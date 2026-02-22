Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

iStock

Il Gala televisivo per il Capodanno Lunare non è soltanto una celebrazione della tradizione, non più almeno. L’edizione 2026 ha infatti segnato un punto di rottura geopolitico e tecnologico. Il palco è stato di fatto occupato da una nuova generazione di robot umanoidi.

Una dimostrazione di forza in campo tecnologico, passando dalle esecuzioni di forme complesse di Kung Fu alla partecipazione attiva a sketch comici. Gli automi cinesi hanno sfoggiato una fluidità di movimento e una capacità d’interazione degni di un film di fantascienza. Pechino è di fatto proiettata verso la leadership globale del settore entro il 2027.

I robot cinesi sono pronti per il mercato

L’Occidente ammira e applaude i passi in avanti di prodotti come quelli di Boston Dynamics, così come Tesla. La Cina, invece, ha di fatto mostrato una vetrina colma di androidi già fuori dai laboratori e pronti per essere prodotti in massa.

Le unità apparse in video, appartenenti a diverse aziende leader come Unitree e UBTECH, hanno sfoggiato attuatori ad alta coppia e sistemi di equilibrio dinamico che, fino a pochi anni fa, erano considerati avanguardia pura.

Riuscire a replicare movimenti d’arti marziali del genere richiede una precisione millimetrica. Ciò evidenzia un progresso gigantesco nella sensoristica di bordo e nel calcolo in tempo reale. L’obiettivo è produrre in massa robot umanoidi entro il prossimo anno, come il governo cinese ha di recente spiegato. Un vero e proprio piano d’azione nazionale, con il Gala giunto al momento giusto per normalizzare la presenza di queste macchine tra città e case.

Software avanzato

Innegabile il fatto che un elemento chiave apparso durante gli sketch comici sia la reattività agli stimoli verbali e contestuali. Non soltanto movimenti molto simili a quelli umani, dunque, ma anche un’integrazione dei modelli linguistici all’avanguardia.

Se infatti l’estetica è importante, l’intelligenza artificiale sottostante è cruciale per fare la differenza. I robot cinesi stanno beneficiando dell’integrazione massiccia con i Large Language Models (LLM) proprietari. Questi consentono loro di interpretare il linguaggio naturale, traducendolo in azioni fisiche che siano coerenti e senza una latenza effettivamente percepibile.

Un balzo notevole nello sviluppo, figlio di una catena d’approvvigionamento interna che ora copre l’intero spettro produttivo: dai riduttori armonici ai chip di visione artificiale. Il mondo ha ammirato lo spettacolo (temendolo anche un po’), ma alle sue spalle si nascondeva una strategia di indipendenza tecnologica totale.

Quei video virali dimostrano che la Cina ha ridotto il divario con gli Stati Uniti in maniera evidente. È inoltre a pochi mesi (se non settimane) dallo sviluppo industriale. La robotica umanoide non è più una promessa del futuro, e di certo non rappresenta un esperimento fallito. Questo asset strategico è presente e potenzialmente florido, oggi soprattutto per Pechino.