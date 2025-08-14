Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Trascorrere il tempo libero e passeggiare con gli animali domestici in estate è bellissimo, soprattutto in campagna, però ci sono dei piccoli pericoli: ecco quali

Quando arriva la bella stagione, si ha voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta con i propri animali domestici. Le giornate lunghe e luminose incoraggiano a programmare passeggiate con il cane in estate o momenti di relax in giardino insieme al gatto. Tuttavia, il periodo caldo porta con sé anche alcune insidie, spesso sottovalutate, che possono compromettere il benessere di cani e gatti. Per affrontare l’estate in sicurezza occorre conoscere i rischi più comuni e i modi per prevenirli, così da garantire agli amici a quattro zampe giornate piacevoli e senza pericoli.

Incontri inattesi: rettili e piccoli predatori

Tra le insidie meno frequenti ma più temute vi sono i serpenti, in particolare la vipera, l’unico serpente velenoso presente in Italia. Un morso di vipera può risultare pericoloso soprattutto per animali di piccola taglia e, seppur raramente letale, richiede un intervento veterinario immediato.

Durante le passeggiate con il gatto in estate, o con il cane, in zone rurali, è bene evitare che l’animale infili il muso tra rocce, cespugli o mucchi di foglie, luoghi ideali dove un rettile potrebbe nascondersi. Agire con prudenza, facendo rumore mentre si cammina, riduce la possibilità di incontri ravvicinati.

Anche altri animali, pur meno pericolosi, possono causare problemi. Lo scorpione italiano, ad esempio, raramente punge, ma se lo fa può provocare dolore e gonfiore. Ancora più raro, ma da conoscere, è il morso del ragno violino, potenzialmente tossico. La regola resta sempre la stessa: prevenire l’avvicinamento e mantenere l’animale sotto controllo.

Insetti, parassiti e malattie trasmesse

Molto più comuni dei serpenti sono gli insetti con pungiglione, come api, vespe e calabroni. Una puntura può essere innocua, ma se avviene in zone delicate come la bocca, o se l’animale è allergico, le conseguenze possono essere gravi. Ancora più insidiosi sono i parassiti come le zecche e le pulci, capaci di trasmettere malattie o causare prurito intenso.

Le zecche possono veicolare patologie anche pericolose, mentre le pulci, oltre al disagio, sono vettori di parassiti intestinali.

Un’attenzione particolare meritano i flebotomi, responsabili della leishmaniosi nel cane, e le zanzare, possibili trasmettitrici della filariosi. In questi casi, l’uso di collari, pipette o vaccinazioni mirate rappresenta la strategia più efficace per garantire una protezione degli animali domestici in estate completa.

Vegetazione insidiosa: il pericolo invisibile dei forasacchi

Tra i rischi estivi più sottovalutati ci sono i forasacchi, dannosi per cane e gatto: si tratta di piccole spighe secche di alcune graminacee che possono infilarsi nel pelo e penetrare nella pelle, provocando infezioni dolorose. Se entrano nel naso, nelle orecchie o negli occhi, possono richiedere un intervento chirurgico.

Per questo, dopo ogni uscita nei campi o nei prati, è buona abitudine ispezionare attentamente il corpo dell’animale. Una semplice precauzione che evita complicazioni e garantisce la sicurezza degli animali domestici all’aperto durante tutto il periodo estivo.

Un’estate serena per cani e gatti

Godersi le giornate calde in compagnia di cani e gatti è possibile, purché si adottino comportamenti prudenti. La conoscenza dei rischi e l’applicazione di semplici accorgimenti rendono le passeggiate con il cane, o con il gatto, in estate esperienze sicure e piacevoli. La natura offre scenari splendidi, ma va rispettata, ricordando che i propri animali sono ospiti in ecosistemi dove vivono altre specie, talvolta pericolose.

Con un po’ di attenzione, la stagione estiva può trasformarsi in un’occasione per rafforzare il legame con gli amici più fedeli, garantendo loro salute e benessere. In fondo, attuare un’efficace protezione degli animali domestici estate non è solo una questione di prevenzione, ma un gesto di cura e amore.