Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il secondo trimestre del 2026 si è chiuso con un drastico calo delle spedizioni di smartphone mentre Android torna a crescere e iOS rallenta, rispetto al primo trimestre dell'anno

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Un nuovo rapporto di Counterpoint mette in evidenza la diffusione dei sistemi operativi per smartphone su scala globale, con riferimento ai dati del secondo trimestre del 2026.

Il secondo quarto dell’anno in corso si è chiuso in negativo per il settore smartphone. I dati confermano che le vendite globali di smartphone sono diminuite dell’11% su base annua, un rallentamento più marcato rispetto al calo del 4% registrato nel trimestre precedente.

Il calo è legato a doppio filo alla crisi delle memorie che sta creando non pochi problemi ai produttori, soprattutto nella fascia bassa del mercato, con un particolare riferimento ai mercati emergenti, maggiormente colpiti da questa situazione.

Ecco tutti i dettagli emersi dall’analisi che si concentra sulla diffusione di Android, iOS e HarmonyOS e su quelli che sono i principali trend del settore smartphone in questo momento.

Android è leader del mercato

Nel corso del secondo trimestre del 2026, Android ha raggiunto il 75% di market share, in crescita di 2 punti rispetto al trimestre precedente ma in calo di 4 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il calo rispetto allo scorso anno è legato alla crisi delle memorie, che sta danneggiando i modelli di fascia bassa, ed è stato mitigato dal successo della serie Galaxy S26 di Samsung, protagonista del mercato con ottimi risultati.

iOS cresce rispetto allo scorso anno

Nel frattempo, iOS si ferma al 20%, con un calo di 2 punti rispetto al primo trimestre dell’anno in corso ma con una crescita di ben 3 punti rispetto ai dati dello stesso trimestre dello scorso anno. A sostenere iOS è stata la domanda costante per la serie iPhone 17 e il lancio dell’iPhone 17e.

Ricordiamo che Apple prepara un importante aggiornamento della sua gamma di iPhone: nel corso dell’evento del prossimo 9 settembre, infatti, è previsto il lancio di ben tre nuovi iPhone, tutti destinati alla fascia alta del mercato.

HarmonyOS da record in Cina

Cresce ancora HarmonyOS. Il sistema operativo di Huawei è al 5% di market share, stessa quota registrata nel primo quarto dell’anno e con un incremento di 1 punto rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Da segnalare che HarmonyOS ha rappresentato il 24% delle vendite complessive di smartphone in Cina, rafforzando notevolmente la sua posizione sul mercato interno di Huawei e gettando le basi per un futuro ancora migliore.

Il risultato registrato nel corso del secondo trimestre del 2026 da Huawei in Cina è stato il migliore degli ultimi anni e ha causato un drastico calo di Android, che ha registrato una riduzione di 8 punti per quanto riguarda la quota di mercato rispetto allo scorso anno.

I dati in questione si riferiscono alle vendite e non al numero di smartphone attivi. Si tratta di un’analisi che permette di capire quali sono le scelte dei consumatori che oggi decidono di acquistare un nuovo smartphone.