reali.
Qui il prodotto perde punti concreti per chi vive in Italia. Il controllo vocale rapido, con i suoi 20 comandi integrati e un tempo di risposta di 0,91 secondi, funziona solo in inglese, cinese, giapponese e tedesco.
Non ci sono conferme su un'estensione futura alla nostra lingua, e resta un peccato: è proprio la rapidità di risposta uno degli elementi più interessanti del chip AI THUS, e al momento gran parte del pubblico italiano non può usarlo.
Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max
Gli Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max vincono dove pochi altri true wireless si spingono: qualità delle chiamate certificata da un primato Guinness World Records, cancellazione del rumore raddoppiata rispetto alla generazione precedente e HearID 5.0 che costruisce un profilo sonoro davvero personale. Lo schermo AMOLED con AI Note-Taker aggiunge un'utilità concreta per chi lavora spesso in riunione.
Il controllo vocale rapido, uno dei talenti più interessanti del chip AI THUS, resta escluso dall'italiano, e non si sa quando (o se) questo cambierà. La custodia è più grande della media e l'autonomia dei soli auricolari non brilla per numeri assoluti.
A 249,99 euro gli Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max convincono chi userà davvero le funzioni AI distintive, non chi cerca semplicemente ottime cuffiette per la playlist del mattino: in quel caso, il Liberty 5 Pro standard a 179,99 euro resta la scelta più sensata. Per chi vive di call e riunioni, invece, il sovrapprezzo si spiega da solo.
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