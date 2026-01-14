Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L’aggiornamento 3.0 di Animal Crossing New Horizons è già disponibile: Resort Hotel, Slumber Island, più spazio e nuove funzioni.

L’aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è già scaricabile, con un’uscita anticipata rispetto alla data inizialmente prevista del 15 gennaio 2026. Nelle prime ore del 14 gennaio diversi giocatori hanno segnalato la comparsa dell’update su Nintendo Switch. Ma quali sono, nel concreto, le principali novità introdotte?

Animal Crossing: New Horizons, le novità dell’aggiornamento 3.0

Il contenuto più evidente della 3.0 è il Resort Hotel, una nuova struttura collocata sul molo dell’isola e gestita dalla famiglia di Kapp’n. L’attività ruota attorno alla decorazione di stanze su richiesta degli ospiti, con un sistema di ricompense che introduce una valuta dedicata, i cosiddetti “hotel tickets”, spendibili per ottenere oggetti e souvenir legati alla nuova esperienza. I giocatori segnalano anche la possibilità di intervenire sugli outfit degli ospiti, proponendo abbinamenti e rendendo disponibili alcuni capi durante il soggiorno.

Un’altra interessante novità è Slumber Island, un’area legata a Luna che funziona come spazio separato, pensato per sperimentare di più sulla creatività. Qui si può lavorare su nuove isole “extra”, con maggiore libertà nell’organizzazione e nella modifica dell’ambiente. È anche il contenitore che rafforza l’idea di gioco condiviso, perché viene indicata la possibilità di costruire e decorare in cooperativa con altri giocatori, a patto di avere Nintendo Switch Online per le funzioni online.

Sul piano pratico, l’update 3.0 interviene su alcuni limiti storici. Lo spazio di archiviazione domestico aumenta fino a un massimo di 9.000 oggetti, con due ulteriori potenziamenti rispetto al tetto precedente di 5.000. Arriva inoltre un servizio che punta a semplificare la pulizia dell’isola, permettendo di rimuovere elementi in blocco e di concentrarsi su aree specifiche, con la possibilità di spostare ciò che viene rimosso nello storage invece di perderlo. Tra le modifiche più richieste viene citata anche la creazione “in serie”, cioè la possibilità di craftare più oggetti in una sola volta.

L’aggiornamento introduce nuovi oggetti e collaborazioni, con contenuti a tema LEGO e crossover con serie Nintendo come The Legend of Zelda e Splatoon.

Quando esce Animal Crossing: New Horizons 3.0 in Italia?

Per quanto riguarda l’Italia, l’aggiornamento risulta già disponibile. Non tutti lo vedono avviarsi automaticamente: le prime segnalazioni e le guide pubblicate oggi indicano che, se la console non propone l’installazione in autonomia, è possibile forzarla dalla schermata Home, selezionando il gioco, aprendo il menu con il tasto “+” e scegliendo l’opzione di aggiornamento software. Una volta completato il download, il titolo aggiorna anche i salvataggi per allinearsi alla versione 3.0.

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2

È utile precisare che la Nintendo Switch 2 Edition, la versione per la nuova console, sarà disponibile dal 15 gennaio. Chi ha preordinato l’Upgrade Pack può già visualizzare l’icona dedicata, ma non necessariamente accedere subito alle funzioni esclusive. Tra le caratteristiche attribuite alla versione per Switch 2 vengono citati: