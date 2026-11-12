Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Su Prime Video è tornato Gli Anelli del Potere, che con la terza stagione raggiunge uno snodo cruciale: la creazione dell’Unico Anello. “Un anello per domarli tutti”: come dimenticare queste parole, pronunciate nella Seconda Era della Terra di Mezzo.

L’oggetto più famoso dell’universo di Tolkien torna protagonista. Sauron, cinque anni dopo la caduta dell’Eregion, è ormai signore di Mordor e ha in mano i Nove Anelli destinati agli Uomini. Lavora però in segreto per forgiare l’Unico Anello tra le fiamme del Monte Fato.

Spiegone a parte, un anello del genere potrebbe davvero esistere? Magia esclusa, di cui il nostro mondo è colpevolmente sprovvisto, molti dettagli si legano in modo sorprendente alla geologia e alla scienza dei materiali. Vediamo come.

L’Unico Anello d’oro, il metallo che non si corrode

In Gli Anelli del Potere 3 riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, con la caduta dell’Eregion e il sacrificio di Celebrimbor. La storia fa poi un salto in avanti di cinque anni e il dominio di Sauron, spacciatosi per Annatar per ingannare il fabbro elfico, è ormai consolidato.

Il suo piano è chiaro: creare un anello in grado di controllare tutti gli altri. Nella storia di Tolkien, l’Unico è un “semplice” anello d’oro, privo di pietre o decorazioni. Una scelta non casuale, trattandosi di un metallo nobile.

L’oro è infatti uno dei pochi elementi che non reagiscono con ossigeno e acqua: non arrugginisce, non si annerisce e non si corrode. Nemmeno dopo secoli sepolto nel terreno o, come sappiamo, sul fondo di un fiume.

Non è un caso che in archeologia i reperti meglio conservati siano proprio d’oro. Non si tratterà del tesoro di Sauron, ma i gioielli rinvenuti in Bulgaria, nella necropoli di Varna, sono tra i più antichi oggetti lavorati in oro e hanno oltre 6.000 anni. Il risultato? Brillano ancora.

L’oro è inoltre estremamente denso: circa 19,3 grammi per centimetro cubo, circa 1,7 volte il piombo. Ciò vuol dire che un anello d’oro pieno risulta sorprendentemente pesante in mano. Un dettaglio che richiama il “peso” che l’Unico esercita sul portatore. Frodo ne percepiva soprattutto quello mentale, ma anche qui possiamo trovare una spiegazione più razionale (e noiosa).

Quanto calore serve per forgiare un anello

Al di là delle ovvie controindicazioni di forgiare un anello in un vulcano attivo, è possibile farlo? L’oro fonde a circa 1.064 °C, una temperatura raggiungibile anche con tecniche antiche. Basti pensare che le fornaci a carbone di legna, alimentate da mantici, potevano superare i 1.100 gradi.

Abbastanza per fonderlo e colarlo in uno stampo ma, volendo, non serve neanche raggiungere il punto di fusione. L’oro puro è infatti così malleabile da poter essere battuto a freddo fino a ottenere fogli sottilissimi, migliaia di volte più sottili di un capello.

Per assurdo, l’anello immaginato da Tolkien sarebbe magnifico, certo, ma poco resistente a urti e graffi. E torniamo così alle bellezze della magia. Non potendo schioccare le dita o agitare un bastone, in gioielleria si tende a optare per leghe con argento, rame o altri metalli, proprio per evitare graffi e deformazioni.

Perché le incisioni brillano col calore

L’Unico Anello gettato nel fuoco rivela un’iscrizione prima invisibile. Vi ricorda qualcosa? Nella realtà l’oro non si scurisce scaldandosi, perché non si ossida. C’è però un fenomeno fisico che possiamo tirare in ballo.

Parliamo dell’emissività. In parole semplici, quando un metallo si scalda abbastanza, intorno ai 500 gradi, inizia a emettere una debole luce rossastra: è l’incandescenza. Non tutte le superfici, però, brillano allo stesso modo.

Le zone lucide emettono meno radiazione, a differenza di scanalature e incisioni, che si comportano come piccole cavità: intrappolano più energia e la riemettono. Il risultato è che segni quasi invisibili a freddo possono apparire più luminosi del resto quando il metallo è rovente.

Un vulcano potrebbe distruggere l’Anello di Sauron?

Secondo la storia, l’Unico Anello può essere distrutto soltanto nel fuoco in cui è stato forgiato, ovvero il Monte Fato. Ecco finalmente che il mondo fantasy mostra i suoi limiti e ci permette di segnare un punto: dal punto di vista fisico, nel nostro universo possiamo contare su parecchi vulcani attivi.

Detto ciò, neanche a dirlo, “tenere i vulcani fuori dalla portata dei bambini (e non solo)”. Pur sconsigliando l’avventura, c’è da dire che dipende dal vulcano. Le lave basaltiche, che sono le più calde, possono superare i 1.100-1.200 gradi: siamo quindi oltre il punto di fusione dell’oro. Altri tipi di lava, più ricchi di silice, sono invece più “freddini” e possono restare sotto quella soglia.

In un caso lo fondi, nell’altro lo perdi e basta. Se poi ripensiamo alla distruzione (perdonate lo spoiler, ma vale ancora la pena leggere e guardare tutto il materiale a tema Tolkien), c’è un altro elemento realistico. L’oro è circa 7 volte più denso della lava: un anello d’oro affonderebbe rapidamente nel magma, proprio come accade nella storia.

L’invisibilità esiste?

Indossi un anello, sparisci di colpo e, al netto degli spettri dei re caduti che potrebbero rintracciarti, eviti di incontrare quel tipo della scuola che non hai mai sopportato. È un po’ quello che fa Bilbo, che prova a svignarsela dalla sua festa senza salutare davvero nessuno.

Sì, è più complicato di così, ma poco importa. Ci interessa capire se rendersi invisibili sia effettivamente possibile. A oggi non esistono anelli dell’invisibilità, dunque 1-0 per Tolkien. La scienza sta però tentando di riprodurre qualcosa del genere con i metamateriali.

Sono materiali artificiali, progettati per deviare la luce e le onde elettromagnetiche intorno a un oggetto. Nel 2006 i ricercatori della Duke University, sulla base della teoria sviluppata all’Imperial College di Londra, hanno dimostrato il primo “mantello dell’invisibilità” funzionante. In quel caso, però, si è riusciti solo a nascondere un piccolo oggetto alle microonde.

Da allora sono stati fatti passi avanti, con prototipi che funzionano anche con la luce visibile, ma solo su scala microscopica, per determinati colori o con specifici angoli di osservazione. Siamo dunque più dalle parti del mantello di Harry Potter che dell’Unico Anello.