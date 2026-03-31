Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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È ora disponibile Android 17 Beta 3, ma quali sono le novità da conoscere prima di procedere all’installazione? Iniziamo col dire che non tutti gli smartphone rientrano nell’elenco dei dispositivi compatibili, anzi.

La cerchia è alquanto ristretta al momento, con la maggioranza che dovrà attendere ancora qualche mese. Con questa versione, Google raggiunge la platform stability e, con le API definitive e i comportamenti delle app fissati, è giunto il momento di parlarne, perché non ci saranno ulteriori variazioni prima del vero e proprio rilascio.

Cosa cambia con Android 17 Beta 3

Ogni applicazione Android vedrà l’attivazione completa delle App Bubbles. Ecco la novità più intrigante per la maggior parte degli utenti. Di fatto con la Beta 2 era stato introdotto il framework ma la funzione non poteva essere sfruttata.

Ma di cosa parliamo? Da questa versione in poi, tenendo premuta l’icona di qualsiasi applicazione nel proprio launcher, si potrà avviarla in una finestra fluttuante a schermo. Di fatto un elemento sovrapposto al resto. Il vantaggio? Non si dovrà abbandonare l’app in uso per lanciarne un’altra.

Una nuova svolta in direzione di un reale multitasking, soprattutto per quanto riguarda tablet e pieghevoli. In questi due casi, infatti, le bolle si organizzano in una barra specifica nella taskbar. Ci stiamo avvicinando, dunque, sempre più a un’esperienza desktop, per quanto in versione mini.

In secondo piano troviamo poi altre funzioni:

effetto sfocatura sull’interfaccia di sistema, con il widget picker che dice addio a uno sfondo solido, adottando un effetto sfocato che consente all’utente di intravedere la schermata principale e le icone. Lo stesso accade con il lancio delle app, che vede il wallpaper sfumare invece di restare fisso;

di sistema, con il widget picker che dice addio a uno sfondo solido, adottando un effetto sfocato che consente all’utente di intravedere la schermata principale e le icone. Lo stesso accade con il lancio delle app, che vede il wallpaper sfumare invece di restare fisso; nella tendina delle impostazioni rapide si torna a una separazione tra Wi-Fi e dati mobili , riducendo il numero di tocchi per le operazioni basiche e più frequenti;

, riducendo il numero di tocchi per le operazioni basiche e più frequenti; ridisegnata la barra per la registrazione dello schermo , divenendo una toolbar floating con dei tasti rapidi per visualizzare, modificare, eliminare o condividere il video acquisito;

, divenendo una toolbar floating con dei tasti rapidi per visualizzare, modificare, eliminare o condividere il video acquisito; si possono nascondere i nomi delle app nella schermata iniziale;

nella schermata iniziale; è possibile ottenere il sistema scuro con delle eccezioni, escludendo dunque singolarmente le app che non gestiscono bene il tema.

Quando arriva Android 17

A partire dal 26 marzo 2026, Android 17 Beta 3 è disponibile sui dispositivi Pixel dalla serie 6 in poi. Ciò comprende, ovviamente, anche i modelli più recenti, come il 10 Pro XL e il 10 Pro Fold. Un’esclusiva, di fatto.

Il rilascio stabile di Android 17 è invece previsto per giugno e, anche in questo caso, si parla soltanto di Pixel. Per gli altri brand invece i tempi d’attesa saranno più lunghi. Non è ancora stata diffusa una data ufficiale ma è probabile che si arriverà al terzo trimestre del 2026. Il consiglio è quello di attendere giugno per la versione stabile, se non si è uno sviluppatore, così da evitare la cancellazione dei dati e tutti i tipici rischi di una build beta.