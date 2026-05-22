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Android 17 Beta 3 introduce cambiamenti visibili nelle Impostazioni rapide e nuove funzioni pensate per l’ecosistema Pixel.

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Google ha presentato Android 17 QPR1 Beta 3 al Google I/O 2026, offrendo correzioni e miglioramenti dell'interfaccia per gli utenti Pixel.

La beta introduce effetti di sfocatura, nuova animazione nelle Impostazioni rapide e un selettore multimediale con schede laterali per le app audio.

Android 17 porterà anche Continue On, integrazioni Gemini e maggiori controlli di sicurezza, con rilascio stabile atteso per il secondo trimestre 2026.

Google ha rilasciato Android 17 QPR1 Beta 3 durante il Google I/O 2026, offrendo agli utenti un nuovo assaggio delle funzioni e delle modifiche in arrivo con i prossimi aggiornamenti del sistema operativo.

Che cosa cambia con Android 17 QPR1 Beta 3?

La nuova beta introduce soprattutto correzioni e affinamenti dell’interfaccia. Google ha risolto diversi problemi segnalati dagli utenti, tra cui disconnessioni improvvise dal Wi-Fi, audio distorto durante la riproduzione multimediale, widget della schermata Home non disponibili dopo il riavvio e anomalie grafiche nelle applicazioni aperte a schermo intero.

Non mancano però alcune novità visibili. Android 17 amplia l’utilizzo degli effetti di sfocatura e trasparenza in aree come il menu di accensione e le Impostazioni rapide. Proprio all’interno delle Impostazioni rapide compare anche una nuova animazione con effetto “rimbalzo” durante l’apertura del pannello.

Un altro cambiamento riguarda i controlli multimediali. Il selettore delle app audio non utilizza più soltanto un carosello: le altre applicazioni vengono ora mostrate come piccole schede laterali, rendendo più immediato il passaggio da una sorgente multimediale all’altra.

Le funzioni più importanti in arrivo su Android 17

Tra le novità mostrate da Google c’è Continue On, una funzione pensata per proseguire alcune attività dallo smartphone ad altri dispositivi. Inizialmente sarà disponibile con Chrome e Docs e supporterà il passaggio da smartphone a tablet.

Android 17 QPR1 Beta 3, presentata al Google I/O 2026, introdurrà anche nuove funzioni legate a Gemini Intelligence, con automazioni e strumenti integrati in Chrome e nell’autofill. Il supporto, però, non sarà identico su tutti i dispositivi: alcune funzioni richiederanno hardware più recente e almeno 12 GB di RAM.

Sul fronte della sicurezza, Google ha previsto controlli più severi contro furti, malware, truffe e chiamate sospette. Chrome Safe Browsing analizzerà anche gli APK scaricati, mentre una nuova opzione consentirà di concedere alle app l’accesso preciso alla posizione soltanto in modo temporaneo.

Gli smartphone compatibili con Android 17 Beta 3

Android 17 Beta è disponibile tramite Android Beta Program per diversi dispositivi Pixel. I modelli compatibili includono Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a, tutta la serie Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 e Pixel 10, oltre a Pixel Fold, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 10 Pro Fold e Pixel Tablet.

Samsung e gli altri produttori non rientrano in questa beta specifica, che resta esclusiva dei dispositivi Pixel supportati.

Per installarla è necessario accedere alla pagina Android Beta for Pixel con l’account Google associato allo smartphone, registrare il dispositivo e attendere l’aggiornamento via OTA. Google avverte però che uscire dal programma beta prima del rilascio stabile potrebbe comportare la cancellazione dei dati presenti sul telefono.

Quando esce Android 17?

Google non ha ancora annunciato una data precisa, ma la versione stabile di Android 17 è attesa entro il secondo trimestre del 2026, quindi tra giugno e la fine dell’estate. Diverse fonti indicano giugno 2026 come finestra più probabile per il rilascio iniziale sui dispositivi Pixel compatibili.

Attualmente Google sta distribuendo le versioni beta e le build dedicate ai Pixel, mentre la release stabile dovrebbe arrivare prima sugli smartphone Google Pixel e successivamente sui dispositivi degli altri produttori. A questo punto, non resta che attendere la versione definitiva per scoprire tutte le novità definitive del nuovo sistema operativo Google.