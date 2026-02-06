Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Per molto tempo, la condivisione diretta di file tra Android e iPhone è stata macchinosa e poco immediata, costringendo gli utenti a passare da servizi cloud o applicazioni di terze parti. Con l’estensione della compatibilità tra Quick Share e AirDrop oltre la serie Pixel 10, Google prova ora ad attenuare una delle frizioni storiche tra i due ecosistemi.

L’interoperabilità tra Quick Share e AirDrop verrà infatti ampliata oltre i Pixel 10 e raggiungerà un numero molto più ampio di dispositivi Android nel corso del 2026. La conferma è arrivata direttamente dai vertici della piattaforma Android. Dopo una prima fase limitata ai Pixel di ultima generazione, Google sta collaborando con i partner hardware per trasformare quella che finora era una funzione esclusiva in una capacità più diffusa dell’ecosistema. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere meno rigido il confine con il mondo Apple e semplificare il passaggio da iOS ad Android.

Cos’è Quick Share e come funziona?

Quick Share è il sistema di condivisione file integrato in Android, nato dall’evoluzione di Nearby Share e dalla successiva unificazione con la soluzione sviluppata da Samsung. L’idea alla base è offrire un metodo predefinito per scambiare contenuti tra dispositivi vicini, evitando il passaggio da server remoti.

Il trasferimento avviene attraverso connessioni locali, sfruttando Bluetooth e Wi-Fi Direct in base alla tipologia e alle dimensioni dei file. Google ha più volte sottolineato che i dati non vengono instradati su infrastrutture centrali e che l’implementazione è stata valutata anche sotto il profilo della sicurezza.

AirDrop, passare file da iPhone ad Android

L’elemento di maggiore interesse è rappresentato dall’integrazione con AirDrop, introdotta alla fine del 2025 sulla famiglia Pixel 10. In questo scenario, Quick Share permette di inviare e ricevere file direttamente da iPhone, iPad e Mac, utilizzando le stesse logiche di visibilità previste da AirDrop.

Per completare un trasferimento è necessario rendere temporaneamente visibili entrambi i dispositivi, impostando Quick Share e AirDrop in modalità aperta per un intervallo limitato. La connessione resta locale e non richiede l’installazione di applicazioni aggiuntive. Secondo Google, la compatibilità è stata progettata fin dall’inizio per funzionare non solo con iPhone, ma con l’intero ecosistema Apple.

Quick Share, su quali dispositivi è disponibile?

Al momento, l’interoperabilità con AirDrop è attiva esclusivamente sui Pixel 10. La differenza rispetto al passato, però, sta nelle dichiarazioni ufficiali: Google ha confermato che la funzione verrà estesa a molti altri smartphone Android nel corso del 2026.

Un passaggio tecnico aiuta a chiarire la direzione intrapresa. Quick Share è stato trasformato in un’app autonoma distribuita tramite Play Store, non più vincolata a componenti di sistema esclusivi dei Pixel. Questo apre la strada all’adozione anche da parte di altri produttori. Nothing ha già dichiarato di essere al lavoro sul supporto, mentre Qualcomm ha lasciato intendere che i dispositivi basati su chip Snapdragon potranno integrare la stessa funzione. Al momento, tuttavia, non esiste ancora un elenco di modelli compatibili né una tempistica dettagliata.

Quick Share in tutti gli smartphone: le reazioni degli utenti

L’annuncio ha acceso il dibattito tra gli utenti, in particolare su Reddit, dove la community Android discute da tempo del limite rappresentato dall’assenza di una condivisione nativa con i dispositivi Apple. Molti commenti esprimono attesa per l’arrivo della funzione anche su modelli precedenti ai Pixel 10, soprattutto in contesti domestici o lavorativi in cui convivono Android, iPhone e Mac.

Accanto all’entusiasmo emergono però anche alcune perplessità. C’è chi teme una distribuzione lenta e frammentata, inizialmente circoscritta ai dispositivi di fascia alta, e chi richiama problemi di affidabilità riscontrati con gli ultimi aggiornamenti di Quick Share, in particolare nell’integrazione con i PC Windows.