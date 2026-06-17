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Google ha distribuito Android 17 dal 16 giugno 2026, disponibile prima sui Pixel e accompagnato dalle patch di sicurezza mensili.

L'aggiornamento mette l'intelligenza artificiale al centro con Lyria 3, Gemini Omni, AudioLM e AppFunctions per automazioni più profonde.

Migliorano multitasking, funzioni per creatori e sicurezza: bolle, registrazioni schermo, rilevamento emergenze su Pixel Watch e condivisione file compatibile AirDrop.

Android 17 è ufficialmente arrivato su molti smartphone: per chi lo aspettava da mesi è finalmente il momento di scoprire le nuove funzioni, che vanno da un multitasking ripensato alla più prevedibile (ma sempre interessante) implementazione dell’intelligenza artificiale ovunque.

Tutto ciò passa anche da funzioni degne di nota che possono persino salvarti la giornata: insomma, dopo un lungo ciclo di beta, Google ha rilasciato la versione stabile e la porta sui suoi dispositivi. C’è parecchio da scoprire, e soprattutto da imparare a sfruttare.

Il lancio

Google ha avviato la distribuzione di Android 17 il 16 giugno 2026, in versione stabile e accompagnata dalle patch di sicurezza dello stesso mese. L’aggiornamento porta con sé un nome in codice goloso, CinnamonBun, e un easter egg a tema spaziale che disegna una costellazione di 17 stelle.

Parte come sempre dai dispositivi Pixel, dal Pixel 6 fino al Pixel 10a, e include anche Wear OS 7 per i Pixel Watch. Sul Pixel 10 Pro XL pesa circa 1,54 GB e va a sostituire la build precedente basata su Android 16. La distribuzione è graduale: durerà per tutta la settimana, a seconda dell’operatore e del modello.

Chi non vuole attendere la notifica può forzare il controllo da Impostazioni (Sistema, poi Aggiornamento di sistema) oppure procedere manualmente tramite factory image o pacchetti OTA. Un avviso utile: una volta installato Android 17 non si può tornare indietro alla versione precedente.

Le novità AI

Il cuore di questo aggiornamento è, ovviamente, l’intelligenza artificiale, e Google la mette al centro dell’esperienza Pixel. Con il Pixel Drop di giugno arrivano i modelli più recenti: Lyria 3 permette di creare tracce musicali partendo da un testo o da immagini direttamente nell’app Gemini, mentre Gemini Omni introduce il montaggio video conversazionale (basta descrivere a parole le modifiche che si vogliono ottenere).

Degno di nota anche AppFunctions, una novità destinata a crescere nei prossimi mesi: in pratica le app potranno esporre le proprie funzioni come strumenti utilizzabili dagli assistenti AI, così Gemini potrà creare una nota, cercare un contatto o avviare un’azione dentro un’app di terze parti senza che si debba aprire nulla a mano.

Nuove funzioni telefoniche e rilevamento emergenze

Sul fronte delle chiamate, invece, Android 17 aggiunge piccole comodità che fanno la differenza nel quotidiano: si può registrare un messaggio vocale personalizzato che viene riprodotto a chi chiama quando non si riesce a rispondere, mentre la funzione Take a Message, che gestisce in automatico le chiamate in arrivo, si espande.

Quick Share inoltre diventa compatibile con AirDrop di Apple sui Pixel 8a e 9a, rendendo più semplice lo scambio di file tra mondi diversi. La novità più importante però riguarda la sicurezza personale e arriva sul Pixel Watch: l’orologio è ora in grado di riconoscere un incidente d’auto, una caduta o l’assenza di battito cardiaco, e in questi casi contatta automaticamente i servizi di emergenza e i contatti che hai indicato.

È il tipo di funzione che speri di non usare mai, ma che vale da sola l’aggiornamento per chi tiene alla propria tranquillità (e a quella di chi gli sta vicino).

Come cambia il sistema?

La trasformazione più visibile riguarda il multitasking. Tenendo premuta l’icona di una qualsiasi app, questa si apre come finestra flottante (le App Bubbles) che resta in primo piano sopra le altre. Sui pieghevoli e sui tablet le bolle si organizzano in una Bubble Bar dedicata, mentre in modalità desktop le finestre Picture-in-Picture diventano completamente interattive. Per chi usa il telefono per produttività, è un cambio di passo.

Arriva anche Continue On, che permette di riprendere un’attività dallo smartphone al tablet con un solo tocco. Ci sono poi novità pensate per chi crea contenuti e per chi gioca: la nuova funzione di registrazione schermo cattura contemporaneamente lo schermo e il volto tramite la fotocamera frontale, perfetta per i video di reazione da condividere su TikTok, YouTube o Instagram. I pieghevoli guadagnano una modalità gaming con layout diviso a metà e gamepad dinamico.

Schermi grandi e app più intelligenti

Una novità meno appariscente ma destinata a migliorare l’esperienza nel tempo riguarda i grandi schermi: da ora le app non possono più bloccare l’orientamento o impedire il ridimensionamento su display ampi come tablet, pieghevoli e telefoni in modalità desktop (i giochi restano l’unica eccezione).

Significa meno app stirate o incastrate in verticale e più software che si adatta davvero allo spazio che ha a disposizione. I benefici non saranno tutti immediati: alcuni arriveranno solo quando gli sviluppatori aggiorneranno le loro app alle nuove regole. La direzione però è chiara, e chi usa un pieghevole o un tablet sarà tra i primi a notarne i vantaggi nei mesi a venire.

Privacy, permessi e prestazioni

Android 17 stringe le maglie anche sulla privacy, con permessi sempre più temporanei e contestuali. Un nuovo selettore di sistema permette alle app di accedere solo ai singoli campi di un contatto (come email o numero) invece dell’intera rubrica, mentre un pulsante dedicato concede la posizione precisa soltanto per la sessione in corso.

C’è anche una protezione pensata contro le truffe: i codici monouso ricevuti via SMS vengono ritardati di tre ore per le app che non ne sono le legittime destinatarie. Sul fronte delle prestazioni, il sistema introduce limiti più rigidi sulla gestione della memoria, chiudendo i processi che consumano troppe risorse, e porta miglioramenti alla fluidità delle animazioni. Tradotto per l’utente: un telefono che dovrebbe risultare più scattante e stabile nell’uso di tutti i giorni.