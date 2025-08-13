Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Con l'esplorazione dei fondali più remoti sono stati scoperti gli animali che vivono negli abissi oceanici: quali sono e cosa ci dicono sull'ecosistema marino?

Negli angoli più profondi degli oceani, là dove la luce non arriva e la pressione è mille volte superiore a quella in superficie, esistono forme di vita sorprendenti. Una recente esplorazione condotta nel Pacifico ha permesso di osservare da vicino animali degli abissi oceanici mai documentati prima a tali profondità. Questa scoperta fa luce sulla fauna abissale e sugli ecosistemi estremi in cui si sviluppa, dimostrando che la vita può adattarsi anche agli ambienti più ostili del pianeta.

Un viaggio a oltre 9.500 metri di profondità

L’impresa (vedi studio pubblicato su Nature) è stata possibile grazie a Fendouzhe, un sommergibile di nuova generazione progettato per resistere alle condizioni estreme dei fondali oceanici profondi. La missione si è spinta fino a 9.533 metri, nella remota fossa delle Curili, al largo della Kamchatka. Si tratta di una delle aree più inaccessibili del pianeta, paragonabile per difficoltà di esplorazione a luoghi forse più celebri come il relitto del Titanic o l’Abisso Challenger nella fossa delle Marianne.

Le telecamere ad alta definizione hanno catturato immagini straordinarie di creature degli abissi oceanici: organismi capaci di sopravvivere in ambienti marini estremi dove le temperature scendono a 2,5 gradi e la luce solare è del tutto assente. Tra questi spiccano, appunto, animali estremofili marini: vengono studiati proprio per comprendere come alcune specie possano adattarsi a condizioni che, fino a pochi anni fa, sembravano incompatibili con la vita.

Fauna abissale: la vita nascosta sotto il mare

Tra gli esemplari ripresi figurano vermi marini abissali appartenenti a specie prive di apparato digerente, che ottengono energia grazie a batteri simbionti. Accanto a loro, dense colonie di siboglinidi formano veri e propri giardini sottomarini, abitati anche da piccoli gasteropodi.

Non meno affascinanti sono gli anfipodi marini, minuscoli crostacei perfettamente adattati a queste profondità, e le eleganti stelle marine piumate, parenti lontane delle comuni stelle marine ma dotate di braccia sottili e ramificate.

Le riprese hanno documentato anche i cetrioli di mare (oloturie) e alcune specie di molluschi bivalvi abissali, simili alle vongole, che possono raggiungere dimensioni sorprendenti. Tutti questi organismi vivono in un equilibrio delicato, alimentandosi indirettamente grazie ai processi di chemiosintesi, attraverso cui i microrganismi trasformano composti come metano e idrogeno solforato in sostanze nutritive.

Ecosistemi estremi e chemiosintesi

La spedizione ha portato alla scoperta del più profondo ecosistema basato sulla chemiosintesi negli abissi mai osservato. In assenza di fotosintesi, questi ambienti si affidano a comunità microbiche capaci di produrre energia a partire da fonti chimiche presenti nei fondali oceanici profondi. Tale processo sostiene non solo la fauna abissale, ma anche catene alimentari complesse che fino a oggi erano sconosciute.

La comprensione di questi sistemi non ha solo un valore biologico: offre anche spunti per ipotizzare la presenza di vita su altri mondi oceanici del Sistema Solare, come Europa, una luna di Giove, o Encelado, satellite di Saturno, dove potrebbero esistere condizioni simili agli ecosistemi abissali terrestri.

Esplorazione e futuro della ricerca

Il successo di Fendouzhe conferma l’importanza della tecnologia nella ricerca sugli animali marini degli abissi. Dopo il record del 2020, quando raggiunse quasi 11.000 metri nella fossa delle Marianne, il sommergibile continua a stabilire nuovi traguardi. Ogni missione fornisce dati preziosi per indagare come la vita si sviluppi in condizioni di pressione estrema e assenza di luce, ampliando le nostre conoscenze sugli ambienti marini estremi.

Le nuove scoperte mostrano che gli animali degli abissi oceanici non sono rarità isolate, ma parte di ecosistemi ricchi e diversificati. Studiare questi organismi significa comprendere meglio non solo la biodiversità terrestre, ma anche la resilienza della vita stessa. Negli angoli più profondi degli oceani, la natura continua a sorprendere, ricordandoci quanto ancora resti da esplorare sotto la superficie del mare.