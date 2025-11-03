Google batte Apple: Android è più sicuro di iOS contro le truffe telefoniche

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Android batte iOS e il sistema operativo di Google è più sicuro contro le truffe online grazie anche ai moderni sistemi di sicurezza di intelligenza artificiale

In Sintesi

Google ha confermato l’elevata efficacia dei sistemi di protezione di Android contro le truffe online, basandosi su analisi indipendenti che indicano una maggiore difesa rispetto a iOS.

Questo successo è attribuito all’integrazione dell’AI e del machine learning in diversi livelli del sistema operativo, permettendo di bloccare oltre 10 miliardi di chiamate e messaggi sospetti ogni mese.

Google conferma l’efficacia dei sistemi di protezione di Android contro le truffe online. In un recente post pubblicato sul blog ufficiale, infatti, l’azienda di Mountain View ha diffuso i risultati di una serie di analisi indipendenti che indicano una maggiore efficacia delle difese integrate nel sistema operativo proprietario rispetto a quelle di iOS.

Un risultato molto importante per il colosso della tecnologia che, grazie anche alle nuove funzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale, ha permesso a milioni di dispositivi in tutto il mondo di contrastare le frodi digitali, un fenomeno in rapidissima crescita che sta diventando un problema serio per utenti comuni e aziende.

Android contro le truffe telefoniche

Secondo uno studio condotto dalla Global Anti-Scam Alliance, negli ultimi dodici mesi le truffe mobile hanno generato oltre 400 miliardi di dollari di perdite globali. Una cifra incredibile, che evidenzia una preoccupante diffusione del problema che colpisce indistintamente in ogni Paese del mondo.

Stando ai dati condivisi da Google, Android riesce oggi a bloccare ogni mese più di 10 miliardi di chiamate e messaggi sospetti, grazie a un mix di analisi comportamentale, modelli di reputazione e machine learning.

Questo ha portato il colosso di Mountain View a superare addirittura la controparte di Cupertino, secondo i sondaggi, infatti, gli utenti Android ricevono meno messaggi di truffa rispetto a quelli con iOS, un risultato possibile anche agli innovativi sistemi di protezione basate su intelligenza artificiale.

Ed è proprio questa la chiave del successo di Big G: nei dispositivi Android, e in particolare sui Google Pixel, l’AI è già integrata in diversi livelli del sistema operativo per identificare e bloccare comportamenti sospetti. L’app Messaggi, ad esempio, filtra automaticamente lo spam analizzando sia la reputazione del mittente sia il contenuto del messaggio.

I casi più complessi vengono gestiti da una funzione chiamata Scam Detection, che utilizza modelli di machine learning per riconoscere in tempo reale le truffe più diffuse e avvisare l’utente con notifiche immediate.

Naturalmente la protezione contro le truffe non si limita ai messaggi. L’app Telefono integra a sua volta un sistema di Scam Detection che individua e segnala chiamate potenzialmente fraudolente. Un’altra funzione chiamata Call Screen addirittura utilizza l’assistente vocale di Google risponde alle chiamate sospette al posto dell’utente, chiedendo informazioni al chiamante e fornendo un resoconto in tempo reale.

Il successo di Android nella lotta alle truffe

Queste nuove funzioni di difesa avanzate si aggiungono alle protezioni già ben note da tempo, come Google Safe Browsing, che blocca siti pericolosi o infetti e Google Play Protect, il sistema che esamina ogni giorno miliardi di app per prevenire installazioni dannose.

Secondo Google, la combinazione di questi strumenti, insieme alle più recenti soluzioni AI per la comunicazione, rende Android la piattaforma mobile più sicura e proattiva nella prevenzione delle truffe digitali. Un risultato incredibile che, chiaramente, è destinato a migliorare, grazie all’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale, pronti ad essere implementati costantemente nei meccanismi di protezione dei dispositivi mobili.