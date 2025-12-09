Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Primakov / Shutterstock.com

In sintesi

Google prepara la nuova modalità Transiting per Android, pensata per ottimizzare automaticamente il comportamento dello smartphone quando l’utente utilizza i mezzi pubblici.

La funzione potrebbe arrivare con Android 16 nel 2026, oppure essere posticipata ad Android 17, mentre lo sviluppo del sistema operativo continua con ulteriori novità, inclusa una futura versione desktop.

Google continua a lavorare su nuove funzioni per Android. Con uno dei prossimi aggiornamenti, il sistema operativo dell’azienda registrerà l’introduzione della nuova modalità Transiting che, potenzialmente, potrebbe rappresentare una soluzione molto comoda per tanti utenti. Il principio di funzionamento è molto semplice: lo smartphone sarà in grado di rilevare quando l’utente sta utilizzando i mezzi pubblici e, quindi, andrà a ottimizzare alcuni parametri per garantire un funzionamento corretto per il dispositivo. A chiarire le novità in arrivo è stato il magazine Android Authority.

Cosa cambierà per Android

Analizzando il codice di una build di test di Android, la fonte ha individuato alcuni riferimenti a una nuova modalità di funzionamento del sistema operativo, chiamata Transiting. Dalle informazioni emerse, tale modalità permetterà di ottimizzare il dispositivo “per un’esperienza di trasporto pubblico più fluida”.

Al momento, non è chiaro quali siano i parametri di funzionamento che saranno coinvolti da questa modalità. Si tratta comunque di una funzione interessante, con lo smartphone che sarà in grado (anche grazie ai dati sulla posizione) di rilevare la presenza su un mezzo pubblico, andando a modificare alcuni parametri.

Ad esempio, potrebbe essere ridotta la suoneria o modificato il comportamento delle notifiche. La modalità Transiting, inoltre, potrebbe essere personalizzata dall’utente, in modo da stabilire il comportamento del sistema in determinate circostanze.

Quando sarà disponibile la nuova modalità

Al momento, come chiarito in precedenza, non sono disponibili informazioni precise in merito alla nuova modalità del sistema operativo che è ancora in pieno sviluppo. La fonte suggerisce un possibile rilascio della modalità Transiting per la prima parte del 2026, con un nuovo aggiornamento di Android 16.

Non è escluso, però, un possibile arrivo soltanto con Android 17 (soprattutto se lo sviluppo dovesse registrare alcune problematiche e se dovessero emergere dei malfunzionamenti da risolvere durante la beta). Ricordiamo che Android 17 sarà disponibile nel corso del secondo semestre del prossimo anno. Ne sapremo di più a breve.

Di certo, Android continua a essere un cantiere aperto, anche in considerazione del futuro arrivo di una versione desktop. Google intende continuare a sviluppare il suo sistema operativo, arricchendolo con tante nuove funzioni.