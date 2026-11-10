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Google ha alzato i requisiti minimi per Android Auto via cavo: adesso serve Android 11. Scopri quali telefoni non sono più compatibili e le soluzioni disponibili.

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Google ha innalzato i requisiti di Android Auto: per la connessione via USB serve almeno Android 11, escludendo i dispositivi con versioni precedenti.

Tra i modelli coinvolti figurano Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 e Sony Xperia XZ2 Compact, fermi ad Android 10 e senza aggiornamenti disponibili.

Per ripristinare il servizio si può installare un aggiornamento ancora disponibile o passare a uno smartphone più recente; le nuove regole riguardano i collegamenti cablati.

Google ha cambiato le regole per la celebre piattaforma di infotainment di bordo, alzando l’asticella della sicurezza e delle prestazioni necessarie al corretto funzionamento dell’applicazione. Chi possiede un dispositivo con qualche anno sulle spalle si ritrova improvvisamente a fare i conti con i limiti del supporto software, riscontrando l’impossibilità di collegarlo al display della vettura. Nessun guasto all’impianto della macchina e nessun problema di cavetti difettosi: la spiegazione risiede in una decisione strutturale precisa che segna il termine della compatibilità per alcune versioni storiche del sistema operativo.

Nuovi requisiti di sistema e stop al cavo USB

La conferma che le cose sono cambiate in modo irrevocabile arriva dal portale ufficiale di assistenza tecnica.

La documentazione aggiornata stabilisce chiaramente che la versione minima necessaria per stabilire la connessione cablata tramite porta USB è diventata Android 11. Chi è rimasto fermo a release precedenti come Android 9 o Android 10 si ritrova tagliato fuori dal servizio Android Auto.

Non si tratta di una sorpresa improvvisa per chi segue da vicino l’evoluzione dei servizi digitali di Mountain View.

Già verso la fine del mese di ottobre diversi utenti avevano iniziato a notare notifiche di avvertimento direttamente sul display del cellulare, segnalando che la versione in uso avrebbe presto cessato di funzionare.

L’assenza di un comunicato stampa formale ha generato inizialmente qualche incertezza, risolta solo con la modifica silenziosa delle schede informative che hanno reso effettivo il blocco senza prevedere patch di ripristino o correttivi dedicati.

I dispositivi coinvolti e l’impatto sugli utenti

La decisione va a colpire direttamente una platea di prodotti che avevano riscosso un notevole successo commerciale negli anni passati.

Modelli di riferimento come Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 9 e Sony Xperia XZ2 Compact rientrano a pieno titolo nell’elenco delle apparecchiature interessate dal provvedimento.

All’epoca del loro debutto sul mercato questi dispositivi garantivano prestazioni elevate e una dotazione hardware di tutto rispetto, motivo per cui moltissime persone continuano a utilizzarli quotidianamente per la gestione di chiamate, messaggi e navigazione web.

Il limite invalicabile risiede nel fatto che tali modelli non hanno mai ricevuto dai rispettivi produttori alcun aggiornamento software oltre la versione 10 di Android.

Pur trattandosi di apparecchi meccanicamente integri e reattivi nelle normali operazioni giornaliere, l’impossibilità di accedere a release più moderne ne decreta il pensionamento forzato per la specifica funzione di supporto alla guida.

Le opzioni disponibili per ripristinare il servizio

L’innalzamento della barra d’accesso al servizio Android Auto risponde a una prassi consueta nel ciclo di vita delle tecnologie mobili.

La medesima sorte era capitata nel 2022 alla release numero 6, mentre nel 2024 è toccato al sistema numerato come 8. L’infrastruttura richiede una capacità elaborativa sempre maggiore e requisiti di protezione dei dati che i vecchi moduli non riescono più a garantire.

Per chi intende continuare a sfruttare la navigazione assistita sulla propria automobile si aprono essenzialmente poche strade.

La prima verifica da compiere consiste nel controllare se il proprio cellulare disponga di aggiornamenti di sistema rimasti pendenti e non ancora installati.

Qualora l’hardware risulti fermo a una versione non più supportata senza possibilità di update ufficiali, la scelta di aggiornare telefono o passare a un modello più recente rappresenta l’unica opzione concreta per tornare a usare l’ecosistema digitale di bordo.

È opportuno evidenziare che le nuove direttive impattano espressamente sui collegamenti cablati, fermo restando che la modalità wireless adotta da tempo standard distinti e parametri propri.

Consultare i requisiti di Android Auto aggiornati aiuta a valutare al meglio come muoversi per ripristinare la sincronizzazione con l’abitacolo.