Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Per collegare lo smartphone alla propria auto è necessario avere a disposizione un dispositivo che supporta questa funzionalità. Chi ha uno smartphone Android, ad esempio, può utilizzare facilmente Android Auto (in genere anche in modalità wireless), con la possibilità di sfruttare diverse funzioni avanzate

C’è, però, un dettaglio da non sottovalutare. Con una versione obsoleta del sistema operativo, infatti, non è possibile utilizzare Android Auto. A tal proposito, Google si prepara ad aggiornare i requisiti ufficiali, eliminando la possibilità di collegamento all’auto per molti smartphone Android con qualche anno di troppo sulle spalle.

La conferma è arrivata da Android Authority che, con un nuovo report, ha anticipato le mosse dell’azienda. Andiamo a riepilogare tutte le novità in arrivo, in modo da verificare quali saranno gli smartphone che non potranno più utilizzare la piattaforma per il collegamento tra smartphone e auto. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito alla questione.

Cosa cambierà per Android Auto

Attualmente, per collegare lo smartphone all’auto è necessario avere a disposizione un dispositivo con Android 9 Pie o versioni successive. Si tratta del requisito minimo per poter sfruttare il collegamento via cavo tra lo smartphone e l’automobile. Per utilizzare il collegamento wireless, invece, è necessario utilizzare uno smartphone con Android 11 o versioni successive. Ricordiamo che è appena stato rilasciato Android 17.

Dalle informazioni disponibili, sembrerebbe che Google intenda unificare i requisiti per l’utilizzo di Android Auto. In sostanza, nel corso del prossimo futuro, per poter sfruttare la piattaforma potrebbe essere necessario avere un dispositivo con Android 11.

Tutti i modelli fermi ad Android 9 o 10, quindi, saranno tagliati fuori, a meno di non installare una ROM personalizzata, con tutte le accortezze del caso. In alternativa, sarà necessario cambiare smartphone, passando a un prodotto supportato, per poter effettuare il collegamento in modo semplice e veloce.

Questa scelta è legata a diversi fattori, con Google che continua ad arricchire la sua piattaforma, anche con l’integrazione dell’intelligenza artificiale che permetterà di sfruttare nuove funzionalità avanzate. Per questo motivo, il supporto ai dispositivi molto vecchi (anche per questioni di sicurezza) non potrà durare per molto tempo.

Un annuncio ufficiale in merito potrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, potete verificare la versione di Android utilizzata dal vostro smartphone andando nelle Impostazioni del dispositivo.

E per chi ha un iPhone? I requisiti di Apple CarPlay

La situazione è decisamente più lineare e permissiva sul fronte Apple. Ufficialmente, i requisiti minimi per utilizzare Apple CarPlay richiedono un iPhone 5 o modelli successivi con almeno iOS 7.1 a bordo. In termini pratici, quasi tutti gli iPhone ancora oggi funzionanti supportano la piattaforma di mirroring della mela morsicata. Utilizzare un dispositivo con un software non aggiornato da tempo, però, potrebbe limitare l’esperienza d’uso, rendendo impossibile, ad esempio, l’uso di alcune applicazioni.