L’anello RingConn Gen 2 che monitora la salute in offerta con uno sconto eccezionale
L'anello smart RingConn Gen 2 con monitoraggio del sonno, dell’attività e resistenza all’acqua fino a 100 metri, è scontato del 35%.
Tenere sotto controllo sonno, attività e parametri legati al benessere senza indossare uno smartwatch può essere più semplice con un anello smart. Il RingConn Gen 2 è disponibile con uno sconto del 35%.
Questo anello raccoglie informazioni su sonno, attività, stress, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue. Per il riposo offre anche il monitoraggio dell’apnea del sonno e dati AHI in tempo reale, con approfondimenti personalizzati nell’app. Un altro elemento pratico è l’accesso alle funzioni dell’app senza abbonamento, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri consente di indossarlo anche durante il nuoto.
RingConn Gen 2 in offerta: sconto del 35% e prezzo di 194,35 euro
Il prezzo indicato per il RingConn Gen 2 è di 194,35 euro, con uno sconto del 35%. Applicando la percentuale al prezzo attuale, il risparmio sul prezzo di riferimento corrisponde a circa 104,65 euro. La scheda disponibile non fornisce elementi per confrontarlo con altri anelli della stessa fascia né indica opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promo, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi vedere i dettagli dell’offerta e il RingConn Gen 2 a 194,35 euro.
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L’anello smart RingConn con monitoraggio del sonno e resistenza all’acqua fino a 100 metri
Se vuoi seguire diverse informazioni sul tuo benessere senza affidarti soltanto a un dispositivo da polso, questo anello concentra più funzioni di monitoraggio in un formato indossabile. Tra gli aspetti da valutare ci sono:
- Monitoraggio del sonno e dell’apnea: l’anello rileva il sonno e fornisce dati AHI in tempo reale e approfondimenti personalizzati tramite app, per consultare le informazioni raccolte durante la notte.
- Rilevazione di più parametri: oltre all’attività e al sonno, segue stress, frequenza cardiaca, HRV e saturazione di ossigeno nel sangue, riunendo nell’app diversi dati di monitoraggio.
- App senza abbonamento: le funzionalità dell’app RingConn Smart Health Monitoring sono accessibili a vita senza costi aggiuntivi di abbonamento, secondo le informazioni del prodotto.
- Resistenza all’acqua fino a 100 metri: la caratteristica lo rende adatto all’uso quotidiano, agli allenamenti e al nuoto, senza doverlo togliere per queste attività.
- Misurazione specifica della taglia: il prodotto usa standard diversi da quelli statunitensi e da quelli di altri anelli per la salute. Il kit di misurazione RingConn Gen 2 è indicato per aiutare a individuare la misura più comoda e precisa prima dell’acquisto.
- Aggiornamenti OTA: il supporto agli aggiornamenti consente di ricevere miglioramenti e nuove funzioni nel tempo, come riportato nella scheda.
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FAQ
No. Le informazioni del prodotto indicano l’accesso a vita alle funzionalità dell’app senza costi aggiuntivi di abbonamento.
La scheda indica una resistenza all’acqua fino a 100 metri e lo descrive come adatto anche al nuoto.
Monitora attività, sonno, stress, frequenza cardiaca, HRV e saturazione di ossigeno nel sangue; include anche il monitoraggio dell’apnea del sonno.
Il prodotto usa standard di misurazione specifici. La scheda consiglia il kit di misurazione RingConn Gen 2 per aiutare a individuare la misura più adatta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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