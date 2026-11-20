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L'anello smart RingConn Gen 2 con monitoraggio del sonno, dell’attività e resistenza all’acqua fino a 100 metri, è scontato del 35%.

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Tenere sotto controllo sonno, attività e parametri legati al benessere senza indossare uno smartwatch può essere più semplice con un anello smart. Il RingConn Gen 2 è disponibile con uno sconto del 35%.

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Questo anello raccoglie informazioni su sonno, attività, stress, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue. Per il riposo offre anche il monitoraggio dell’apnea del sonno e dati AHI in tempo reale, con approfondimenti personalizzati nell’app. Un altro elemento pratico è l’accesso alle funzioni dell’app senza abbonamento, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri consente di indossarlo anche durante il nuoto.

RingConn Gen 2 in offerta: sconto del 35% e prezzo di 194,35 euro

Il prezzo indicato per il RingConn Gen 2 è di 194,35 euro, con uno sconto del 35%. Applicando la percentuale al prezzo attuale, il risparmio sul prezzo di riferimento corrisponde a circa 104,65 euro. La scheda disponibile non fornisce elementi per confrontarlo con altri anelli della stessa fascia né indica opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promo, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi vedere i dettagli dell’offerta e il RingConn Gen 2 a 194,35 euro.

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L’anello smart RingConn con monitoraggio del sonno e resistenza all’acqua fino a 100 metri

Se vuoi seguire diverse informazioni sul tuo benessere senza affidarti soltanto a un dispositivo da polso, questo anello concentra più funzioni di monitoraggio in un formato indossabile. Tra gli aspetti da valutare ci sono:

Monitoraggio del sonno e dell’apnea : l’anello rileva il sonno e fornisce dati AHI in tempo reale e approfondimenti personalizzati tramite app, per consultare le informazioni raccolte durante la notte.

: l’anello rileva il sonno e fornisce dati AHI in tempo reale e approfondimenti personalizzati tramite app, per consultare le informazioni raccolte durante la notte. Rilevazione di più parametri : oltre all’attività e al sonno, segue stress, frequenza cardiaca, HRV e saturazione di ossigeno nel sangue, riunendo nell’app diversi dati di monitoraggio.

: oltre all’attività e al sonno, segue stress, frequenza cardiaca, HRV e saturazione di ossigeno nel sangue, riunendo nell’app diversi dati di monitoraggio. App senza abbonamento : le funzionalità dell’app RingConn Smart Health Monitoring sono accessibili a vita senza costi aggiuntivi di abbonamento, secondo le informazioni del prodotto.

: le funzionalità dell’app RingConn Smart Health Monitoring sono accessibili a vita senza costi aggiuntivi di abbonamento, secondo le informazioni del prodotto. Resistenza all’acqua fino a 100 metri : la caratteristica lo rende adatto all’uso quotidiano, agli allenamenti e al nuoto, senza doverlo togliere per queste attività.

: la caratteristica lo rende adatto all’uso quotidiano, agli allenamenti e al nuoto, senza doverlo togliere per queste attività. Misurazione specifica della taglia : il prodotto usa standard diversi da quelli statunitensi e da quelli di altri anelli per la salute. Il kit di misurazione RingConn Gen 2 è indicato per aiutare a individuare la misura più comoda e precisa prima dell’acquisto.

: il prodotto usa standard diversi da quelli statunitensi e da quelli di altri anelli per la salute. Il kit di misurazione RingConn Gen 2 è indicato per aiutare a individuare la misura più comoda e precisa prima dell’acquisto. Aggiornamenti OTA: il supporto agli aggiornamenti consente di ricevere miglioramenti e nuove funzioni nel tempo, come riportato nella scheda.

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FAQ Il RingConn Gen 2 richiede un abbonamento per usare l’app? No. Le informazioni del prodotto indicano l’accesso a vita alle funzionalità dell’app senza costi aggiuntivi di abbonamento. Posso indossare il RingConn Gen 2 mentre nuoto? La scheda indica una resistenza all’acqua fino a 100 metri e lo descrive come adatto anche al nuoto. Quali parametri monitora il RingConn Gen 2? Monitora attività, sonno, stress, frequenza cardiaca, HRV e saturazione di ossigeno nel sangue; include anche il monitoraggio dell’apnea del sonno. Come scelgo la taglia del RingConn Gen 2? Il prodotto usa standard di misurazione specifici. La scheda consiglia il kit di misurazione RingConn Gen 2 per aiutare a individuare la misura più adatta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.