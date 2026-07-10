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Un isopode abissale soprannominato batinomide supergigante può sopravvivere fino a cinque anni tra un pasto e l'altro grazie a adattamenti fisici e metabolici.

La specie accumula grandi riserve nello stomaco sovradimensionato e ospita batteri che forniscono geni in grado di modulare il metabolismo energetico.

Gli studiosi hanno rilevato un modello di sopravvivenza basato sul consumare molto quando possibile e ridurre drasticamente le spese in assenza di cibo.

Vivere senza cibo per 5 anni è una missione impossibile. Un particolare animale marino, però, è in grado di raggiungere quest’obiettivo e riesce a far passare tanto tempo tra un pasto e l’altro. L’animale in questione si chiama batinomide supergigante, un isopode degli abissi che può raggiungere le dimensioni di un pallone da calcio.

Un team di ricerca dell’istituto di Oceanologia dell’Accademia Cinese delle Scienze (IOCAS) ha effettuato una serie di analisi con l’obiettivo di capire il meccanismo alla base della vita di questo particolare animale dall’innata capacità di “digiunare” per anni, senza particolari problemi, vivendo, peraltro, in un ambiente particolarmente difficile e privo di nutrienti come le profondità oceaniche.

Tutto ruota intorno a un tasso metabolico basale (BMR) molto basso, che consente a questi animali di sopravvivere a lunghi periodi di digiuno. Ecco i dettagli completi in merito allo studio.

Un mistero nelle profondità dell’oceano

Lo studio si è concentrato su due specie di isopodi che vivono a diverse profondità: Bathynomus jamesi, a circa 898 metri di profondità, e Bathynomus doederleini, a circa 300 metri. Le analisi, che hanno tenuto conto di vari elementi, hanno identificato un modello di sopravvivenza che è stato definito come “aumento delle entrate e riduzione delle spese” per un adattamento alla scarsità di cibo.

Lo stomaco degli isopodi di acque profonde dell’oceano occupa circa due terzi del corpo ed è molto più grande rispetto a quanto è possibile rilevare in specie affini che vivono, però, in acque meno profonde. La presenza di clamidie, batteri legati all’accumulo di lipidi, fa pensare che questi isopodi sono in grado di consumare grandi quantità di cibo, quando disponibile, e poi conservare i nutrienti nello stomaco, con riserve per i lunghi periodi di digiuno. Si tratta di un elemento essenziale per gli animali che vivono nelle profondità oceaniche.

Una questione di metabolismo

In questo modo è possibile restare anni senza dover mangiare altro cibo. Tutto ruota intorno a un metabolismo basale particolarmente limitato. Un ruolo determinante in questo processo lo ricopre un gene, proveniente da un batterio simbionte esterno e che può influenzare il metabolismo energetico.

Jianbo Yuan, primo autore dello studio, chiarisce: “Il nostro lavoro non solo svela il mistero della lunghissima tolleranza alla fame negli isopodi degli abissi ma fornisce anche un importante paradigma per comprendere come la vita bilanci crescita e sopravvivenza in ambienti estremi”.

Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire e approfondire. Nel frattempo, però, lo studio evidenzia un aspetto centrale della vita nelle profondità degli oceani. Mangiare poco, con il giusto metabolismo, permette di sopravvivere anche in contesti dove non è facile trovare nutrienti. Le indagini sulla questione continueranno nel prossimo futuro.

Lo studio completo è stato pubblicato su Cell con il titolo “Deep-sea megafauna co-opts microbial energy metabolism genes to withstand ultra-long starvation”. Gli autori sono Jianbo Yuan, Xiaojun Zhang, Shihao Li, Kun Wang, Yamin Sun, Man Luo, Yang Su, Qi Kou, Chengzhang Liu, Yang Yu, Roujing Li, Long Wang, Xinzheng Li, Kahou Chu, Jianhai Xiang e Fuhua Li.