TOTALE PUNTI 8.5 Anker Charger 140W Questo caricatore Anker rappresenta una di quelle soluzioni che ti fanno domandare come hai fatto a vivere senza prima. Tre porte USB-C e una USB-A tradizionale offrono la massima versatilità, mentre la potenza complessiva di 140W garantisce energia sufficiente anche per i laptop più esigenti, come i MacBook Pro da 16 pollici. Ma la vera magia sta nel sistema di distribuzione intelligente dell'energia: il caricatore capisce di cosa ha bisogno ogni dispositivo e fornisce esattamente la potenza richiesta, ottimizzando i tempi di ricarica e proteggendo le batterie. Ho collegato contemporaneamente laptop, smartphone, smartwatch e cuffie wireless senza mai dover fare compromessi sulla velocità. Il prezzo si posiziona nella fascia alta del mercato, ma c'è una ragione precisa: trovare un altro caricatore con questa potenza massima in dimensioni così contenute è praticamente impossibile. Vediamo se vale davvero l'investimento.

PRO Potenza sufficiente per computer

Quattro porte usabili contemporaneamente

Dimensioni compatte

Distribuzione energia intelligente

Sistema di protezione CONTRO Prezzo superiore alla media

Un solo cavo incluso

Peso rilevante

Design e costruzione VOTO: 8 La prima impressione conta, e questo Anker non delude. Il design è squadrato e compatto, con angoli arrotondati che lo rendono facile da infilare in borsa senza che si impigli nei cavi. Le dimensioni (circa 10 x 8 x 3 cm) sono ragguardevoli considerando la potenza erogata: caricatori da 65W di altre marche occupano spesso più spazio. Il corpo è realizzato in plastica di buona qualità con finitura opaca che non trattiene le impronte. Le porte sono disposte su un unico lato: tre USB-C affiancate e una USB-A leggermente più in basso. Una scelta pratica che evita l'ingombro dei cavi su più lati del dispositivo. La spina è fissa è pieghevole, caratteristica che divide gli utenti: da un lato garantisce maggiore flessibilità, dall'altra rende meno "stabile" il caricatore quando inserito nella presa. Il peso di 340 grammi si fa sentire: non è un caricatore che sparisce in tasca. Ma considerando che sostituisce almeno tre o quattro alimentatori separati, il bilancio complessivo resta vantaggioso per chi viaggia o lavora in mobilità.

Potenza e tecnologia carica VOTO: 9 Qui entriamo nel cuore del prodotto. I 140W totali non sono distribuiti equamente tra le porte, ma vengono gestiti dinamicamente in base ai dispositivi collegati. La porta USB-C principale (quella contrassegnata come "1") può erogare fino a 140W da sola, potenza sufficiente per ricaricare rapidamente anche i laptop più energivori. Ma cosa significa concretamente Power Delivery? È lo standard di ricarica veloce USB che permette di negoziare la potenza tra caricatore e dispositivo. In pratica, smartphone e laptop "comunicano" con l'alimentatore per richiedere esattamente l'energia necessaria, ottimizzando tempi e sicurezza. Quando si collegano più dispositivi contemporaneamente, la distribuzione cambia. Con due porte occupate, la ripartizione è 100W + 30W. Con tre dispositivi scende a 65W + 45W + 20W. Con tutte e quattro le porte in uso, la configurazione diventa 65W + 30W + 20W + 18W. Questo significa che puoi ricaricare il laptop (anche modelli potenti) insieme a smartphone, tablet e cuffie wireless senza problemi. L'USB-A tradizionale supporta invece Quick Charge 3.0 e può erogare fino a 18W, ideale per dispositivi meno recenti o accessori che non supportano ancora USB-C. Non troverete qui lo standard Qi per la ricarica wireless: questo è un caricatore via cavo puro, progettato per massimizzare velocità ed efficienza. La tecnologia GaN (nitruro di gallio) merita una menzione speciale: permette di costruire circuiti più efficienti e compatti rispetto al silicio tradizionale. Il risultato pratico? Meno calore generato e dimensioni ridotte a parità di potenza erogata.

Sistema di preotezione e gestione termica VOTO: 8 La sicurezza è fondamentale quando si parla di dispositivi che gestiscono così tanta energia. Anker ha implementato il sistema ActiveShield 2.0, che monitora la temperatura oltre 3 milioni di volte al giorno (circa 35 volte al secondo) per prevenire surriscaldamenti pericolosi. Nei miei test, anche dopo ore di utilizzo intensivo con tutte le porte occupate, il caricatore si scalda ma mai eccessivamente. La superficie esterna raggiunge temperature percepibili al tatto ma mai preoccupanti. Il sistema di gestione termica funziona bene, distribuendo il calore su tutto il corpo del dispositivo invece di concentrarlo in un punto. Le protezioni integrate includono anche salvaguardie contro sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti. Non ho mai riscontrato problemi con nessuno dei dispositivi collegati, dalle cuffie wireless ai laptop professionali. L'alimentatore riconosce correttamente ogni apparecchio e fornisce la potenza appropriata.

Prestazioni reali e versatilità VOTO: 9 La teoria è una cosa, la pratica quotidiana un'altra. Ho testato questo caricatore in scenari realistici: sessioni di lavoro in mobilità con MacBook Pro, iPhone, iPad e AirPods collegati contemporaneamente. Il laptop riceveva energia sufficiente per lavorare e ricaricarsi anche sotto carico, mentre gli altri dispositivi procedevano regolarmente. La velocità di ricarica rispetta le promesse: un iPhone 15 Pro passa dal 20% all'80% in circa 45 minuti, prestazioni allineate con il caricatore originale Apple. Il MacBook Pro da 16 pollici, che richiede molta energia, riceve abbastanza potenza per lavorare intensamente senza scaricare la batteria, anche quando le altre porte sono occupate. La vera forza sta nella versatilità: puoi ricaricare uno smartphone economico con batteria da 5000 mAh tanto quanto un laptop gaming potente. Il sistema di distribuzione intelligente dell'energia si occupa di tutto, senza che tu debba preoccuparti di quale porta usare per quale dispositivo. Ho apprezzato particolarmente l'utilizzo in viaggio: un unico caricatore nella valigia invece di quattro significa meno peso, meno cavi da districare, meno rischio di dimenticare qualcosa a casa. Durante un weekend fuori, ho ricaricato laptop, smartphone, smartwatch e fotocamera senza mai cercare prese multiple o fare turni tra dispositivi. L'unica limitazione significativa riguarda dispositivi che richiedono potenze superiori a 140W, ma parliamo di laptop workstation estremamente potenti o console da gaming: per il 95% degli utenti, questa potenza è più che sufficiente.