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Sempre più utenti segnalano problemi con Android Auto su Pixel e Samsung. Connessioni che saltano e bug persistenti, senza ancora una risposta ufficiale.

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Le segnalazioni sui malfunzionamenti di Android Auto continuano a moltiplicarsi e, questa volta, il problema sembra coinvolgere un numero sempre più ampio di dispositivi. Nelle ultime settimane, diversi utenti hanno evidenziato difficoltà di connessione tra smartphone e sistemi di infotainment, in particolare con Google Pixel e con la gamma Samsung Galaxy, inclusi i recenti Galaxy S26. Si tratta di un bug che incide su un’esperienza ormai considerata essenziale da molti automobilisti.

Android Auto, i problemi di connessione

Il difetto segnalato con maggiore frequenza segue uno schema ricorrente. Il telefono si collega correttamente all’auto, ma la connessione non riesce a mantenersi stabile. In alcuni casi, Android Auto si avvia e si disconnette dopo pochi istanti, per poi ristabilire il collegamento e interrompersi di nuovo. In altri, il sistema non si avvia affatto oppure resta inutilizzabile a causa della continuità precaria della connessione.

Dalle testimonianze raccolte emerge come il problema riguardi soprattutto il collegamento via cavo, anche se non mancano segnalazioni legate alla modalità wireless. Diversi utenti raccontano che il collegamento cablato, fino a poco tempo fa affidabile, è diventato improvvisamente instabile. C’è chi riferisce un funzionamento corretto solo in una parte dei tentativi e chi sostiene che il malfunzionamento sia comparso all’improvviso, senza cambiamenti evidenti nelle abitudini d’uso.

A rendere la situazione più delicata contribuisce il fatto che, in molti casi, gli stessi cavi e le stesse auto funzionavano senza problemi con dispositivi precedenti. Alcuni utenti con Galaxy S26, ad esempio, dichiarano di non aver riscontrato alcuna anomalia con Galaxy S25 Ultra o Galaxy S24 Ultra sugli stessi veicoli.

Gli smartphone coinvolti

La nuova ondata di segnalazioni ha portato sotto i riflettori soprattutto la famiglia Samsung Galaxy S26, ma il fenomeno appare più ampio. Nelle fonti compaiono anche Galaxy S23, Galaxy S24 e modelli più datati, insieme a diversi Pixel, tra cui Pixel 8, Pixel 9, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a e Pixel 10 Pro. Alcuni report citano anche dispositivi Motorola.

Come risolvere il bug di Android Auto

Al momento non esiste una soluzione ufficiale confermata da Google o Samsung. Secondo quanto riportato dalle fonti, le due aziende non hanno ancora comunicato una correzione né indicato tempistiche per un eventuale intervento.

Nel frattempo, gli utenti stanno sperimentando diverse soluzioni. Tra le più citate compaiono la cancellazione di cache e dati di Android Auto, la rimozione e il nuovo abbinamento del telefono con l’auto, la disinstallazione degli aggiornamenti dell’app, il ritorno a una versione precedente e la verifica delle impostazioni USB. Alcuni segnalano miglioramenti dopo aver eliminato i dispositivi salvati nella memoria del sistema di infotainment (l’insieme di schermo e software che permette di usare funzioni come navigazione, musica, chiamate, messaggi, Bluetooth, telecamera posteriore e impostazioni del veicolo), altri dopo un riavvio dell’unità di bordo. In alcuni casi viene suggerito anche di disattivare la Protezione avanzata o intervenire sulle funzioni di SmartThings (l’app i che consente di controllare i dispositivi Smart Home).

Il punto, però, resta invariato: nessuno di questi tentativi si dimostra risolutivo in modo costante. Per molti utenti, l’unica strada sembra essere l’attesa di un aggiornamento ufficiale o di una patch correttiva.