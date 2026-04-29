Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

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Un caricatore da 30 euro con display interattivo e chip AI che riconosce iPhone 15, 16 e 17. L'Anker Nano 45W Smart Display cambia le regole del gioco nella ricarica quotidiana. E'tutto oro quello che luccica?

Pensate all’ultimo accessorio tecnologico che vi ha sorpreso davvero. Probabilmente non era un caricatore. Eppure è proprio da questo oggetto — il più trascurato della borsa, il più dimenticato sul comodino — che arriva una delle innovazioni più interessanti del 2025 nel segmento degli accessori per smartphone.

L’Anker Nano Caricatore 45W Smart Display è il primo caricatore al mondo dotato di un display interattivo integrato e di un chip AI progettato specificamente per riconoscere gli iPhone e ottimizzare la ricarica in base alle caratteristiche di ogni modello. Non è marketing: è una funzione misurabile, con dati di laboratorio alle spalle e una certificazione TÜV che copre la modalità di ricarica notturna.

Il prodotto è disponibile in Italia da aprile 2026 al prezzo di 29,99 euro, in quattro colorazioni pensate per abbinarsi alle tinte degli iPhone. Si rivolge principalmente agli utenti di iPhone 15, 16 e 17, ma funziona con qualsiasi dispositivo USB-C PD fino a 45W, dagli smartphone Android ai tablet, fino ai laptop più leggeri.

La domanda che ci siamo posti durante i test è semplice: si tratta di una vera innovazione o di un accessorio sovraccarico di trovate grafiche? Dopo dieci giorni di utilizzo quotidiano, abbiamo una risposta abbastanza netta.