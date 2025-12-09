Libero
ANDROID

Android avrà una modalità dedicata all'uso sui mezzi pubblici

Android riceverà presto una modalità dedicata all'utilizzo sui mezzi pubblici: ecco tutte le informazioni disponibili oggi per questa nuova funzione

Pubblicato:

Foto di Davide Raia

Davide Raia

Tech editor

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

android 16 Primakov / Shutterstock.com

In sintesi

  • Google prepara la nuova modalità Transiting per Android, pensata per ottimizzare automaticamente il comportamento dello smartphone quando l’utente utilizza i mezzi pubblici.
  • La funzione potrebbe arrivare con Android 16 nel 2026, oppure essere posticipata ad Android 17, mentre lo sviluppo del sistema operativo continua con ulteriori novità, inclusa una futura versione desktop.

Google continua a lavorare su nuove funzioni per Android. Con uno dei prossimi aggiornamenti, il sistema operativo dell’azienda registrerà l’introduzione della nuova modalità Transiting che, potenzialmente, potrebbe rappresentare una soluzione molto comoda per tanti utenti. Il principio di funzionamento è molto semplice: lo smartphone sarà in grado di rilevare quando l’utente sta utilizzando i mezzi pubblici e, quindi, andrà a ottimizzare alcuni parametri per garantire un funzionamento corretto per il dispositivo. A chiarire le novità in arrivo è stato il magazine Android Authority.

Cosa cambierà per Android

Analizzando il codice di una build di test di Android, la fonte ha individuato alcuni riferimenti a una nuova modalità di funzionamento del sistema operativo, chiamata Transiting. Dalle informazioni emerse, tale modalità permetterà di ottimizzare il dispositivo “per un’esperienza di trasporto pubblico più fluida”.

Al momento, non è chiaro quali siano i parametri di funzionamento che saranno coinvolti da questa modalità. Si tratta comunque di una funzione interessante, con lo smartphone che sarà in grado (anche grazie ai dati sulla posizione) di rilevare la presenza su un mezzo pubblico, andando a modificare alcuni parametri.

Ad esempio, potrebbe essere ridotta la suoneria o modificato il comportamento delle notifiche. La modalità Transiting, inoltre, potrebbe essere personalizzata dall’utente, in modo da stabilire il comportamento del sistema in determinate circostanze.

Quando sarà disponibile la nuova modalità

Al momento, come chiarito in precedenza, non sono disponibili informazioni precise in merito alla nuova modalità del sistema operativo che è ancora in pieno sviluppo. La fonte suggerisce un possibile rilascio della modalità Transiting  per la prima parte del 2026, con un nuovo aggiornamento di Android 16.

Non è escluso, però, un possibile arrivo soltanto con Android 17 (soprattutto se lo sviluppo dovesse registrare alcune problematiche e se dovessero emergere dei malfunzionamenti da risolvere durante la beta). Ricordiamo che Android 17 sarà disponibile nel corso del secondo semestre del prossimo anno. Ne sapremo di più a breve.

Di certo, Android continua a essere un cantiere aperto, anche in considerazione del futuro arrivo di una versione desktop. Google intende continuare a sviluppare il suo sistema operativo, arricchendolo con tante nuove funzioni.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963