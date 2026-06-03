Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Le truffe con voci clonate via AI sono sempre più realistiche. Android risponde con una funzione che verifica se chi chiama è davvero il tuo contatto

123rf

Google ha introdotto fake call detection su Android per bloccare chiamate truffa che sfruttano deepfake vocali e spoofing dei numeri.

La funzione verifica in tempo reale la legittimità della chiamata tramite un segnale RCS crittografato e avvisa l'utente se manca la conferma.

Distribuita su Android 12+ e Pixel, richiede Telefono by Google e RCS attivo, ed è disattivabile nelle impostazioni dell'app.

Ricevi una telefonata e sul display compare un nome affidabile. Poi rispondi, e, in effetti, dall’altra parte la voce sembra proprio quella giusta, con lo stesso tono, le stesse pause e le stesse cadenze che, magari, tu conosci molto bene. Solo che dall’altra parte non c’è affatto una persona di cui ti fidi, ma un truffatore che ha clonato la sua voce con l’intelligenza artificiale per estorcerti denaro, inventando un’emergenza.

Ecco, questo è lo scenario che Google vuole rendere impossibile con il fake call detection, la nuova funzione di Android pensata per individuare le chiamate contraffatte e avvisare l’utente prima che la trappola scatti. Una difesa in più contro le frodi che sfruttano lo spoofing del numero e i deepfake vocali, oggi tra le minacce in più rapida crescita nel panorama delle truffe telefoniche.

Una minaccia sempre più presente

Ma come mai Google ha deciso di rilasciare questa funzione proprio in queste ultime ore? Come spiega proprio sulle pagine del suo blog, tutto si deve al fatto che le truffe telefoniche con al centro una voce fake si stanno moltiplicando.

Il Global Financial Fraud Threat Assessment diffuso da Interpol le identifica come le principali responsabili di perdite globali superiori ai 400 miliardi di dollari. Purtroppo, l’avanzare della tecnologia ha portato sempre più malintenzionati a farsi furbi: dato che sempre più persone non rispondono ai numeri sconosciuti, adesso si “duplicano” contatti già salvati in rubrica.

Questa tecnica combina due strumenti: il primo è lo spoofing del numero (le chiamate vengono instradate attraverso software basati su internet per farle apparire come provenienti da un contatto familiare). Il secondo è la clonazione vocale tramite intelligenza artificiale, oggi così accessibile da permettere a chiunque di riprodurre la voce di un familiare, di un datore di lavoro o di una figura autorevole.

Come funziona il rilevamento delle chiamate false?

Dunque, dato che secondo gli esperti, i deepfake audio hanno raggiunto un livello di realismo tale che la maggior parte delle persone non riesce più a distinguerli da una voce umana reale, Google si è mossa per rendere i suoi dispositivi più sicuri. La funzione per Android sarà attiva per impostazione predefinita e lavorerà automaticamente in background.

Il meccanismo somiglia a una stretta di mano digitale tra dispositivi: quando un contatto chiama ed entrambi gli utenti usano Telefono by Google, il dispositivo di chi chiama invia in tempo reale un segnale di conferma all’altro apparecchio, per certificare che la chiamata sia legittima e provenga davvero dal telefono di quel contatto.

Il punto di forza è la tecnologia che regola lo scambio: Il segnale viaggia attraverso il sistema RCS (Rich Communication Services) con crittografia end-to-end, il che rende l’intero processo completamente privato. Nessun contenuto della comunicazione viene esposto durante la verifica.

Ciò significa che se un truffatore tenta di impersonare il contatto, quel segnale di conferma iniziale risulterà assente. Il dispositivo se ne accorge immediatamente e interpella il telefono reale del contatto per una doppia verifica. Se l’apparecchio autentico risponde di non avere alcuna chiamata in corso, sullo schermo compare un avviso che invita a riagganciare subito.

È una protezione proattiva, che agisce nell’istante stesso del tentativo di frode e permette di smascherare il deepfake prima che faccia danni. Chi lo desidera può comunque disattivare la funzione in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’app Telefono.

Da quando è disponibile e su quali dispositivi

Google sta distribuendo il rilevamento delle chiamate false a livello globale sui dispositivi con Android 12 e versioni successive, a partire da questo mese e dai modelli Pixel. L’app è già il dialer predefinito sulla maggior parte degli smartphone Android.

Chi utilizza un’applicazione diversa può installare Telefono by Google dal Play Store e impostarla come app telefono predefinita per accedere alla protezione. La funzione richiede che sia chi chiama sia chi riceve usino Telefono by Google, oltre alle app Contatti e Google Messaggi con il supporto RCS attivo.