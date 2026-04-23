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Google ha avviato il rollout dell’aggiornamento di sistema Android di aprile 2026 con miglioramenti per Google Play Services, Google Wallet, privacy, localizzazione e Play Store.

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Il nuovo aggiornamento di sistema di Google Play di aprile 2026 porta con sé una serie di miglioramenti per l’universo Android. Google ha iniziato a distribuire novità che riguardano soprattutto Google Play Services, i servizi di localizzazione e Google Wallet, con ritocchi alla privacy, nuove funzioni per il trasferimento dati e un’interfaccia più moderna per il portafoglio digitale. Come accade ogni mese, l’update non si limita agli smartphone ma coinvolge anche tablet, smartwatch, Android Auto, TV e dispositivi con Chrome OS.

Le novità dell’aggiornamento di Google Play

Google rinnova settimanalmente il changelog del suo aggiornamento di sistema Android e il pacchetto di aprile 2026 è già piuttosto ricco. Le modifiche vengono distribuite attraverso il Play Store, le app di sistema e gli stessi Aggiornamenti di sistema Google Play.

Tra le novità più rilevanti introdotte con Google Play Services versione 26.15 troviamo correzioni per la connettività dei dispositivi e per la diagnostica del sistema, oltre a bug fix dedicati ai servizi di localizzazione.

Non manca poi un intervento su Wallet: compare un messaggio nella parte bassa dello schermo che guida l’utente nell’aggiunta di una carta, insieme a un nuovo accesso rapido per MyCommute.

Anche Android System Intelligence e Private Compute Services ricevono piccoli aggiornamenti di manutenzione, segno che Google continua a lavorare dietro le quinte per migliorare stabilità e accessibilità.

Wallet cambia faccia e migliora la privacy

Una delle aree più toccate da questo aggiornamento Android è senza dubbio Google Wallet.

Con la versione 26.14 dei Play Services arriva una nuova interfaccia grafica pensata per rendere più veloce l’accesso alle carte, la ricerca dei contenuti e la scoperta delle funzioni disponibili.

Google introduce anche nuove impostazioni dedicate alla privacy dei documenti personali archiviati in Wallet.

In pratica, gli utenti potranno decidere in modo più preciso come i propri documenti interagiscono con altri servizi Google, inclusa la compilazione automatica.

Una piccola novità, ma molto concreta in tempi in cui la privacy non è più un dettaglio secondario.

Localizzazione più precisa su Android

Google continua a raffinare i servizi di posizione, e aprile 2026 porta miglioramenti sensibili.

Le API per la condivisione della posizione sono state perfezionate e sono state introdotte nuove richieste di localizzazione.

Inoltre, la Cronologia delle posizioni sul dispositivo elabora più frequentemente le visite nei negozi.

Nella release successiva, Google segnala anche risultati più precisi sulla posizione. Tradotto: navigazione, geolocalizzazione e servizi basati sul contesto dovrebbero diventare più affidabili.

Novità anche per Play Store e gaming

L’aggiornamento del Google Play Store introduce alcune funzioni interessanti, soprattutto per chi usa il telefono per giocare.

Gli utenti possono lasciare feedback sui riepiloghi delle recensioni generati con l’intelligenza artificiale, creare un profilo giocatore dalla scheda “Tu” e perfino avviare dei giochi senza installarli.

Inoltre, per alcune app e giochi sponsorizzati compare ora il numero di download negli annunci: un dettaglio utile per scegliere con più consapevolezza.

Come installare l’aggiornamento Android

Gli aggiornamenti di sistema Google vengono normalmente installati in automatico sui dispositivi compatibili. Se però si vuole verificare manualmente la disponibilità di un update, è possibile seguire questo percorso:

Aprire Impostazioni, toccare Google e poi Aggiornamenti dei servizi di sistema.

Disattivare gli aggiornamenti automatici non blocca quelli inviati dal produttore dello smartphone o dall’operatore telefonico.

Inoltre, Google può comunque intervenire in caso di gravi problemi di sicurezza o per obblighi normativi.

Insomma, questo aggiornamento sistema Google Play di aprile 2026 non rivoluziona Android, ma porta miglioramenti mirati e concreti. E spesso sono proprio quelli che, nell’uso quotidiano, si fanno notare di più.