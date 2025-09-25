Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google guarda al futuro di Android: il sistema operativo non sarà limitato a smartphone e tablet ma sarà disponibile anche su computer

Google prepara la fusione tra Android e ChromeOS, puntando a un sistema operativo unico per smartphone, tablet e computer.

Il progetto, presentato allo Snapdragon Summit 2025, è legato all’AI e vede Qualcomm come partner strategico grazie ai chip Snapdragon.

In occasione dello Snapdragon Summit 2025, evento in cui Qualcomm ha svelato il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip dedicato ai nuovi smartphone top di gamma in arrivo in futuro, Google ha confermato uno dei progetti più importanti per i prossimi anni. L’azienda si prepara a trasformare Android, con l’obiettivo di renderlo un sistema operativo dedicato al mondo dei computer. Il progetto prevede una vera e propria unificazione tra Android e ChromeOS ed è stato anticipato in passato da diversi rumor.

Un progetto pluriennale

Google vuole creare un unico ecosistema, in grado di offrire agli utenti la possibilità di utilizzare la stessa piattaforma software su smartphone, tablet e computer, sia portatili che desktop. Da questa volontà nasce l’obiettivo di rendere Android un dispositivo “da computer”, andando a sostituire ChromeOS che non è mai riuscito a fare il salto di qualità, soprattutto in termini di vendite. Le tempistiche sono ancora da definire. Si tratta, infatti, di un progetto pluriennale che mira ad arricchire l’ecosistema di Google che, ricordiamo, ha da poco svelato anche Android XR. Ulteriori informazioni in merito arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Secondo Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, il progetto di Android su PC “è incredibile”. Il manager, a suo dire, ha già avuto la possibilità di provare una prima versione e i risultati sono molto promettenti.

Tanto spazio all’AI

Il progetto di Google è strettamente legato all’intelligenza artificiale. Con un sistema operativo desktop, infatti, l’azienda potrebbe garantire agli utenti la possibilità di sfruttare Gemini e tutte le funzionalità AI già sviluppate e disponibili su smartphone e tablet anche su computer, in modo semplice e immediato.

Il ruolo di Qualcomm

Qualcomm potrebbe avere un ruolo di primo piano per sostenere la crescita di Android su PC. I suoi chip Snapdragon, infatti, possono garantire la potenza giusta per offrire agli utenti un’esperienza desktop completa e soddisfacente. La scelta di Google di anticipare il nuovo progetto in occasione dello Snapdragon Summit è una conferma evidente in tal senso.

Per il momento, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito all’evoluzione di Android in arrivo nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo che con Android 16, appena rilasciato, Google ha già introdotto nuove funzionalità per offrire un’esperienza utente “desktop”. Il programma di sviluppo continuerà nel corso dei prossimi anni per offrire agli utenti un sistema operativo sempre più completo.